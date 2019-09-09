Расширяя географию: в велопробеге «Тур де Кранц» впервые приняли участие спортсмены из Польши

Традиционный велопробег «Тур де Кранц», уже 34-й по счету, прошел в воскресенье 8 сентября. Впервые за все годы проведения заезда велосипедисты стартовали от дворца спорта «Янтарный». Да, такого количества колес и педалей Сельма еще не видела!

Как сообщили «Комсомолке» организаторы, в велопробеге приняло участие свыше 8 тысяч человек. Точно посчитать сложно, ведь были те, кто сходил с дистанции и те, кто присоединялся на полпути, в поселках Зеленоградского района.

Для сравнения, в прошлом году «Тур де Кранц» собрал больше 10 (а по некоторым данным 12) тысяч велосипедистов. Но в 2018 году погода была хорошая. А на этот раз не повезло, причем крупно – моросить начало еще на старте. Потом дождь капал, поливал и хлестал. Домой участники велопробега вернулись насквозь мокрые. Не спасали даже дождевики.

- Погода сыграла свою роль. Были люди, которые из-за дождя уехали, даже не стартовав. Были те, кто стартовал, но потом разворачивался и ехал назад, нарушая правила, - рассказали в пресс-службе регионального минспорта.

Интересно, что в этом году специально для заезда «Тур де Кранц» в Калининград приехала команда из Мальборка. 11 польских велосипедистов получили электронную визу, переночевали в хостеле. Вот вам и спортивный туризм.

Велосипедисты ехали по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград, и на протяжении всего заезда шел дождь: то сильнее, то слабее.

В оргкомитет опасались крупных завалов на мокрой дороге – это когда падает один велосипедист, а следом за ним еще несколько десятков. Но серьезных падений, к счастью, не было. Даже участники на скоростных шоссейниках старались не разгоняться. И все же многие решили не испытывать себя более, и вернулись в Калининград на электричке.

- Приятно, что 90 процентов участников пробега использовали велосипедные шлемы. Это то, к чему стремился оргкомитет, - отмечают организаторы.

К сожалению, из-за сильного дождя на финише не всем участникам успели раздать футболки. Оплатившие взнос и преодолевшие всю дистанцию теперь могут обратиться в магазины сети «Планета спорт» и получить памятную майку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Гвозди? Так им и надо!»

Так получилось, что в день проведения «Тур де Кранц» я ехал в одном из пригородных автобусов как раз в тот момент, когда дороги на выезд из Калининграда перекрыли. Закрыта для движения оказалась, конечно, и трасса в районе поворота на Холмогоровку – это как раз старая дорога на Зеленоградск, по которой и должны были ехать велосипедисты. Конечно, все машины и автобусы встали, образовалась пробка. Пассажиры из нашего автобуса высыпали на улицу. Одни вздыхали, другие, обладатели больших чемоданов, начали тихо паниковать. Особенно нервничали те, которые намеревались доехать до Южного вокзала и сесть в поезд или в автобус до аэропорта.

- Все в автобус! – скомандовал водитель автобуса, который все это время звонил в диспетчерскую. – Разрешили ехать в объезд!

Пассажиры послушно сели, и мы поехали к Приморскому кольцу.

- Наверное, опять этим велосипедистам гвозди на дорогу накидают, - заерзал в кресле водитель, набирая скорость.

– Ой, а это зачем? – удивилась кондуктор.

- А чтобы не ездили. В прошлом году накидали. И правильно. Так им и надо, - говорит шофер. – А каково местным жителям? Ни уехать, ни приехать. И такая ерунда каждый год! Пусть вон на море едут, и катаются там по волнам на морских велосипедах. А тут нечего проблемы создавать!

КОНКРЕТНО

Сколько человек крутили педали

2015 год – больше 5000

2016 год – больше 6000

2017 год – больше 7000

2018 год – больше 10 000

2019 год – больше 8000