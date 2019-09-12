Министр Андрей Ермак подаст в суд на организатора фестиваля "Гумбинненское сражение"

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак намерен подать в суд на организатора военно-исторических фестивалей Михаила Черенкова. Причиной такого решения стало обвинение в воровстве, которое прозвучало со стороны Черенкова на его странице в Фейсбуке.

В частности, Михаил Черенков обвинил министра в том, что идея видеоролика о фестивале "Гумбинненское сражение", как ранее и идея самого фестиваля, была украдена у Черенкова и его коллег.

"Официально и публично заявляю, что министр культуризма Калининградской области Андрей Ермак - вор. Он ворует идеи и распространяет ворованное. Вместе с теми, кто создал это. В данном случае я говорю об идее данного видеоролика... Впрочем, то же самое про него я могу сказать в отношении идеи проведения фестиваля "Гумбинненское сражение", которая была украдена у нас в 2013 году и воруется до сих пор", - написал Черенков.

Андрей Ермак с ответом медлить не стал, причем ответ его был не менее категоричным.

"Официально и публично заявляю, вы, Михаил Черенков - лжец и клеветник! С удовольствием это докажу в рамках уголовного и гражданского процесса. Если вы уверены в своей позиции, не удаляйте этот пост, а также вашу ссылку в моей ленте фейсбука до конца нашего с вами судебного разбирательства!" - написал в комментариях министр.

Министр культуры и туризма Андрей Ермак.Фото: Александр Подгорчук

Михаил Черенков пост не удалил, напротив, заявил, что готов к дуэли:

"Принимаю вызов. К вашим услугам".

Дата первого судебного заседания пока не сообщается.

Напомним, что что в этом году в Калининградской области прошло два фестиваля, посвященных 105-летней годовщине Гумбинненского сражения. Первый фестиваль, соорганизатором которого стал Михаил Черенков, состоялся в августе в окрестностях поселка Совхозное Гусевского района. Второй аналогичный фестиваль под эгидой правительства Калининградской области прошел 8 сентября возле поселка Лермонтово. Добавим, что по различным причинам в этом году ни один из этих фестивалей не вызвал широкого резонанса.

Гумбинненское сражение состоялось в августе 1914 года. На широкой полосе фронта от Пилькаллена (сегодня Добровольск) до Голдапа подразделения Русской императорской армии генерала Ренненкампфа вступили в схватку с войсками кайзеровской Германии. Победу одержали русские полки, и для Ренненкампфа открылась дорога на Кёнигсберг, однако предоставившейся возможностью захватить Восточную Пруссию русский генерал не воспользовался. В свою очередь германский генштаб после поражения под Гумбинненом был вынужден перебросить в Восточную Пруссию два корпуса с западного фронта, что внесло в итоге вклад в провал немецкого наступления в Бельгии и Франции и, по мнению многих историков и политиков, спасло Париж.

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