Как стрит-арт отличить от вандализма: в Калиниграде начинается фестиваль уличного искусства

В Калининграде стартует стрит-арт фестиваль KaliningrART. Он продлится до 15-го сентября, и в это время будут проходить лекции приглашенных художников и гостей на тему стрит-арта, мастер классы и кинопросмотры, а по результатам выпустят первый сборник работ калининградского уличного искусства. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, какие рисунки на стенах считаются качественными, а какие - вандализмом.

Для уличного художника не всегда ценно творение, созданное в комфортных условиях 00:00 00:00

- Год назад мы проводили исследование оценки качества калининградского стрит-арта, - рассказала социолог и один из лекторов фестиваля Анна Алимпиева. - Около трети горожан назвали качество рисунков низким, столько же - средним, и только 12% оценили его как высокое. Много стрит-арта скрывается в потайных местах, его затирают городские службы. Но для уличного художника не всегда ценно творение, созданное в комфортных условиях. Лично меня больше настораживает количество заказного стрит-арта, который призван продвинуть идеологические идеи. Когда автор говорит от имени организации-заказчика, мне это не кажется хорошим.

Кстати, самая древняя настенная роспись в Калининграде появилась в конце 90-х годов. Найти ее можно, если ехать на трамвае в сторону улицы Бассейной, при пересечении Фестивальной аллеи рядом со Сбербанком. Рисовал там наш пионер уличного искусства Макс Навигатор, рассказывает народный экскурсовод Анастасия Удовенко. А вот множество непонятных надписей прямо на стенах домов в центре города называется «бомбинг», и его расцвет пришелся на начало нулевых годов.

- Мрачные работы на железнодорожных товарных вагонах - это работы Джона и Спрута, - рассказывает экскурсовод. - Центр города (Леонов, Толстой) - это Глеб Михайлов, El Kartoon. Последнего, на мой взгляд, можно назвать калининградским Бэнкси, его работы наполнены иронией и художественным смыслом. Например, последний рисунок «Молчание девчат» рядом с Верхним прудом на трансформаторной будке. Он не успел ее дорисовать, задержала полиция.

Полиция - не главная опасность для уличных художников. Можно нарваться на недовольных горожан. Так, когда Глеб Михайлов рисовал Леонова на стене, на него опрокидывали ведро воды.

Что рисуют на стенах Калининграда, слушайте ЗДЕСЬ.

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В Калининграде чиновники любят жаловаться на явления, которые обычно легко предсказать и сложно предотвратить. К примеру, на каждом оперативном совещании в мэрии города поднимается тема граффити, и чиновники отчитываются, сколько художеств коммунальщики устранили за последнюю неделю или две. В частности, 19 марта исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Александр Купцов заявил, что его подчиненные устали закрашивать граффити на заборах и стенах домов (ПОДРОБНЕЕ).