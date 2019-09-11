Как снять напряжение у школьника: 15 ценных советов профессионального психолога

Дети за первые учебные дни как-то резко превратились в колючих ежиков. Со школы приходят накрученные, рассказывают, что учителя излишне и грузят (много нового материала), и грозят (предстоящими контрольными и экзаменами). Переполненность школ тоже плохо сказывается на состоянии детей: быстро устают, невнимательны, плохо концентрируют внимание. Возможно ли родителям в первые учебные недели помочь школьнику избежать негативных эмоций? Как снять напряжение школьника?

- Предлагаю несколько выходов из описанной выше ситуации. Что-то из этого подойдет конкретному ребенку, что-то нет. Что-то сегодня поможет, а завтра нет, а послезавтра снова поможет. Человек не машина, единого раз и навсегда приема, с моей точки зрения, не существует, - обратилась к родителям педагог-психолог Елена Болдырева. - Этим вступлением я хочу предостеречь вас, уважаемые родители, от обесценивания рекомендаций психологов.

Колкость

Отчего ребенок превращается в ежика? За колкостью чаще всего стоит переживаемое ребенком чувство злости. В процессе адаптации к новому учебному году это переживание вполне уместно: еще недавно было беззаботное лето, а теперь нужно вставать рано, в течение всего дня ребенок почти не принадлежит себе и не может также как летом свободно распоряжаться своим временем.

Выход есть. Помогите ребенку понять его состояние, назовите предполагаемое чувство:

- Похоже, ты сейчас сердишься (чувствуешь злость). Чем я могу тебя поддержать, помочь тебе?

Педагог-психолог Елена Болдырева.Фото: Личный архив героя публикации

Учитель грузит и грозит

В данной ситуации есть несколько путей. Путь первый: вы можете индивидуально поговорить с учителем о том, как протекает процесс адаптации к учебному году у вашего ребенка, попросить его учитывать это в процессе обучения. Так у учителя будет возможность обратить внимание на особенности вашего ребенка и скорректировать свои приемы взаимодействия с ним.

Путь второй: вы можете поговорить с другими родителями класса о вреде накручивания, о необходимости учитывать период адаптации, для того, чтобы вести совместный диалог с учителем. Да и у учителей тоже сейчас идет процесс адаптации.

Путь третий: мы не можем изменять других людей, но мы можем научить своего ребенка приемам, которые ему позволять более творчески адаптироваться к началу обучения в школе.

Вы можете научить ребенка:

- понимать себя, свои чувства и эмоции. Когда ребенок понимает, что с ним происходит (а не просто «мне плохо, все бесит»), то он более спокойно и конструктивно реагирует на трудности.

- с пониманием относится к своим ошибкам, к тому, что если что-то не успел, недоделал, это не конец света. И это решаемо, к тому, что выход есть.

- научить своего ребенка обращаться к учителю, к другому взрослому в школе, если нужна помощь (переспросить, если не понял, попросить ручку, помочь зашить штаны, попросить защиты и помощи, если не складываются отношения с одноклассниками и т.д.)

А чтобы не усугублять ситуацию с грузят и грозят: не становитесь еще одним учителем для ребенка. Оставайтесь мамой и папой, которые точно с пониманием могут отнестись к потребностям ребенка. В том числе к потребности, я бы даже сказала праву, на дружественную и спокойную помощь при выполнении домашних заданий.

Переполненность классов и школ

Для некоторых детей это может быть особенно важной проблемой: для детей, чувствительных к шуму, для детей, которые восстанавливают свой энергетический потенциал в одиночестве. Такие детки страдают от шума. Это может быть проблемой и для детей, которые сильно перевозбуждаются от шума и большого количества людей. При этом они могут бегать, прыгать, кричать, но не чувствовать себя.

Стоит научить детей понимать себя, свои чувства и эмоции. Научите его замечать за самим собой, когда он устал от общения, пониманию, что можно просто побыть одному, в сторонке, чтобы восстановить жизненные силы. Дома постарайтесь детям обеспечить спокойствие, тишину, возможно, уединение (для подростков) или только свое общество (и покачать на руках, если ребенок – младший школьник). А на выходные вместо развлекательных центров, дополнительных кружков стоит съездить на море, в лес, устроить пикник в немноголюдном месте. Будьте гибкими в своем родительстве.

Позвольте сердиться

На период адаптации позвольте себе снизить требования к ребенку (вспомните себя на работе после отпуска), позвольте ему быть недовольным, капризным, сердитым. Дело в том, что ребенку может быть еще трудно справляться с тем наплывом переживаний, эмоций, которые его охватывают с началом учебного года. И родительская забота не только накормить, одеть, обеспечить развитие, но и побыть контейнером, который сможет вместить ту часть переживаний ребенка, которые он в силу возраста пока еще не может удержать и переработать.

Вам, может, трудно быть контейнером. Возможно, вам тоже нужно, чтобы кто-то побыл вашим контейнером. Для этого и существуют люди помогающих профессий. Но это уже совсем другая история.