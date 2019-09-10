Почему проседает Октябрьский остров и что будет завтра со стадионом в Калининграде - мнения экспертов

Еще до победного матча в Калининграде сборной России по футболу с командой Казахстана, ряд федеральных СМИ разразились скандальными статьями по поводу того, что «вздыбилась плитка вокруг стадиона», кругом провалы и трещины. Мол, всему виной «неудачный выбор места и коррупция». Так ли всё страшно? Мы решили обратиться к экспертам.

Ситуацию с новым футбольным стадионом на острове Октябрьский в Калининграде прокомментировал «Комсомолке» доцент с ученой степенью, кандидат географических наук Института природопользования территориального развития и градостроительства БФУ имени Канта Олег Басс:

- Объект строился в речной долине, на месте пойменных отложений реки Преголя, они уходят вглубь на 15-20 метров и состоят из ила, торфа. В древности, там, где сейчас проходят русла рек Новой и Старой Преголи, была единая река Пранеман. Немцы там ничего не строили, исходя из разумных соображений. Здесь сложные инженерно-геологические условия для строительства. И возведение стадиона стало пионерным проектом. Это серьезные инженерные сооружения на длинных сваях, более 20 метров. А территория, окружающая стадион, была нагружена миллионами кубометров песка. Самому стадиону, поверьте ничего не угрожает, а прилегающие к нему площади, трансформируются. Идет нагрузка сверху, плюс текущее строительство дорог, коммуникаций и новых объектов инфраструктуры. А вибрация ведет к проседанию грунта. Это естественный процесс, никакого вредительства нет.

Еще одна проблема, которая была и остается, это отсутствие дренажа, что усугубляет ситуацию. С обеих сторон эта часть острова в дамбах. Дамбы строились для защиты от наводнений. Но забыли при проектировании объекта о том, что есть еще подземные воды, осадки – дожди и талые воды. И на этой ограниченной территории уровень грунтовых вод гораздо выше, чем уровень реки Преголя, что приводит к разжижению грунтов. Помните детские «блинчики»? Стучишь по мокрому песочку, наверх выделяется вода. И тут присутствует аналогичный эффект. И бобров винить полный абсурд, они здесь не водятся вообще.

По словам ученого, исправить ситуацию с разрушением дорог, тротуаров и стоянок вокруг стадиона, может лишь оперативный текущий ремонт покрытия и дренажной системы, а дренаж видимо придется создавать заново. И пока будет идти строительство с забиванием свай на острове, просадки слабых, водонасыщенных грунтов из-за вибрации продолжатся:

- Так что надо следить за состоянием территории и ремонтировать.

Бывший руководитель «Исполнительной дирекции по подготовке к Чемпионату мира по футболу в Калининградской области – 2018» Павел Саркисов с первых дней участвовал в реализации проекта футбольного стадиона на острове Октябрьский:

- Если сейчас разговор идет о просадках грунта, то они допускаются строительными нормами и проектом, - сказал Саркисов. - Их следовало ожидать. 90 процентов просадок допускается до сдачи объекта, до назначенного срока ввода в эксплуатацию. А потом допустимым считается 10 процентов просадок. Думаю, что самый интенсивный период просадок грунта закончится в ближайшие полтора-два года. И этот процесс не влияет на состояние зданий и стадиона. Да, это связано с дополнительными затратами. Раньше нормы предусматривали противопросадочный ремонт, послеосадочный ремонт. И можно говорить лишь о несовершенстве существующих норм. Но нужно понимать, что стоимость восстановительных работ несопоставимо ниже, чем то, что мы получили ценный товар - 130 гектаров новой городской территории. Надо понимать, что на острове Октябрьский ведется строительство крупного культурного и учебного центров. И возможно это стало только благодаря тому, что на острове возведен стадион с коммуникациями, всей инфраструктурой. Другого места в центре города у нас не было. И ценность этой освоенной земли очень высока.