Банк «Открытие» начал работу на Камчатке

На церемонии открытия присутствовали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова и глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.

«Мы большое внимание уделяем развитию нашей федеральной сети, и Камчатка является одним из приоритетных для нас регионов, в котором мы открываем первый офис в этом году. Отделение расположено в деловом центре города, ведь комфортное обслуживание клиентов и доступность услуг банка являются для нас стратегической задачей. Уверены, что будем полезны бизнесу и местным жителям в решении финансовых вопросов, предлагая качественный сервис и конкурентные финансовые продукты», – прокомментировал в ходе церемонии открытия президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, открытие офиса в Петропавловске-Камчатском было долгожданным, у ПАО Банкf «ФК Открытие» в городе уже есть первые клиенты – сотрудники компаний группы «Открытие» и крупных предприятий города. А накануне на полях V Восточного экономического форума Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и администрации Камчатского края. Банк «Открытие» готов финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образования, готов предложить специальные продукты и условия сотрудникам бюджетных учреждений.

Новое отделение банка на Камчатке открыто в современном формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 600 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельная зона обслуживания юридических лиц, зона обслуживания клиентов премиального сегмента, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Ежедневно в отделении смогут обслуживаться более 200 клиентов.

Возглавит отделение на Камчатке Юрий Цуканов. «Я рад возможности присоединиться к одной из лучших команд на российском банковском рынке. Основной своей задачей считаю создание и развитие команды в регионе. Реализация стратегии банка в Камчатском крае возможна только при тесном взаимодействии всех направлений бизнеса. Мы намерены занять существенную долю рынка как в работе с предприятиями, так и с частными клиентами», - прокомментировал Юрий Цуканов.