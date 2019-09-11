«Я совсем не слышу». На суде экс-директору лицея №49 Людмиле Осиповой стало плохо

Во вторник, 10 сентября, Центральный районный суд Калининграда продолжил рассмотрение уголовного дела экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой, которую обвиняют в превышении полномочий, мошенничестве, а также хищении 7 миллионов рублей.

Белые пятна

Первую часть заседания представитель прокуратуры зачитывала обвинительное заключение. По сути, ничего нового не прозвучало. Фигурирует два эпизода, в которых усматривается «злой умысел» бывшего директора. Первый – сбор денег с родителей на обеспечение охраны лицея, второй – взимание платы за аренду футбольного поля (объект принадлежит администрации Калининграда, а не лицею!) с любительских команд.

Если коротко изложить суть позиции прокуратуры: именно Осипова создала попечительский совет лицея, именно Осипова распорядилась так, что собранные попечительским советом родительские деньги (фиксированные суммы) и деньги от футболистов не были перечислены на официальный счет лицея, а хранились в лицее наличными, и распоряжалась Осипова этими средствами так, как считала нужным.

Осипова в очередной раз повторила свою позицию: «С обвинением не согласна!».

Адвокат Дмитрий Новиков на первом заседании 29 июля просил вернуть дело прокурору, поскольку оно «бездоказательно». Суд тогда ходатайство защиты не принял, пояснив, что для этого и проводится судебное расследование. И на этот раз Дмитрий Новиков не отступил

- В деле много белых пятен и черных дыр, - сказала адвокат. - Мы оказались в таком положении, что вынуждены защищаться непонятно от каких обвинений.

Первая потерпевшая

Ход рассмотрения дела несколько раз прерывался. Адвокат Людмилы Григорьевны и сама Осипова многократно просили всех выступающих говорить громче.

- Я совсем не слышу, - объяснила суду Людмила Григорьевна. – В связи с ухудшением состояния здоровья.

В результате кресло для Осиповой пришлось переместить ближе к потерпевшей, когда та начала отвечать на вопросы суда и гособвинения (к слову, в списках более 70 потерпевших, более 80 – свидетелей обвинения, и суд намерен задать вопросы каждому).

Первая потерпевшая – мама ученицы 49-го лицея. Ее дочь учится в лицее с первого класса, с 2010 года. В суде калининградка рассказала, что ежегодно в начале учебного года классные руководители проводят собрания для родителей, во время которых создается родительский комитет, родители на добровольной основе подписывают договор о сборе средств на охрану лицея и попечительский совет. Женщина призналась, что на протяжении всех лет учебы дочери в лицее сдает деньги: от 300 до 500 рублей ежемесячно. Также она заявила, что договор о добровольных пожертвованиях никогда не читала, как расходовались средства – не интересовалась. Потерпевшая несколько раз повторила, что сдавала деньги добровольно, и считает, что никакого ущерба – ни материального, ни морального ей не причинено.

Однако гособвинитель вернулась к протоколам предварительного следствия, в которых зафиксированы совершенно другие данные. В частности, в одном протоколе потерпевшая говорит, что сбор средств на охрану школы все же нанес ей материальный ущерб в размере 36 тысяч рублей. В другом протоколе женщина о материальном ущербе не сказала ни слова, зато заявила, что вся эта ситуация причинила ей моральный вред.

Перекрестный опрос с участием судьи, гособвинителя и адвоката все же прояснил некоторые моменты. Например, потерпевшая твердо заявила, что конкретных примеров, когда отказ родителей сдавать деньги на охрану лицея сказывался на успеваемости их детей, не знает.

Когда судебное заседание закончилось, Людмила Осипова обратилась к потерпевшей:

- Виктория, можешь подойти ко мне? – попросила бывшая директор.

- Нет, очень тороплюсь, - сказала родительница и закрыла за собой дверь.

КОНКРЕТНО

Бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств);

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор принимала взносы за охрану школы от родителей, установив определенную периодичность и фиксированную сумму;

- ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Эти обвинения относятся к другому эпизоду – якобы лицей сдавал в аренду футбольное поле, при этом само поле собственностью лицея не являлось.