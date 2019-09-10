Новый сезон Калининградской филармонии: Тимур Еремеев, сказки с оркестром и много джаза

Беседы у рояля

Для любителей музыки в филармонии в этом сезоне приготовили 9 новых абонементов: «Оперные шедевры», «Фортепианные вечера», «Музыкальная сборная России (с участием солистов Санкт-Петербургского Дома музыки художественного руководителя Сергея Ролдугина), «Виртуозы гитары», «Сказки для взрослых» и другие.

Солистка филармонии, лауреат международного конкурса Анна Ушакова станет центральной фигурой в новом цикле концертов (ориентировочно, они будут проходить один раз в два месяца) «Беседы у рояля». По словам Анны, программа рассчитана на взрослую аудиторию, но участие детей – только приветствуется.

- 29 сентября пройдет премьера концерта из цикла «Беседы у рояля», - рассказала Ушакова. – В концерте могут принять участие только 20 слушателей, поскольку формат встреч со слушателями – камерный. Свою миссию в филармонии я выполняю. Для меня очень важно донести до слушателей, что музыка объединяет, что границы между сценой и залом, музыкантом и слушателем должны быть стерты. К этому призывает новый проект Калининградской филармонии. И он возник во много благодаря другом проекту – «Селфи с оркестром», который имел огромный успех у публики. Мы стремимся к тому, чтобы калининградцы еще ближе стали к фортепианному искусству, еще глубже проникали в классическую музыку.

Добавим, проект «Селфи с оркестром» - интерактивный, впервые состоялся в январе этого года. Впервые два оркестра - концертный духовой и камерный - расположились не на сцене, а прямо в зале. Рядом - гости, которым предложили стать активными участниками концерта. Один перелистнул ноты пианистке, другой рискнул и попробовал себя в роли дирижера. Обмен ролями происходил под популярные хиты мировой классики в исполнении двух оркестров и солистов филармонии.

Отметим, что филармония получила много положительных откликов. Так что в новом сезоне «Селфи с оркестром» обещают повторить.

Сплошные звезды

Еще одно новое направление, за которое с большим воодушевлением взялся коллектив филармонии, - постановка сказок с оркестром.

- 5 октября состоится премьера нового сезона: живые янтарные картины и литературно-музыкальная композиция по мотивам повести-сказки Экзюпери «Маленький принц», где выступит известный актер театра и кино Тимур Еремеев, - рассказала о готовящейся премьере солистка филармонии и режиссер Виктория Бобкова. – Проект «Сказки с оркестром» будет интересен не только детям, но и их родителям. Это философское пособие для человека будет сопровождаться музыкой французских, норвежских композиторов в исполнении наших музыкантов. Параллельно художник будет рисовать янтарем. И зритель будет видеть, как создаются иллюстрации. Создание атмосферы волшебства и красоты – вот чего мы хотим добиться этим проектом. В планах также – поработать с текстами Андерсена, братьев Гримм, других авторов.

Радостная весть для любителей джаза! С 9 по 19 ноября пройдет главное музыкальное событие осени – «XVI Международный фестиваль «Джаз в филармонии», где выступят российские звезды джазовой и академической музыки Максим Пиганов (тромбон), Сергей Ролдугин (виолончель), а также известные джазовые музыканты из Польши, Литвы, Латвии, Германии, CША, России.

Да, и не пропустите! 3 ноября в филармонии пройдет «Ночь искусств» - большой концерт классической и популярной музыки, посвященный 60-летию Калининградской филармонии с участием ведущих солистов и коллективов. Кстати, ночные концерты в филармонии также обещают проводить на постоянной основе.

- Но не каждую ночь, конечно! – сделал оговорку руководитель филармонии Виктор Бобков.

Этой осенью в Калининградской филармонии будет по-летнему жарко. Присоединяйтесь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Работаем без швов!»

Руководитель Калининградской областной филармонии имени Светланова народный артист России Виктор Бобков дал работе своего коллектива, на первый взгляд, хирургическое определение.

- Мы работаем без швов, поскольку не ощущаем границ между сезонами, - пояснил свою мысль Бобков. – Наша работа и творчество не прекращаются ни на минуту. Рад, что и музыканты, и солисты всегда готовы творить, служить слушателям, зрителям, Калининграду и, собственно, филармонии.

В первую очередь директор филармонии обратил внимание публики на два события, приуроченных дням рождения своих коллег. 22 сентября в филармонии пройдет концерт «В день рождения маэстро» ко дню рождения художественного руководителя камерного оркестра Заслуженного артиста России Александра Андреева. А 28 ноября в драмтеатре - программа, посвященная 90-летию дирижера и художественного руководителя концертного духового оркестра Заслуженного артиста России Эдуарда Гантовского.

- Очень приятно, что наши виновники торжеств находятся в прекрасной творческой форме, - отметил Виктор Бобков.