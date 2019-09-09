2019-09-09T17:58:25+03:00
Звезды

Юбилейный конкурс органистов завершился ударом в барабан

В Кафедральном соборе подвели итоги XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, которому в этом году исполнилось 20 лет
Надежда Ржевская
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Общая фотография на память: участники конкурса, организаторы и члены жюри.Общая фотография на память: участники конкурса, организаторы и члены жюри.Фото: Юлия Алексеева
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Церемония закрытия XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева собрала в Калининграде органную элиту Германии и Франции, Японии и США, Польши и Швейцарии, Норвегии и России. За участие в полуфинале и финале конкурса, который отмечает в этом году 20-летие со дня своего основания, боролись 46 органистов из 20 стран мира. Но из лучших 46-ти жюри конкурса должно было определить только одного обладателя первой премии. По признанию всех членов жюри, сделать это было весьма и весьма трудно.

Председатель жюри, очень щедрый на эмоции человек, Кристоф Манту (Франция), вручая первую премию конкурса (5000 долларов США) и звание лауреата Ивану Татаринову (США), отметил, что «в восторге и от организации состязания, и от высокого уровня исполнительства участников».

- Все, кто прошел в финал, а это шесть органистов, - выдающиеся музыканты, они станут звездами! – не сомневается в ярком будущем победителей Кристоф Манту.

Сыграл свое

Победитель конкурса – 27 летний Иван Татаринов. Родился и начинал знакомство с музыкой в Нижнем Новгороде. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Последние годы живет и работает в США.

Не случайно арт-директор конкурса Вера Таривердиева назвала победителя «примером современного органного искусства». Ведь Иван – композитор, органист, пианист, дирижер, гитарист, его произведения исполняются во многих странах мира. Редкий случай – в минувшее воскресенье победитель XI Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева во время концерта исполнил собственное произведение. И это было очень мощное, яркое и эмоциональное выступление.

Лауреатом конкурса стал Иван Татаринов (США). Фото: Юлия Алексеева

Лауреатом конкурса стал Иван Татаринов (США).Фото: Юлия Алексеева

На проходившей до церемонии закрытия конкурса пресс-конференции Иван Татаринов признался журналистам, что шел к этой победе долго.

- Выиграть конкурс высочайшего мирового класса для меня большая честь, - сказал Иван Татаринов. – Шел к победе долго и безмерно рад успеху. Спасибо моим учителям, без них эта победа была бы невозможна.

Почетное звание

Во время церемонии было немало сюрпризов. В частности, газета «Страна Калининград», отмечающая в эти дни 20-летие со дня выхода первого номера, решила учредить свою «премию» и вручила ее Джеймсу Хигдону - постоянному члену жюри конкурса, профессору и директору факультета органной и церковной музыки университета Канзаса.

- Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева и наша газета – ровесники, нам по 20 лет, - обратилась к залу и Джеймсу Хигдону учредитель газеты «Страна Калининград» Марина Васильева. – С первого дня знакомства с Верой Таривердиевой наши коды совпали, знакомство выросло в большую дружбу. На протяжении этих двадцати лет мы много писали о музыкантах, о членах жюри конкурса, о Вере Таривердиевой. И сегодня хотим присвоить почетное звание «Страны Калининград» Джеймсу Хигдону. За верность Международному конкурсу органистов имени Микаэла Таривердиева!

- Я очень тронут, - смутился и поблагодарил за внимание профессор. – Для меня это все так неожиданно…

Андрей Ермак и Кристоф Манту ударили в барабан. Фото: Юлия Алексеева

Андрей Ермак и Кристоф Манту ударили в барабан.Фото: Юлия Алексеева

Традиционный для церемонии закрытия конкурса удар в барабан (министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак и председатель жюри Кристоф Манту постарались!) подвел черту. До встречи в 2021 году на XII Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева!

ВАЖНО

Кому еще достались ценные призы конкурса?

- Вторая премия (3000 долларов США) и звание лауреата - Лилия Печёнкина (Россия).

- Третья премия (2000 долларов США) и звание лауреата, а также специальная премия «За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева» (1000 долларов США) - Эндрю Моррис (США) и Владимир Королевский (Россия).

- Диплом Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева (1000 долларов США) – Кристиан Гросс (Германия), Оливер Бретт (Великобритания).

- Специальная премия Благотворительного Фонда Микаэла Таривердиева «Надежда Отечества» (1000 долларов США) - Александра Бартфельд (Россия).

- Премия Веры Таривердиевой «Вера, Надежда, Любовь» - Махель Райхштат (Германия).

- Помимо звания лауреатов и премий все финалисты получили уникальные призы в виде сольных концертов в самых престижных концертных залах России, Европы, США. Однозначным лидером по приглашениям выступать именно в концертных залах России стал Кристиан Гросс (Германия). Во время церемонии он получил официальные приглашения из Красноярской, Томской филармоний, от зала органной и камерной музыки в Челябинске, от организаторов Международного фестиваля органной музыки в Краснодаре, а так же от Церкви непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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