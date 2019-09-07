Под Калининградом найдены обломки сбитого в марте 1945 года бомбардировщика Пе-2

Искали один бомбардировщик, а нашли другой

В прошлом выпуске нашей рубрики «О них не писали в газетах» мы рассказывали о гвардии старшине Виктории Текутьевой, летавшей на бомбардировщике Пе-2 вместе с мужским экипажем и погибшей 18 марта 1945 года. Мы писали, что место падения ее самолета до сих пор не найдено. Однако именно благодаря активности родственников Текутьевой калининградские поисковики из отряда «Совесть» прошлой осенью начали прочесывать леса в окрестностях Ладушкина. Вскоре они наткнулись на обломки точно такого же бомбардировщика, сбитого в том же самом районе и в тот же самый день. Среди обломков самолета в ходе работ, проводившихся этим летом, были найдены останки двоих членов экипажа. Руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов считает, что уже сейчас с большой долей уверенности можно говорить, кто эти двое.

- Скорее всего, это экипаж гвардии младшего лейтенанта Ивана Архипова, - рассказал Хисамов. – Штурманом в нем был гвардии младший лейтенант Александр Федин, а стрелком-радистом – гвардии сержант Николай Шепель. Во-первых, место падения совпадает с координатами, указанными в сводках, во-вторых, найдены останки только двух летчиков – пилот Иван Архипов, как следует из документов, сразу после того, как самолет стал неуправляемым, выбросился с парашютом. Кроме того, нам удалось найти медаль «За оборону Москвы» и гвардейский значок. А мы знаем, что из всех погибших летчиков, разбившихся в этом районе на самолетах Пе-2, такая медаль была только у Николая Шепеля.

Несмотря на то, что поисковики уже на 99 процентов уверены в том, кому принадлежат останки, официального подтверждения из архива пока получено не было.

- Наши работы еще не завершены, и запрос в архив будет направлен только по их окончанию, - добавил Хисамов. – Также на месте мы обнаружили фрагменты с выбитыми номерами, которые, скорее всего, имеют отношение к двигателю самолета.

Находки на месте раскопок.Фото: Руслан Хисамов

Летчики могли погибнуть еще в воздухе

По мнению Хисамова, штурман и стрелок-радист были либо тяжело ранены, либо убиты еще в воздухе. Это косвенно следует и из описания боевого вылета, упомянутого в наградных документах Ивана Архипова (в середине мая 45-го после выяснения всех деталей и выписки из госпиталя пилот получил орден «Красного знамени»).

- 18 марта 1945 года [экипаж Архипова] бомбардировал артиллерийские и минометные позиции в пункте Кальхольц (этот поселок в тот же день бомбил и экипаж Текутьевой – Ред.). Задание выполнено отлично, что подтверждено фотоснимками, - сообщает документ. - Товарищ Архипов вел воздушный бой с истребительной авиацией противника, в результате был тяжело ранен в правое плечо, а самолет подожжен. Когда поврежденный самолет стал неуправляемым, товарищ Архипов подал команду экипажу выброситься на парашютах, и сам, превозмогая боль, выпрыгнул из горящей машины и приземлился на нейтральной полосе, где подобран нашими наземными войсками и направлен в госпиталь.

Находки на месте раскопок.Фото: Руслан Хисамов

«В 43-м приезжал на побывку, привез с собой шоколад»

После того, как стали известны фамилии членов экипажа, к делу подключился консультант поискового отряда «Совесть» Геннадий Полубедов. Геннадий оперативно нашел родственников стрелка-радиста Николая Шепеля, которые сегодня живут на Украине и в Калининграде. Контактом племянника героя, калининградца Василия Васильевича Пискового, Полубедов поделился с «Комсомолкой».

- Николай Васильевич – это младший брат моей мамы, - рассказал Василий Писковой. – Я хорошо помню, как в 1943 году, когда немцев с Украины выгнали, он приезжал на побывку в наше родное село Белозерье Смелянского района Киевской области. Он приехал в летчицкой форме и привез с собой вещевой мешок с шоколадом. Мы с братьями Витей и Володей бегали, прыгали, радовались. Да и дядя Коля был очень веселым парнем. Мама моя рассказывала, что он любил исполнять такой трюк: одну ногу за голову закидывал, а на второй плясал. Да и вообще он постоянно чудил и веселился. В семье их было семь человек (четыре брата и три сестры), и он был самым жизнерадостным.

Весной 1945-го семья Николая Шепеля получила письмо, в котором сообщалось, что гвардии сержант пропал без вести. Никто из родственников не верил в то, что он погиб. Не верил в это и Василий Писковой. В 1958 году племянник погибшего героя проходил срочную службу в Калининградской области, после чего решил здесь остаться жить и работать.

- Я пошел в гражданский флот, - говорит Писковой. – У меня такая мысль была, что дядя Коля живет где-то за границей, и я смогу его встретить. Проходили годы, я побывал уже в Польше, в Германии, в Финляндии и Дании, искал своего дядю, но так и не нашел. О том, что Николай Васильевич погиб, я узнал совсем недавно, когда лежал в больнице. Попросил парня одного через интернет базу данных проверить – он пару кнопок нажал, и все мне рассказал, а через некоторое время со мной связались и поисковики.

Находки на месте раскопок.Фото: Руслан Хисамов

Вышел невредимым из схватки с 15 истребителями

Николай Шепель был не только веселым парнем, но и грамотным военным. Он отправился на фронт в первый же день войны, а 27 января 1943 года он, будучи начальником рации РСБ (радиостанции самолета-бомбардировщика - Ред.) 1-й отдельной радио-роты воздушного наблюдения, оповещения и связи, получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» (медаль «За оборону Москвы» ему вручили позже – в июне 1944-го).

- В Сычевской операции ноября-декабря 1942 года (Вторая Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная операция или операция «Марс», которой руководил генерал армии Георгий Жуков - Ред.) радиостанция товарища Шепеля отлично работала по наведению и оповещению истребителей, - говорится в наградных документах. - Не раз станция подвергалась артобстрелу противника, но работы не прекращала. Младший сержант Шепель лично сам и всем составом рации добился четкой, быстрой и безотказной работы, способствуя тем самым успешной боевой работе наших истребителей.

Вскоре Шепель как отличный радист был переведен в действующий полк на должность воздушного стрелка-радиста. В составе 123-го гвардейского бомбардировочного авиаполка он воевал уже с октября 1943 года и к февралю 1945-го совершил на пикирующем бомбардировщике Пе-2 31 успешный дневной боевой вылет.

Незадолго до смерти, 8 февраля 1945 года, Шепель был представлен к еще одной боевой награде – ордену «Красной звезды». Командование полка отметило, что гвардии сержант принимал самое активное участие в прорыве сильно укрепленной оборону немцев в период летнего наступления 1944 года войск 3-го Белорусского фронта. В частности, Шепель бомбил военные объекты гитлеровцев в районах Витебска, Орши, Богушевска и Борисова, а также принял участие в освобождении Минска, Вильно и Каунаса, где совершил 17 успешных боевых вылетов.

- 27 октября 1944 года при выполнении боевого задания группа была атакована [эскадрильей численностью] до 15 истребителей противника, но, благодаря умелому владению своим оружием, экипаж и самолет из боя вышли невредимыми, и на всем протяжении выполнения боевого задания отлично держали связь с рацией командования, - говорится в наградном листе Шепеля. - 16 января 1945 года дважды летал на выполнение боевого задания, которое было выполнено на отлично, за что Верховным главнокомандующим объявлена благодарность.

Последний воздушный бой

К 18 марта 11 гвардейская армия продолжала наступление в направлении населенного пункта Людвигсорт (сегодня Ладушкин – Ред.). В одиннадцатом часу утра в этот район вылетело пять групп самолетов Пе-2 3-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии под прикрытием истребителей. Их задачей была бомбардировка опорных пунктов немцев в районе поселков Волитта и Кальхольц (сегодня не существуют – Ред.). Все группы были обстреляны зенитной артиллерией противника, а на высоте 4200 метров вторая колонна, в которой были самолеты 122-го и 123-го гвардейских бомбардировочных авиаполков (в том числе и «Пешка» Шепеля), были атакованы 20-25 истребителями «Фокке Фульф – 190» и «Мессершмитт – 109». Завязался воздушный бой. Первым загорелся самолет гвардии лейтенанта Николая Рогачева, но экипаж бомбардировщика успел выпрыгнуть с парашютом и вскоре вернулся в часть. А вторым был сбит самолет гвардии младшего лейтенанта Ивана Архипова, в котором находился Шепель… Всего за вылет дивизия потеряла 7 самолетов Пе-2.

Сегодня поисковые работы на месте падения самолета Ивана Архипова продолжаются. Также продолжается и поиск родственников третьего члена экипажа – уроженца Куйбышева (Самары – Ред.) гвардии младшего лейтенанта Александра Демьяновича Федина.