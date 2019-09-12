Элеваторы переполнены зерном: калининградские аграрии собрали рекордный урожай, но продать его не могут

В нашем регионе в этом году случилась беда – выращен рекордный урожай зерна. Почему это привело к огромным проблемам местных сельхозпроизводителей, пыталась разобраться «Комсомолка».

Предсказуемый кризис

Калининградские аграрии бьют в колокола: элеваторы переполнены пшеницей, которую вывезти невозможно. Главная причина коллапса - посредник между производителями и покупателями в лице группы компаний «Содружество» не принимает зерно на экспорт из-за претензий Россельхознадзора к качеству продукции. Но так ли все просто?

Этот кризис был предсказуем по опыту 2015 года, когда в регионе также собрали богатый урожай зерновых. И столкнулись с проблемой его сбыта за рубеж и в большую Россию. В области не хватало хранилищ, возникли сложности с доставкой товара покупателям. Сегодня наступили на те же грабли. А ведь качество зерна на самом деле высокое, более 80 процентов продовольственного зерна относится к 3-4 классам. Такое идет на производство хлебопекарной муки.

- Имеющиеся хранилища строились еще при СССР, с расчетом на среднюю урожайность максимум 35 центнеров с гектара, а у нас получилось 55 центнеров озимой и свыше 40 центнеров яровой пшеницы с гектара, - объясняет член Калининградского зернового клуба Сергей Семенов. - Реализация зерна обычно шла с начала августа, а сейчас стоит. Потому что «Содружество» решает проблему экспорта.

В последние годы традиционные рынки сбыта калининградского зерна - Западная Африка, Латинская и Южная Америка. Туда идут только крупные суда, иначе транспортировка съест прибыль трейдера. У нас соответствующими возможностями обладает «Содружество», построившее современный причал.

- Либо надо строить еще один причал на глубокой воде за областные или федеральные деньги, чтобы мы могли там отгружать зерно. А без этого перевалить продукцию через элеваторы невозможно, в морской канал могут зайти суда только грузоподъемностью 5-10 тысяч тонн, - говорит Семенов.

Платить и строить

Председатель Калининградского зернового клуба Елена Зайцева отметила роль «Содружества» в развитии села:

- У нас в клубе 60 товаропроизводителей зерновых, бобовых культур и рапса. Нам очень повезло, что есть компания - мировой трейдер, благодаря которой мы начали развиваться. Ведь мало вырастить и собрать – нужно еще и продать. Например, в Воронежской области свое зерно могут отправить в Новороссийск. А если там не возьмут - в Тамань или другие южные порты. Наше зерно из-за высоких тарифов на транспортировку по железной дороге через Литву и Беларусь будет неконкурентоспособным в России. Год назад был большой спрос на внутриобластном рынке животноводства, но АЧС уничтожила поголовье крупных свинокомплексов, их потребности резко сократились. Областной минсельхоз нам помогает, рассматриваются различные варианты сбыта. Недавно открылось новое мукомольное производство, надеемся, что купят на переработку часть урожая. Объемы для экспорта возросли. Фрахт наших судов не рассчитан на большую воду, на Европу эффективно работать объемами 3-5 тысяч тонн. Быстро формируется партия, быстро отгружается. Но сами экспортировать в страны ЕС мы не можем – квоты. Вот поэтому изменение возможностей с экспортом у «Содружества», покупавшего львиную долю урожая, аукнулось всей области. Наш портовый элеватор готов принимать пшеницу на хранение. За это придется платить, но она хотя бы не пропадет, когда начнутся дожди…

С 1990-х модернизация инфраструктуры для хранения зерна в регионе не проводилась. Новых зернохранилищ, элеваторов у большинства хозяйств нет. Не имеют проблем крупные производители - «Долгов групп», «Залесский фермер» и польский аграрий Романовский, который работает в Гвардейском районе. Они обзавелись элеваторами и не зависят от внешних условий.

- Мы спокойно отправляем зерно на экспорт по железной дороге через Клайпедский порт, - подтвердил совладелец «Долгов Групп» Александр Долгов. - Перерабатываем часть урожая на комбикорм. Что касается общей ситуации, то мы дали свои предложения по транспортировке калининградского зерна в Россию, где оно может быть использовано для производства комбикорма. Но у мелких и средних фермеров недостаточно денег для серьезных вложений в инфраструктуру.

«Не надо нагнетать!»

Глава управляющей компании «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков, как может, старается развеять панические настроения.

- Не надо нагнетать ситуацию. С аграриями мы работаем в штатном режиме. Да, есть законные требования Россельхознадзора, основанные на требованиях стран-импортеров. Мы ищем сейчас покупателей, которым по качеству подходит местное зерно. Кроме того, не только у нас высокий урожай, но и в Европе очень жесткая конкуренция на рынке, довольно тяжело на российский товар найти покупателя. Тем не менее, находим варианты. Проблема лишь в недостатке мощностей для хранения. И одномоментно 200 тысяч тонн зерна не вывезти. Для сравнения, в 2018 году мы купили порядка 80 тысяч тонн, в этом году точно возьмем не меньше.

По словам Шендерюка-Жидкова, всего местные производители заявили о готовности сейчас продать 47 тысяч тонн зерна, но пока не ясно, какая часть из него будет соответствовать установленным стандартам.

- В СМИ были публикации по поводу, что аграрии не могут продать на экспорт зерно, так как «Содружество» не закупает у них пшеницу, ссылаясь на ужесточение наших требований, - говорит руководитель регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов. – Однако никаких проблем не существует. Благоприятная фитосанитарная обстановка способствует повышению экспортного потенциала местного зерна, которое высокого качества! Но действительно фиксируется снижение объемов, экспортируемых «Содружеством». В частности, потому, что выпуск партии зерна, не соответствующей требованиям страны-импортера, чреват полным закрытием экспорта продукции из России. ГК «Содружество» было предложено диверсифицировать свои экспортные потоки и сосредоточиться на тех странах, стандартам которых по фитосанитарному состоянию и качеству безопасности отгружаемое зерно соответствует.

Та же группа компаний вывозит через Калининград зерно из других регионов России, при этом доля местного зерна на экспорт небольшая. В прошлом году компания экспортировала зерно в 37 стран общим объемом в 1850 тысяч тонн, из которых калининградское зерно составляло менее одного процента. Таким образом, ГК «Содружество» является чуть ли не единственной перевалочной базой, диктуя свои условия производителям и тем самым влияя на формирование закупочных цен.

- Для местных аграриев необходимо использовать возможности самостоятельного экспорта, учитывая близость границ, наличие развитого железнодорожного комплекса и автодорог, - считает Андрей Иванов.