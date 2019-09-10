Черчесов искал кротов, Аршавин забивал, Фернандес снова всех спас. 7 главных событий матча Россия-Казахстан

Вчера вечером Россия и Казахстан провели вторую встречу друг с другом в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2020. На последних минутах основного времени наша команда вырвала победу и пополнила копилку тремя очками. «КП» - о главных событиях матча, который прошел на стадионе "Калининград", и о том, что осталось за кадром.

- Первый гол сборной в Калининграде

Для нового калининградского стадиона это была вторая в его пока что недолгой истории игра сборной России. Год назад (только в октябре, а не сентябре) наша команда билась на самой западной арене страны в групповом матче Лиги Наций против сборной Швеции. Тогда забитых мячей болельщики не увидели. До последних минут игры с Казахстаном казалось, что так будет и на этот раз, но историческое событие все-таки произошло.

- Наконец-то мы распечатали стадион, - отметил после матча Станислав Черчесов.

- Снова супер Марио!

В культовой игре «Супер братья Марио» (помните такую в эпоху приставок «Денди»?) главный персонаж крушил врагов и добывал себе очки, просто прыгая вверх. Примерно тем же самым занимается в сборной Марио Фернандес. Его своевременный прыжок и забитый головой мяч вывел нас в серию пенальти с хорватами на чемпионате мира, а теперь принес победу над Казахстаном. На 89-й минуте Александр Головин навесил со стандарта в штрафную, где Фернандес переиграл всех в воздухе и отправил мяч точно в ворота.

- Длинноногие барабанщицы, оркестр и рок-хиты

Барабанщицы вышли на поле вместе с оркестром перед самым началом игры.Фото: Александр КАТЕРУША

Еще до того, как зазвучали гимны, на поле калининградского стадиона вышел духовой оркестр в сопровождение очаровательных барабанщиц. Играли главный хит всех футбольных матчей «Seven Nation Army» (это его включают на стадионах после каждого забитого мяча), а еще бессмертные «Final Countdown» и «We will rock you». Музыканты перемещались по газону настолько активно, что в какой-то момент одна из барабанщиц даже уронила свою палочку, которая так и осталась лежать до самого начала матча. Впрочем, кроме дотошных журналистов этого, похоже, больше никто не заметил.

- Аршавин снова в игре

Андрей Аршавин был на поле одним из лучших.Фото: Инстаграм.

Андрей Аршавин, который с недавних пор стал экспертом и комментатором на «Матч ТВ», в Калининграде вернулся на поле и даже забил несколько голов. Нет, вы ничего не проспали, а мы не сошли с ума, потому что в трансляцию это не попало - Аршавин играл за сборную Российского футбольного союза. Накануне матча Россия-Казахстан наши функционеры при поддержке звезд недавнего прошлого сразились в Калининграде с представителями Казахской федерации футбола на местном стадионе «Пионер» (во время мундиаля там же тренировалась сборная Испании). Победил РФС, в составе которого Аршавин отличился тремя голами и несколькими голевыми передачами. Во время игры сборной России Андрей появился на трибуне для СМИ, сделал несколько селфи с желающими и отправился смотреть матч.

- «Святой» Дзюба

Год назад Артем подарил болельщику футболку, а теперь получил от него в подарок вот такую картину.Фото: Инстаграм.

После прошлогоднего матча со Швецией Артем Дзюба подарил свою футболку колоритному болельщику на трибуне, который вместе с девушкой и другом нарядились в персонажей «Деревни дураков». Накануне игры с Казахстаном Игорь Полуэктов (так зовут отличившегося калининградца) приехал в отель, где поселилась сборная, с ответным подарком. В обмен на футболку Дзюба получил собственный портрет, где Артем изображен с нимбом вокруг головы. Идея, справедливости ради, не оригинальна – была целая серия похожих портретов с мировыми звездами футбола. Но ведь главное, как говорится, не подарок, а внимание.

Хотя после победы на казахами Дзюба свою футболку дарить больше никому не стал – только оставил автограф у кромки поля.

- Свидания в отеле

К Юрию Жиркову в Калининград прилетела вся семья.Фото: Инстаграм.

Для одного из футболистов сборной, героя матча с Шотландией полузащитника Юрия Жиркова Калининград давно стал едва ли не вторым домом. Отсюда родом его супруга Инна, поэтому семья футболиста часто приезжает в город в гости. На этот раз Жирков жил вместе с командой в отеле, а Инна прилетела с детьми и заглядывала поддержать мужа. Обоих можно было увидеть в кафе гостиницы.

Станислав Черчесов подтвердил, что никакого запрета на общение с семьями в сборной нет, кроме того, что делать это можно только до 22.00.

- Кроты: были или нет?

Так местами выглядит плитка у стадиона.Фото: Александр Подгорчук

На послематчевой пресс-конференции Станислав Черчесов сделал немало комплиментов Калининграду и всем болельщикам, а затем огорошил журналистов вопросом:

- Кстати, а кроты-то ваши где? Позавчера читал, что у вас кроты на стадионе завелись. Чего-то я их не видел. Обманули, да, опять?

Судя по всему, наставнику сборной попался на глаза материал наших коллег из известного спортивного издания. Журналисты обратили внимание на то, что плитка вокруг калининградской арены кое-где пошла буграми, которые с виду напоминают кротовые норы. Но, к счастью, ни кротов, ни бобров на самом деле на стадионе нет. А плитку обещают скоро поправить.