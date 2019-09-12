Разрушающийся дом Наполеона в Правдинске хотят продать и восстановить
Историческое здание в центре Правдинска, которое называют домом Наполеона (считается, что в нем когда-то останавливался Бонапарт), хотят продать. Нашелся инвестор, решивший отреставрировать уникальное здание. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, который в четверг 12 сентября осмотрел дом.
- Есть интересанты, инвесторы которые занимаются сельским хозяйством в Багратионовском городском округе. Они проявляют интерес к этому объекту, готовы его купить, восстановить, сделать музейный объект, какой-то объект туристического показа, - сказал губернатор.
Интересно, что пустующий дом Наполеона в свое время приобрел бизнесмен и шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин. Тогда он выступал как меценат – в 2007 году при его поддержке в Правдинске состоялась шикарная военно-историческая реконструкции Фридландского сражения. У стен здания поставили леса, вот-вот должны были начать восстановительные работы… Но что-то пошло не так, а потом Виктора Батурина осудили за мошенничеством в особо крупном размере и посадили. Надежда на то, что бизнесмен восстановит старый дом, рухнула окончательно. Наконец, здание арестовали судебные приставы.
- Дом по-прежнему в собственности у Виктора Батурина, просто имущество было арестовано по иску его бывшей супруги Яны Рудковской. И мы ищем механизм выхода из этой ситуации в плане реализации, потому что есть инвесторы, - рассказал «Комсомолке» руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
Дом Наполеона уже не первый год стоит в лесах, он занавешен от посторонних глаз, двери заколочены. Внутри все в ветхом состоянии, требует масштабного и дорогостоящего ремонта.
- Дом не разрушается, он более-менее закрыт... Но он находится в предаварийном состоянии. Им надо заниматься, - говорит Маслов. - Но никто ничего сейчас не может там делать, потому что дом в имущественном плане в подвешенном состоянии. Сейчас главное решить юридический и имущественный вопрос. И этим мы занимаемся, чтобы выставить дом на продажу в ближайшее время.
Губернатор Антон Алиханов отметил, что областные власти намерены всячески поддерживать инвестора.
- Будем сейчас помогать инвесторам договориться с судебными приставами, с Росимуществом, - сказал Антон Алиханов.
Отметим, на востоке Калининградской области активно идут ремонтно-восстановительные работы. В частности, в Железнодорожном планируют капитально отремонтировать 33 дома довоенной постройки.
На ремонт исторических зданий из областного бюджета выделили более 156 млн рублей. Интересно, что четыре дома из списка являются объектами культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU