Разрушающийся дом Наполеона в Правдинске хотят продать и восстановить

Историческое здание в центре Правдинска, которое называют домом Наполеона (считается, что в нем когда-то останавливался Бонапарт), хотят продать. Нашелся инвестор, решивший отреставрировать уникальное здание. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, который в четверг 12 сентября осмотрел дом.

- Есть интересанты, инвесторы которые занимаются сельским хозяйством в Багратионовском городском округе. Они проявляют интерес к этому объекту, готовы его купить, восстановить, сделать музейный объект, какой-то объект туристического показа, - сказал губернатор.

Интересно, что пустующий дом Наполеона в свое время приобрел бизнесмен и шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин. Тогда он выступал как меценат – в 2007 году при его поддержке в Правдинске состоялась шикарная военно-историческая реконструкции Фридландского сражения. У стен здания поставили леса, вот-вот должны были начать восстановительные работы… Но что-то пошло не так, а потом Виктора Батурина осудили за мошенничеством в особо крупном размере и посадили. Надежда на то, что бизнесмен восстановит старый дом, рухнула окончательно. Наконец, здание арестовали судебные приставы.

- Дом по-прежнему в собственности у Виктора Батурина, просто имущество было арестовано по иску его бывшей супруги Яны Рудковской. И мы ищем механизм выхода из этой ситуации в плане реализации, потому что есть инвесторы, - рассказал «Комсомолке» руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Дом Наполеона уже не первый год стоит в лесах, он занавешен от посторонних глаз, двери заколочены. Внутри все в ветхом состоянии, требует масштабного и дорогостоящего ремонта.

- Дом не разрушается, он более-менее закрыт... Но он находится в предаварийном состоянии. Им надо заниматься, - говорит Маслов. - Но никто ничего сейчас не может там делать, потому что дом в имущественном плане в подвешенном состоянии. Сейчас главное решить юридический и имущественный вопрос. И этим мы занимаемся, чтобы выставить дом на продажу в ближайшее время.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что областные власти намерены всячески поддерживать инвестора.

- Будем сейчас помогать инвесторам договориться с судебными приставами, с Росимуществом, - сказал Антон Алиханов.

Отметим, на востоке Калининградской области активно идут ремонтно-восстановительные работы. В частности, в Железнодорожном планируют капитально отремонтировать 33 дома довоенной постройки.

На ремонт исторических зданий из областного бюджета выделили более 156 млн рублей. Интересно, что четыре дома из списка являются объектами культурного наследия.