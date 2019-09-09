Негромкая дата: 30 лет назад глава Калининградской области впервые сам покинул пост

Долгое время для большинства советских избирателей одни выборы мало чем отличались от других. Однообразие нарушилось только в середине 80-х, с началом перестройки. Ну а в 1989 году у нас и вовсе случилась сенсация, прогремевшая на всю страну: 1-й секретарь обкома КПСС проиграл альтернативному кандидату!

Шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. И вот в ходе предвыборной гонки в Черняховском территориальном избирательном округе сошлись глава области Дмитрий Романин и молодой «возмутитель спокойствия» Владимир Вобликов из Гусева.

Появление последнего среди кандидатов уже само по себе было необычно. Назначенный незадолго до этих выборов заведующим орготделом горкома КПСС в Балтийске Вобликов народу тогда куда больше был известен как… диск-жокей гусевского Дома культуры. Его должность официально именовалась там так «лектор молодежной дискотеки». И многие помнили, как еще буквально вчера начинающий политик с нескрываемым удовольствием крутил диски в ДК.

Кандидат в депутаты 1-й секретарь Калининградского обкома КПСС Дмитрий Романин…Фото: Архив автора

На встречах с избирателями Романин говорил абсолютно правильные, трезвые вещи. Он призывал не рубить сплеча, двигаться к новой жизни без резких движений. Но избирателю все это казалось, как правило, скучным, пресным, устаревшим. То ли дело Вобликов, который с огоньком, ярко и образно призывал к ломке старого, отжившего.

А потом Романину еще «удружили» услужливые подчиненные. Пригласив Вобликова на аудиенцию в «красный дом», дали понять, что он должен снять свою кандидатуру. А тот – взял и написал письмо в газету. Это стало политической «бомбой», следом тему скандала в Калининграде подхватило и Центральное телевидение…

Романин сошел с дистанции еще на предвыборном этапе – избиратели его не поддержали. А Вобликов двинул дальше. И 26 марта 1989-го стал народным депутатом СССР. Почему за него проголосовали, программа столь впечатлила? Полноте, кто у нас вникает в подобные тонкости. Тем более, не во что там было особо вникать. Выбрали его, потому что очень уж перемен хотелось. В том числе надоело до смерти, что побеждали заранее утвержденные кандидаты. Солидные, в чинах-годах. А тут – юный, без тылов. К тому же давят его ретрограды-партократы проклятые. Так пусть он будет нашим депутатом. Дорогу молодым!

…и «сместивший» его мало кому известный Владимир Вобликов.Фото: Архив автора

Однако время все всегда расставляет по своим местам. Что вы, читатель, можете сказать о свершениях Вобликова? Скорее всего, вообще не помните такого. А вот о хороших делах Романина до сих пор тепло вспоминают. Например, школа № 26 в 1985-м наконец переехала из двух старых приспособленных зданий в новое, специально для нее построенное. И случилось это после того, как вопрос взял на личный контроль Дмитрий Васильевич.

На мой взгляд, о многом говорит и тот факт, что уже вскоре после тех выборов Романин попросил отпустить его на пенсию. И 7 сентября 1989-го тихо, без лишнего шума ушел на покой «по собственному», потому что не считал для себя возможным занимать эту должность без поддержки народа. Это было впервые в истории нашей области, чтобы ее глава сам покинул свой пост.