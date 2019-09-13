Гороскоп «КП»: Какой вы дачник

Ну, вот и все. Дачный сезон завершился и пора подводить его итоги. «Комсомолка» решила заглянуть в гороскоп, чтобы узнать, грозит ли вам богатый урожай или к грядкам вас лучше не подпускать.

Овен

На даче Овен заботится прежде всего, чтобы его грядки были красивыми и аккуратными. Иначе будет стыдно перед соседями. Он тщательно выбирает в садовом магазине свой инвентарь, чтобы потом гордо демонстрировать новомодную тяпку завистливой соседке. Однако, несмотря на всю эту работу на публику, его совсем не волнует, сколько килограммов картофеля он соберет по осени.

Телец

Тельцы — невероятные трудяги. Для них любые зеленые насаждения — лучшие друзья, а дачный участок обычно радует плодовитостью. Лучше всего им удается выращивать цветы и пропалывать клубнику. Но даже если выдался неурожай, Телец не станет опускать руки, а снова возьмется за грабли и продолжит работу.

Близнецы

Близнецы ненавидят дачу и все, что связано с огородными делами. Максимум, на что хватает их усилий это ровный газон. Вместе с тем представители этого знака любят уединение и порой с удовольствием выезжают за город, чтобы уйти в себя. Ну или сделать шашлычок.

Рак

Рак-огородник — это самый счастливый Рак. В окружении любимых цветов и грядок он чувствует себя на своем месте. И все у него эталонное: и домик, и свежий газон, и помидоры один к одному. Но вам постоянно хочется работать на любимом участке. Даже когда аппетитная курочка на шампуре так манит, вы предпочтете ковыряться в своих грядках, чтобы удивить близких урожаем.

Лев

У Львов вообще нет дачи. Он называет свои 6 соток исключительно словом «резиденция». Даже, если это заросший бурьяном огород, который находится на отшибе города рядом с кладбищем. Все равно это загородная резиденция. Лев постарается, чтобы там появился трехэтажный особняк, бассейн с шезлонгами и баня. А иначе зачем вообще нужна дача. Вернее, резиденция.

Дева

Дева каждый раз отправляется на дачу с грандиозными планами. Тут нужно покосить траву, там все убрать, а здесь проредить идеальные грядочки. Однако на месте уже через 5 минут Дева быстро теряет ко все этому интерес, заявляет, что устала, и начинает отдыхать. Ведь дача нужна не только для работы, верно?

Весы

Для Весов главное — это эстетика. Поэтому на даче у них есть все: самый модный ландшафтный дизайн, превосходная геометрия форм, стройные кипарисы и изысканные ирис и гортензии. На их участке вполне можно проводить экскурсии. А соседки уже и вовсе извелись от зависти, пытаясь повторить за ними.

Скорпион

Если вы хотите довести Скорпиона до истерики, то привезите его на среднестатистическую российскую дачу. И наслаждайтесь происходящим. Зачем вы меня сюда привезли?! Где здесь можно мыться! Что за чудовища ползают вокруг! И туалет на улице? Помогите!

Стрелец

Стрелец совершенно не понимает, зачем нужна дача. Почему нужно тратить столько усилий и времени в свои драгоценные выходные, чтобы выращивать то, что есть на прилавках супермаркетов. Он может отправиться на дачу только с веселой компанией и все время будет лежать в гамаке. Выходные — это святое.

Козерог

Козерога можно назвать ответственным садоводом. Прежде чем отправиться на любимую дачу, он изучит все тома справочника огородника. Именно оттуда он узнает слова, вроде суперфосфата и малиновой мухи, и будет их постоянно бормотать, пока другие его не заподозрят в вызывании дьявола. Но никакое колдовство Козерогу вовсе не нужно. Он и без того всегда собирает богатый урожай.

Водолей

Водолей едет на дачу как на праздник. Ведь там столько всяких занятий, которые ему по душе. Неужели вы подумали про работу в огороде? Нет! Ему нравится облагораживать территорию, а к грядкам с огурцами его лучше не пускать. А то глядишь и мутанты вырастут.

Рыбы

Рыбы обожают природу: дивный запах леса, уютный домик с камином, свежезаваренный чай со смородиной. М-м-м. Но это хорошо, только когда их доставят на участок друзья на автомобиле премиум-класса. А в багажнике ящик ледяного рислинга. Но своя дача Рыбам точно не нужна. Земля — не их стихия.