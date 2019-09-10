2019-09-10T03:06:24+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: Игру команды оцениваю на пять баллов

Главный тренер сборной России подвел итоги матча с Казахстаном (1:0), который прошел в Калининграде
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Станислав Черчесов признался, что ожидал столь упорное сопротивление со стороны сборной Казахстана.Станислав Черчесов признался, что ожидал столь упорное сопротивление со стороны сборной Казахстана.Фото: Александр КАТЕРУША
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В понедельник сборная России провела очередной отборочный матч на Евро-2020. В Калининграде наша команда встретилась с соперниками из Казахстана и одержала победу с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте. После игры наставник сборной Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов и подвел некоторые итоги.

О тактике и выборе состава

- Ожидал ли я такого упорного сопротивления со стороны Казахстана? Если бы не ожидал, у нас сегодня были бы большие проблемы. Мы изначально выпустили более оборонительного полузащитника, чтобы оба опорника закрывали зоны, а по краям защитники выше поднимались. Миранчук и Черышев? Они быстрые игроки, мы знали, что они измотают соперников, потому что мы и в Казахстане переигрывали их на флангах. Потом игра подсказывала, что нужно делать замены. Ахметов чуть-чуть подзадохнулся и мы стали контратаки пропускать, середину проигрывать. Мы знали, что Кудряшов и Ионов выйдут и помогут.

Мы то, что хотели, сделали: команда играла, команда правильно была расставлена. Единственное, в завершающей стадии у нас не было последнего паса и завершающего удара. Никакой недооценки у нас не было. Победили – хорошо. Сегодня забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать.

Об оценках

- Сегодня мы играли на больших скоростях, нежели с Шотландией. Чисто арифметически оценим команду в этих двух матчах на 5 баллов, потому что 6 очков давали – 6 мы взяли. Теперь задача правильно все проанализировать, действия каждого игрока – что мы упустили, что мы не подсказали. Игру с Шотландией мы практически не разбирали, потому что у нас был впереди следующий матч, и не было времени возвращаться. Это сейчас они выиграли, а через пару месяцев снова приедут [в сборную] и уже забудут, с кем играли, что натворили, поэтому возвращать их всегда сложно.

О болельщиках

- Калининградских болельщиков мы оценим на 5 с плюсом. Наконец-то мы распечатали [стадион]. Со шведами в прошлом году сыграли здесь 0:0 и сегодня практически такой же матч был по содержанию. Нам нравится город, и команда себя чувствует комфортно. Хорошо нас встречают. Болельщиков много, они много чего хотят, но ведут себя корректно. Единственное, мы ничего не видим, кроме стадиона и гостиницы. Кстати, а кроты-то где ваши? Позавчера читал, что у вас кроты на стадионе завелись. Чего я их не видел. Обманули, да, опять?

ИСТОЧНИК KP.RU

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