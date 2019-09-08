Станислав Черчесов – о матче с Казахстаном: Постараемся, чтобы наша команда завтра была свежая и бегущая

Очередной отборочный матч на Евро-2020 сборная России проведет в понедельник в Калининграде, где сыграет против команды Казахстана. В самый западный областной центр страны наши футболисты прилетели вечером в субботу. В воскресенье в Калининграде зарядил дождь, но команда строго по расписанию приехала на стадион и провела запланированную часовую тренировку. По ее окончании к журналистам вышли главный тренер Станислав Черчесов и вратарь Маринато Гильерме.

По словам наставника команды, победе над Шотландией в сборной «порадовались пять минут» и теперь спокойно готовятся к следующей игре.

- Нам на сегодняшний день нужно думать, как свою работу делать, - заявил Станислав Черчесов.

- Весной мы опасались встречи с Казахстаном, потому что они перед нами обыграли шотландцев 3:0. Тревожная обстановка была. Теперь мы явные фавориты в матче. Что для вас поменялось при подготовке?

- Тревожно было, наверное, вам. У нас абсолютно ничего не меняется. Сейчас они (Казахстан – Ред.) качественно сыграли с Кипром и свои очки, как говорится, взяли. Нам нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла, ни больше, ни меньше.

- Вы получили вы цифры по скоростной работе в матче с Шотландией? Можете поделиться?

- Да, получили. Цифры плюс-минус сопоставимы с Бельгией и Казахстаном, но несопоставимы с теми цифрами, которые мы показывали на чемпионате мира. Тогда у нас была месячная подготовка и как-то по-другому проходила. С другой стороны, сейчас мы играем второй матч подряд. Мы все больше вместе и постараемся максимум сделать, чтобы команда завтра была свежая и бегущая. Возможно, это кому-то кажется мелочью, но для нас это очень, потому что на один день у нас было больше времени перед Шотландией, нежели перед Бельгией. И эти 24 часа всегда многое решают.

Сборная провела тренировку, несмотря на зарядивший дождь.Фото: Александр КАТЕРУША

- Не боитесь недооценки соперника со стороны команды?

- Об этом мы в команде никогда не задумываемся. Есть турнирная борьба, которую никто не отменяет. Сегодня будет теория, на которой какие-то точки расставим. Есть работа, есть флаг, есть гимн, под которыми мы стоим. Нужно максимально сконцентрироваться. Каждый матч, который дай Бог приплюсовывает очки, дает нам шанс быть там, где мы хотим. Сейчас прошла тренировка. Утром врачи сказали, у кого что тянет, побаливает и какие нюансы. В понедельник у нас будет маленькая разминка и тогда точно оценим, кто в каком состоянии и может максимально быть готовым. Понятно, что есть нюансы. Казахстан играет не так, как Шотландия. Сегодня увидел готовность каждого. Ионов чуть-чуть меньше тренировался, потому что у него икроножные мышцы побаливаю. В общем, есть нюансы, которые нужно учитывать.

Вопрос журналиста из Казахстана: - Кто представляет наибольшую опасность для вашей команды в сборной Казахстана?

- Не хотел бы никого выделять. Казахстан – это собранная команда, настроенная всегда на игру. Понятно, что мы их знаем и изучаем, но мы играем против Казахстана, а не против его отдельных игроков.

- У Юрия Жиркова супруга родом из Калининграда, и вчера вся его семья прилетела поддержать команду. Вы разрешаете им видеться?

- У нас каждый день есть посещения до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть-чуть меньше, потому что завтра уже игра, а так мы ничего не запрещаем. Главное, чтобы футболисты концентрировались на игре, и это тот случай, когда близкие могут в этом помочь.