Вице-мэр Калининграда: Внедрение безналичной оплаты проезда идет медленно, но везде так

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда на вопросы журналистов ответил руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутина. По его словам, «КалининградГорТранс» каждое утро выпускает на работу кондукторов с валидаторами, однако трудности все равно имеются.

- Ничего неожиданного у нас не происходит, - заявил Кутин. – Мы анализировали ситуацию запуска аналогичных систем в других регионах России. Безусловно, есть человеческий фактор, есть технические ситуации, но практически все недочеты у нас уже устранены: работает и наличный расчет, и транспортная карта, и банковское приложение. Цель этого проекта в том, чтобы максимальное количество транзакций у нас осуществлялось безналичным образом, чтобы мы имели объективный реальный контроль. Конечно, если у нас кондуктор вдруг не окажется каким-то невероятным хакером. Но таких хакеров мы в России не знаем.

Уловив намек вице-мэра на то, что кондукторы могли прикарманивать часть выручки, журналисты поинтересовались, не началось ли бегство сотрудников с «КалининградГорТранса».

- Нам таких жалоб не поступало, - ответил Кутин. - Что касается «дополнительного заработка», то новая система как раз и направлена на его ликвидацию. Конечно, это не нравится кому-то, но это неизбежность, к которой мы придем в любой сфере экономики.

На претензии по поводу долгого и слишком медленного запуска системы электронной оплаты чиновник ответил уклончиво.

- Могу вам сказать, что есть немало примеров из других регионов, где эти процессы до сих пор идут, и этим процессам не один год, - «успокоил» вице-мэр.

По данным мэрии, город реализовал уже около тысячи карточек «Волна Балтики». Около 30 тысяч заявлений в Калининграде принято на школьные карты. Переходный период, в течение которого школьник может ездить по справкам, продлится до 1 января.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коммунальщики отказываются от пескосоляной смеси

Как сообщил директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров, противогололедные материалы в этом году будут другими. Город впервые отказывается от пескосоляной смеси в пользу водного раствора соли. Это позволит избежать весенних пылевых бурь на улицах, которые обычно происходят из-за огромного количества смета, оттаивающего на обочинах.

- Техническую соль мы будем использовать на основных магистралях. Для этого сейчас приобретаем новую установку - такой мини-заводик, который будет вырабатывать 4000 литров жидкого раствора в час, - рассказал Егоров. – Для раствора и приобретаем новую технику. До конца сентября мы ждем поступления еще десяти машин, а до ноября уже всей техники – 31 единицы.

Со всеми этими машинами предприятие «Чистота» будет практически укомплектовано всем необходимым (правда, по словам Егорова, до нормы не хватает еще 30% единиц) и, наконец, примется за расчистку тех тротуаров, которые в прежние годы дворники чистили вручную.

- Мы ждем на работу водителей. Кто желает прийти – пожалуйста, места есть, - пригласил Егоров. – Зарплата от 30 тысяч рублей и выше. Когда придет вся техника, у нас будет сотня вакансий. Также нам постоянно нужны 20-25 дворников. В городе более 140 улиц не были у «Чистоты» в плане муниципального задания. Мы берем их себе на обслуживание.

Руки дворников, по словам Егорова, пригодятся еще и для того, чтобы убирать снег рядом с тротуарными ограждениями, которые сейчас стоят практически на всех основных улицах города.