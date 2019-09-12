70 сортов от Базеля до Урала: в Немане пройдет фестиваль сыра

Если вы давно (а может, и вообще никогда) не были в городе Неман, то теперь имеете отличную возможность исправить данное упущение и, к тому же, совместить приятное с полезным. В приграничном городке с 14 по 15 сентября пройдет Фестиваль сыра - между прочим, уже четвертый по счету.

Место проведения выбрано не случайно, ведь именно в Немане базируется сыроварня «Тильзит-Рагнит», из которой, можно сказать, и вырос этот праздник. Как рассказали организаторы, в этом году в фестивале участвует 8 крафтовых (то есть, небольших и придерживающихся традиционных рецептов) сыроварен нашей области (и теперь вы хотя бы знаете, что такие у нас есть). Кроме неманских производителей, свою продукцию представят их коллеги из Калининграда, Гусева, Зеленоградска, Правдинска, а также Гурьевского района. Кроме того, в гости ждут сыроделов из Подмосковья, Екатеринбурга и Ленинградской области. Свои сыры также привезут мастера из Швейцарии, которая, как известно, славится этим продуктом во всем мире.

В программе фестиваля, кроме, понятное дело, дегустации и продажи сыров и еды от Kaliningrad Street Food, значатся развлечения для детей, лучники, рыцари, гончары и кузнецы. А еще ярмарка, экскурсия по сыроварне, стилизованный пир в средневековом стиле и огненное шоу.

- Наш фестиваль выходит за пределы двора сыроварни, - говорит руководитель Kaliningrad Street Food Александр Исаев. - Впервые на время его проведения в Немане будет организована сугубо пешеходная улица. Будем пытаться создать у посетителей ощущение прогулки по улице европейского городка, коим он и являлся еще 80-90 лет назад.

Отведенную под это действо местную улицу Победы перекроют, правда, лишь частично, чтобы хватило места палаткам с уличной едой и различными сувенирами.

- Городские магазины, которые находятся на этой улице, тоже будут интегрированы в программу фестиваля, - продолжает Исаев.- Так или иначе, все будет связано с продажей сыра. У фестиваля, на мой взгляд, большие перспективы. Ведь к нам в Калининградскую область очень удобно привозить сыроваров как из России, так и из стран Европы. Стоит надеяться, что в дальнейшем мы увидим принципиально новый формат действа, который в нашем регионе еще никто не практиковал.

Организаторы обещают, что все приехавшие на праздник смогут попробовать 70 сортов сыра, среди которых твердые сыры с Урала или, например, отличная горгонзола. Понравившееся образцы можно будет купить (как уверяют, по вполне приемлемым ценам) тут же, не отходя от прилавка.