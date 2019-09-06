Собака-Подозревака или свидетель из Фрязино: Какой вы мем по знаку зодиака

Благодаря хиту Михаила Шуфутинского мы уже традиционно 3 сентября вспоминаем главный хит страны. А еще переворачиваем календарь и непременно «разжигаем» костры рябин. Все это уже стало мемом. «КП» решила не оставаться в стороне и определить, какой вы мем с помощью гороскопа.

Овен

Овны озабочены собой и считают, что все вокруг говорят только о них. Вам кажется, что многие друзья шушукаются у вас за спиной, и вы часто задаетесь вопросом «А что, если они что-то замышляют?». Расслабьтесь, иначе будете похожи на собаку-Подозреваку из известного мема.

Телец

Тельцы склонны подвергать все критике. Ваша интуиция с точностью радара способна распознать лжеца, и когда это происходит, вы торжествуете. Прямо как герой мема «Давай расскажи мне».

Близнецы

Близнецы частенько не могут остановиться на чем-то одном в своем выборе. Они постоянно сомневаются в правильности принятого решения. Однако на помощь приходит интуиция, и вы всегда выходите сухим из воды. Смелее, чтобы не быть похожим на Киану Ривза из этого мема.

Рак

Терпению Раков можно только позавидовать. Вы спокойны и ничего не может вывести вас из равновесия. Представители этого знака часто ждут знаков свыше, чтобы приступить к важному делу. Поэтому из всех мемов вам подходит именно Ждун.

Лев

Лев – настоящий баловень судьбы. Ну, а как еще? Ведь вы – человек-праздник. Вы чувствуете себя королем всегда и везде, особенно на вечеринках. Кому как не вам быть героем мема с Леонардо Ди Каприо.

Дева

Кажется, мы нашли персонажа мема этой недели. Это же про вас пел Шуфутинский свой несгораемый хит «3 сентября». Вы точно так же, как и герой песни, склонны к ностальгии, прошлое вас не отпускает. Ну, и конечно, же Девы любят включить грустные песни и упиваться своими страданиями. Выше нос!

Весы

Весы в любой непонятной ситуации привыкли делать вид, что ничего не поняли. Они растерянно озираются по сторонам, но даже в этот момент колоссальной беспомощности выглядят бесподобно. Как и герой мема про Джона Траволту из «Криминального чтива».

Скорпион

Если вы хотите знать, что именно Скорпион о вас думает, то думает он примерно то, что на этой картинке. Причем всегда. В конкурсе по закатыванию глаз он точно займет первое место. А, нет, второе. На первом, конечно, Роберт Дауни-младший.

Стрелец

Стрельцы никогда не ищут легких путей. Ведь ничего в жизни не дается просто так. Они всегда знают, чего хотят, но снова все усложняют. Да, потому что нельзя просто взять и сделать. Прямо как у героя Шона Бина.

Козерог

Козероги могут идеально вписаться в любую ситуацию и способны в этой ситуации сохранять лицо. Даже если вы пришли в белых спортивных штанах на прием к президенту. Одним словом, вы везде желанный гость. Можно только позавидовать.

Водолей

Водолеи, похоже способны генерировать счастье и оптимизм. А еще они так любят перекладывать ответственность и придумывают различные отговорки. Все это так похоже на мем про кота с лапками.

Рыбы

У Рыб всегда все очень плохо. Ну правда. Однако жизнь заиграет красками, если их крепко обнять и сказать, как сильно вы их любите. Главное, суметь найти ключик к их сердцу, чтобы они не выглядели как злой кот из знаменитого мема.