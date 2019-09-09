Калининградки стали реже брать фамилию мужа, а детей могут назвать Бриллиантом и Малиной

Невесты не убегают, но опаздывают

Сентябрь - второй по популярности свадебный месяц в году после августа. Об этом в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель Дворца бракосочетаний Ольга Конева. За каждый из этих месяцев в городском ЗАГСе №1 успевают расписать по 500 пар. На «красивую» дату 19.09.2019 принято 45 заявлений. А вот самым непопулярным месяцем для росписи считается ноябрь, а не пресловутый май. Кстати, в ЗАГСе проводили исследования по женившимся в «красивые» даты и выяснили: статистика по разводам такая же, как у остальных.

Директор загса: Красивые цифры не способствуют долгому союзу 00:00 00:00

- Потому мы рекомендуем молодоженам опираться не на нумерологию, астрологию и магию чисел, а друг на друга, - говорит Ольга Конева. - В целом браков у нас регистрируется в полтора раза больше, чем разводов.

Из двух с половиной тысяч заявившихся в этом году к алтарю не явились 188 пар. По разводам передумавших больше - 12%, ведь разводиться в ЗАГС идут только по обоюдному согласию (если кто-то против, тогда в суд). Сбежавших невест (как и женихов) в истории калининградского Дворца бракосочетаний еще не бывало, а вот опоздавших - сколько угодно.

Можно без колец, свидетелей и поцелуев

В калининградском Дворце бракосочетаний большинство регистраций - торжественные, но многие расписываются без пафоса, в кабинете. Оказывается, кольца на регистрации иметь не обязательно, как и свидетелей. Поцеловаться предложат, но не заставят. Зато железно спросят об отсутствии обстоятельств, препятствующих регистрации брака, какими являются близкое кровное родство жениха и невесты, ранее заключенный и не расторгнутый брак или признание одного из молодоженов недееспособным вследствие психического расстройства.

Приветственные речи сотрудники ЗАГСа пишут себе сами — у каждого они разные и ежегодно меняются. Расписывающие молодых обязаны придерживаться дресс-кода — юбка вместо брюк, аккуратные прическа и легкий макияж. К жениху и невесте требований по одежде нет, и некоторые приходят в народных или тематических костюмах.

- К счастью, в купальниках еще никто не являлся, - отмечает руководитель Дворца бракосочетаний.

Интересно, что в Калининграде молодых пока расписывают только женщины, а вот в Москве уже есть регистраторы-мужчины. Ольга Конева уверена, что всему виной у нас стереотипы, а зарплата у них средняя по области. Кстати, о стереотипах: если 20-30 лет назад фамилию мужа брали практически 100% калининградок, то сейчас около 20% женщин фамилию не меняют. Ежегодно в Калининграде регистрируют более 200 браков с иностранными гражданами. В лидерах Белоруссия, Литва, Армения и Германия, бывают выходцы и из Марокко, Туниса, Ирана. В таком случае на церемонии присутствует переводчик, а невесту в хиджабе попросят открыть лицо, чтобы удостоверить личность. По той же причине не распишут в темных очках. Кстати, с этого года калининградцы могут заказать выездную регистрацию на новом стадионе, но желающих пока не было.

Назвать дочь Людмилой или Бриллиантом?

Из года в год самыми популярными именами в Калининграде остаются Александр и Софья, 2019-й не стал исключением. Реже малышей называют Акулинами, Устиньями, Гордеями и Ермолаями. Девочек в этом году нарекали Аурика, Архелия, Вилена и даже Малина. А одна новорожденная получила имя Бриллиант! Вместе с тем, редкими становятся такие привычные имена как Жанна, Зинаида, Зоя, Инга, Инна, Людмила, Бронеслав, Вениамин, Игнат и Иосиф. Кстати, в ЗАГСе ежемесячно публикуется список самых популярных имен, вы можете ознакомиться с ним, чтобы не повторяться.

Полный эфир о том, как изменилась брачная церемония в Калининграде, слушайте ЗДЕСЬ.