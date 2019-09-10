105 лет знаменитой битве: как прошел «Гумбиннен-2019»

Поселок Лермонтово Гусевского городского округа в очередной раз стал полем битвы. В минувшее воскресенье там скрестили штыки реконструкторы из России, Белоруссии и Польши, которых, по словам организаторов, было около 240. Канонаду обеспечили три пушки (две русские и одна немецкая), а вдоль траншей под треск пулеметов и винтовок прокатились два бронеавтомобиля и проскакали полтора десятка кавалеристов.

Последние наставления перед боем.Фото: Иван МАРКОВ

Все хорошо было и с пиротехникой. Так, один из взрывов, засыпав пехоту землей, поднял в небо идеальный черный круг дыма. Зрители удивленно ахнули. Не пожалели на этот раз и пушечных зарядов: после первого выстрела операторы, разгуливавшие по полю боя в полный рост, бросились врассыпную.

Канонаду обеспечили две русские (одна из них на фото) пушки и одна немецкая.Фото: Иван МАРКОВ

Еще до начала самого действа для гостей фестиваля были организованы восемь интерактивных площадок, на которых были представлены русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь и артиллерийские позиции. Также можно было бесплатно отправить стилизованные «гумбинненские» почтовые открытки через мобильное отделение почты. Первые полторы тысячи открыток с марками, посвященными Первой Мировой войне, были бесплатными.

Постоянно гремевшие взрывы производили сильное впечатление.Фото: Иван МАРКОВ

Надо сказать, что мероприятие, приуроченное к 105-летию победы Русской императорской армии над кайзеровскими войсками под Гумбинненом, собрало уже не так много зрителей, как в рекордных 2013 и 2014 годах, однако представители «Фестивальной дирекции» попытались убедить «Комсомолку» в обратном. Как сообщила руководитель этой организации Ольга Каверзина, за реконструкцией наблюдали около 12 тысяч зрителей

- У нас все парковки были заняты, мы зрителей еще и электричками до Гусева доставляли, а потом на шаттлах до поля, - заявила Каверзина.

Штыки скрестили около 240 реконструкторов из России, Белоруссии и Польши.Фото: Иван МАРКОВ

С официальными цифрами спорят как сами зрители, так и участники реконструкции. По их словам, на трибуне и рядом с ней разместилось не более трех тысяч человек. Снижение зрительского интереса объяснить несложно: в тот же день по пути в Лермонтово, у поселка Междуречье, проходила реконструкция Гросс-Егерсдорфского сражения, а также из Калининграда в Зеленоградск утром стартовал 8-тысячный велопробег «Тур де Кранц». Хотя главную роль в снижении зрительского интереса, кажется, сыграло не это. Если в предыдущие годы фестиваль проводился в последние выходные августа, то теперь в сентябре - не самом удачном месяце для развлечений.