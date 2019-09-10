Когда в школах Калининграда ликвидируют вторую смену

Накануне гостем радио «Комсомольская правда - Калининград» стала министр образования Светлана Трусенёва. Она высказалась и по поводу второй смены в школах региона, и по поводу самых дефицитных педагогических кадров. Какие еще вопросы задавали калининградцы?

Трусенёва: Чтобы не было форс-мажоров в начале учебного года, есть ночь перед 1 сентября 00:00 00:00

Про учебники

Радиослушатель пожаловался на то, что в школе его ребенку не выдали учебник по географии, мол, придется покупать самим.

- Есть история, которая связана с тем, что ежегодно утверждается федеральный перечень учебников, - сказала Светлана Трусенёва. - Если говорить о географии, то с этого года используются другие учебно-методические комплекты, нежели в прошлом учебном году. Но это совсем не значит, что это проблема родительская. Это проблема школы, которая должна обеспечить образовательный процесс. Если есть такие факты, мы в любом случае разберемся.

Про рабочие тетради

Во время эфира журналисты зачитали обращение калининградки, в котором, в частности, говорится, что комплект рабочих тетрадей в гимназии № 32 стоит от шести тысяч рублей.

По словам министра, комплект рабочих тетрадей по некоторым учебно-методическим программам может состоять из более чем 40 тетрадей, стоимость их - в среднем, 4 тысячи рублей.

- Необходимость в них ( в такоом количестве. – Ред.), конечно, отсутствует, - сказала министр. - Потому что 41 тетрадь никогда ребенком в течение одного учебного года вместе с учителем и родителем заполнена не будет. Мы ведем большую работу со школами, чтобы подходить к этому очень избирательно. Если и нужны рабочие тетради, то в первую очередь это прописи, математика, окружающий мир. Все остальное абсолютно не нужно для использования в образовательном процессе и, естественно, не должно приобретаться родителями.

Также министр отметила, что каждая школа сама определяет, по какой программе будет работать, а также сколько конкретно и каких тетрадей необходимо будет приобрести родителям учеников.

Про цену на обед

- С первого сентября питание у нас не дорожает, - сказала Светлана Трусенёва. -Ежегодная индексация будет с января 2019 года, на уровень инфляции.

Глава ведомства отметила также, что в этом году во многих школах вводится электронная система оплаты питания, а договоры с организаторами школьного питания заключены на основании разработанного ранее «Двухнедельного меню».

О перспективе второй смены

Отвечая на вопрос журналистов, министр призналась, что обращения родителей чаще всего касаются второй смены в школах. Светлана Трусенева отметила, что по каждой жалобе работа проводится индивидуально. Мол, если есть возможность перевести ребенка в первую смену – предлагаем родителям варианты.

- Но не всегда это возможно (по каждой жалобе перевести ребенка учиться в первую смену – Ред.), - подчеркнула министр. - Решить вопрос ликвидации второй смены вообще? Так вопрос для образовательной системы региона не ставится. Мы от этого все равно не уйдем.

Высказывание министра о том, что нам не уйти от второй смены, вызвало большое недоумение и у слушателей, и у читателей. Как же так? На недавней пресс-конференции Светлана Трусенёва говорила обратное, что примерно к 2025 году вопрос со второй сменой (благодаря вводу в эксплуатацию нескольких новых больших школ) будет снят.

«Комсомолка» обратилась в министерство, чтобы уточнить перспективу. Там подчеркнули, что строительство новых школ, безусловно, способствует разгрузке образовательных учреждений и перевода всего учебного процесса в одну смену.

- Но не стоит забывать, что последние три года комплектация классов «первоклашек» проводится по максимуму, без отказов всем желающим! - отметили в минобре. – Очень много детей обучается именно в начальном звене, и все эти большие параллели перейдут в среднее звено. Далеко не все школы смогут обойтись без второй смены. Так что повторим – о полной ликвидации второй смены в школах Калининградской области речи не идет.