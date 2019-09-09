2019-09-09T19:49:46+03:00
Экономика

Трамп помог: лидер мехового рынка переводит производство из Китая в Калининград

В индустриальном парке "Храброво" будут шить шубы, дубленки и обувь угги из австралийской овчины
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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"Объединенная меховая корпорация" организовала модный показ в Доме предпринимателя."Объединенная меховая корпорация" организовала модный показ в Доме предпринимателя.Фото: Эдуард Молчанов
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В Доме предпринимателя в Калининграде в понедельник устроили модный показ. Длинноногие девушки и инфантильные юноши фланировали по импровизированному подиуму, демонстрируя образцы курток, дубленок и шуб. Рядом, на стеллажах, стояла удобная обувь из австралийской овчины - угги. Товаровед Марина под негромкую музыку рассказывала о преимуществах натуральной кожи и меха над ненатуральными продуктами. С ней поспорила бы Донателла Версаче и прочие противники убийства животных ради красивого меха, но их в этот день в Доме предпринимателя не было.

Модный показ организовала "Объединенная меховая корпорация" (ОМК), занимающая около 90 процентов мехового рынка России. Вероятно, очень скоро ОМК откроет в Калининградской области производство изделий из австралийской овчины. Причем номенклатура изделий будет самая широкая: от шуб и дубленок до обуви угги. Площадку для производства выбрали в индустриальном парке "Храброво", где компания получит 6 гектаров земли со всеми коммуникациями.

- Представители компании несколько раз были в регионе, мы были с ними на площадке "Храброво", - сказал руководитель Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев. - Там все готово для того, чтобы начинать строить и спокойно производить. Все, что касается газа, воды, электричества, канализации.

В первый год работы на производстве будет задействовано около 300 работников. Начало производства намечено на середину следующего года, завершение первой очереди - 2021 год. Всего планируется три очереди. Объем инвестиций в первые три года составит от 15 до 25 миллионов долларов. Это все завтра, но уже сейчас на продукции ОМК, произведенной пока еще в Китае, можно увидеть калининградский бренд - KF&Co (Kaliningrad Fur Company).

Подписание соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка «Храброво». Фото: Эдуард Молчанов

Подписание соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка «Храброво».Фото: Эдуард Молчанов

- В настоящее время у нас есть завод в Ставропольском крае, где осуществляется обработка овчины. Готовую продукцию шьем в Китае, и именно это, китайское, производство мы будем переносить в Калининградскую область, - признался представитель ОМК, президент "Калининградской меховой компании" Валерий Данилов, добавив, что на выбор места для размещения производство повлияла удобная география Калининградской области (продукция в значительной части будет поставлять на европейский и американский рынки), а также льготы Особой экономической зоны.

- У вас прекрасный климат и экономические льготы, - подчеркнул Данилов.

- Почему уходите из Китая? - поинтересовались журналисты.

- У Китая сейчас имеются проблемы с США, они (американцы - Ред.) включили тарифы до 35 процентов на нашу продукцию, поэтому у нас есть все шансы начинать производить здесь, - сказал президент меховой компании.

По его словам, предприятие по производству изделий из овчины может стать якорным проектом для формирования в Калининградской области нового кластера - fashion-индустрии.

- Для Калининградской области открытие нового производства - это революционное событие, демонстрирующее, что в регионе формируется fashion-кластер, о котором мы много говорили, - сказал вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман. - Есть реальный инвестор, который имеет опыт и потенциал. Это означает не только импортозамещение, но в значительной степени и экспорт, что для нас очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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