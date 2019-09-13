Калининградскими хоккеистами активно интересуются топовые клубы КХЛ

О калининградском хоккее я мог предположить все, что угодно, только не то, что его возглавляет женщина. Точнее, Вероника Федорова занимает должность директора спортшколы «Феникс», но по большому счету, это дела не меняет. ДЮСШ имеет три отделения: фигурного катания, кёрлинга, и хоккея с шайбой - самое многочисленное, сейчас здесь занимаются больше 280 человек, собранных по возрастам в 8 команд. Самые младшие – 2013 года рождения, самые старшие – 2002-го.

«В России о нас уже знают»

- Раньше принимали детей, начиная с 4-5-летнего возраста, сейчас - с 5-6 лет, - рассказывает Вероника Игоревна. - Все наши тренеры в прошлом - игроки, выступали, например, за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор». Я им очень благодарна, что они переехали сюда вместе с семьями. Когда спрашивала, почему выбрали именно Калининград, признавались, что интересно поработать в регионе, где хоккей еще в полузачаточном состоянии, и можно выращивать хоккеистов самим, не пользуясь плодами трудов других наставников. Такой спортивный интерес. И в России о нас уже знают.

Стоит добавить: и уже ценят. После весьма удачного выступления «Феникса» на соревнованиях «Золотая шайба» двух 16-летних игроков пригласили два клуба Континентальной хоккейной лиги - «Металлург» и «Салават Юлаев». Наши парни пока играют в молодежных составах, но имеют все шансы в дальнейшем войти в основу.

- Есть у нас в Калининграде и еще «звездочки», стоящие на примете у топовых клубов, - добавляет Федорова. – Когда ребятам исполнится 12, с ними могут заключить договор юниора и забрать в специализированные интернаты. Насколько известно, и та же «Магнитка» с Уфой проявляют такой интерес, и московское «Динамо». А вообще за последние три года 15 или 17 калининградцев уехали из области делать дальнейшую хоккейную карьеру. Очень неплохой показатель! У меня ведь у самой сыновья (они близнецы) с 3 лет занимаются хоккеем, восемь сезонов уже отыграли. Мы с мужем думали, готовы ли отдать их на просмотр, но решили, что пока нет.

Вероника Федорова.Фото: Игорь ОРЕХОВ

«Хоккейные мамочки»

По собственному признанию, Вероника Игоревна не является типичной «хоккейной мамочкой» (есть такой термин в Северной Америке). Но это отнюдь не значит, что таковые в Калининграде отсутствуют в принципе. Есть родительницы, которые плотно отслеживают процесс обучения своих чад. Ведут сравнительную статистику игроков, следят за всеми турнирами – и не только в «своей» возрастной категории. Постоянно «зависают» на сайте региональной федерации хоккея. Ну, и отцы не отстают, конечно…

- Многие возят своих детей на просмотры в различные клубы, чему мы на самом деле не очень рады, - признается директор ДЮСШ. – Наши тренеры и сами покажут, кому следует, своих питомцев, как только те будут к этому готовы. И вот тут порой возникают сложные ситуации. Понятно, что такие родители непременно хотят видеть в своих сыновьях будущих Овечкиных или Панариных. И, бывает, сетуют, что, мол, ровесник сына из областной хоккейной школы уже достиг более высокого уровня, а ведь записали их на хоккей одновременно.

Попробуй объясни, что из каждой детской команды пробиться в большой хоккей удастся одному-двум самым талантливым. И это нормально, поскольку не реально абсолютно всех сделать звездами. Зато выпускники спортшколы имеют все шансы закрепиться в составе любительских взрослых команд Калининградской области, играющих в Ночной лиге, лиге 40+ или 18+. Или стать тренерами, как Глеб Суворов, в свое время выступавший в Латвии за «Пардаугаву», а потом вернувшийся домой и сейчас работающий инструктором по вратарскому делу в «Фениксе».

На каждое место – 100 человек

Помнится, прославленный вратарь Владислав Третьяк, когда-то приезжавший в Калининград, долго и с удивлением озирал крохотный ледовый каток в Центральном парке – тогда единственный на всю область. Теперь дело с катками обстоит куда лучше. С февраля этого года «Феникс» тренируется на полноценной хоккейной площадке на улице Бассейной. Областная хоккейная школа базируется на улице Горького.

- Но если бы в городе сейчас открылись еще две хоккейных секции со своими площадками, они были бы заполнены – настолько велик спрос, - уверена Вероника Федорова. В нашей школе не бывает меньше 100 человек резервистов – это те ребята, что сразу не прошли отбор, но могут быть зачислены в случае, если место вдруг освободится. Хотя в физкультурно-оздоровительные группы набирают всех желающих. Просто через год тренер может дать понять родителям, есть у их ребенка какие-то перспективы в хоккее или стоит выбрать другой вид спорта, чтобы не тратить понапрасну время, деньги и нервы. Бывает, что и самому ребенку хоккей не очень интересен, он посещает занятия по принуждению. Правда, на моей памяти таких всего двое или трое было…

Один такой мальчишка в свои 10 лет запоем читал книги о военной технике, даже на тренировку приходил с книгой: пока остальные разминались, он дочитывал главу, с неохотой повинуясь призыву тренера выходить на лед. Признавался, что его мама заставляет заниматься хоккеем с 3 лет. Парень обладал идеальным катанием, но игрового мышления не имел вообще – просто к этому не стремился. Родителей пришлось долго уговаривать, прежде чем они забрали сына из школы и отдали в литературный кружок. Говорят, книгочею там безумно нравится. И он всегда откликается на приглашения бывших партнеров по команде встретиться на праздник или чей-нибудь день рождения. Вне льда.

КСТАТИ

Всегда открытый чемпионат

Поездки детских команд на соревнования официального календаря по России частично оплачивает бюджет. Из экономии обычно едут поездом, в плацкарте. А вот на коммерческие турниры, в том числе за рубежом, каждый добирается самостоятельно. Точнее, с помощью пап и мам. На сегодня свозить туда ребенка, чтоб набрался международного опыта, стоит порядка 15 тысяч рублей. Впрочем, участие тут – дело добровольное.

В плане загранпоездок географическое положение Калининградской области обеспечивает нашим юным хоккеистам известные преимущества перед сверстниками из остальных регионов России. Но по той же причине первенство региона всегда открытое. Ибо местных команд на полноценный турнир просто не наберется: кроме «Феникса» есть еще «Янтарная звезда» областной спортшколы по зимним видам спорта, представители ее отделений в Советске – «Тильзит» и Гусеве – «Барсы», да еще «Светлогорец» из одноименного города. А чтобы по итогам соревнований их участникам можно было присваивать разряды, требуется, минимум, 6 команд в каждой возрастной группе. Поэтому в виде исключения федерация хоккея допускает к участию в областном чемпионате клубы из Литвы, Латвии и Польши.

СПРАВКА «КП»

Цвета «Феникса» - черно-золотые. Клуб является постоянным участником Всероссийского турнира «Золотая шайба» с лучшим результатом – 3 место среди 64 команд в сезоне 2016 года. В этом году калининградцы были 15-ми, сохранив место в «золотую группе» (с 1-го по 16-е места). Также в мае 2019 года на первенстве Северо-Западного федерального округа команда «Феникс», составленная из игроков 2004 г. р., взяла бронзовые медали. Задача в наступающем сезоне - стать первыми в своей зоне, чтобы отобраться на чемпионат России.

КОШЕЛЕК

ДЮСШ «Феникс» финансируется за счет муниципального бюджета. Главная статья расходов – аренда льда, на это выделяется 12 млн рублей в год. Занятия бесплатные, но вот спортивную форму и снаряжение родителям приходится покупать. Впрочем, многие родители безвозмездно отдают клубу форму, из которой выросли их дети. И в школе уже образовался резерв, позволяющий «обмундировать» от 50 до 70 процентов воспитанников. Кроме того, по желанию, кроме бесплатного школьного курса, можно уже за деньги обеспечивать своему ребенку дополнительные занятия. Но это лучше делать по рекомендации тренера, который видит в ученике задатки перспективного хоккеиста.