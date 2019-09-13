«Следуй за лучом»: в Калининграде театр кукол поставил спектакль в темноте

В минувшую среду в Калининградском областном театре кукол прошла сдача спектакля «Сад загадок» режиссера Евгения Ибрагимова.

Личность режиссера достойна отдельного рассказа, поскольку Евгений Ибрагимов не только Заслуженный деятель искусств России, обладатель театральных премий «Золотая маска», лауреат российской театральной премии «Арлекин», премии Станиславского, он еще и уникальный режиссер-кукольник, с которым мечтают сотрудничать театральные коллективы России и Европы. Этим и можно объяснить волнение трупы Калининградского областного театра кукол: в год 55-летия их любимого театра именно Евгений Ибрагимов намерен поставить вместе с ними загадочный спектакль.

- О чем спектакль? – все лето журналисты «пытали» директора театра Александра Перебейноса, зная, что Ибрагимов уже ведет подготовку, встречается с актерами, просит их лепить фигурки из пластилина, писать этюды. Но Александр Семенович хранил молчание. И теперь понятно, почему…

Новый театр

Все пространство фойе затянуто черными полотнами. Вдруг из темных недр появляется один из персонажей и просит: «Следуй за лучом!». И ты ныряешь в новое измерение…

На протяжении всего спектакля (по времени – 45 минут) зритель находится в темноте. Никакого тебе привычного зрительного зала с креслами-трансформерами! Перемещаясь за светом (да-да, весь спектакль на ногах!), зрители оказываются свидетелями разных сцен: то актеры разыгрывают миф, то библейский сюжет. Фон спектакля – музыка эпохи барокко, «Город золотой» Владимира Вавилова и много других произведений, слушая которые ты все больше погружаешься в мысли о вечном - о сотворении мира и собственных страхах, о цене свободы и жизни, о мужском и женском началах.

С чем можно сравнить этот спектакль? С квестом, с лабиринтом, с интерактивным музеем. Но это, конечно, спектакль. Современный, с ломанными сюжетными линиями, где актеры невидимы, но как здорово поют хором (это первый опыт у трупы театра кукол). Спектакль очень добрый. И еще одно пожелание к тем, кому предстоит познакомиться с премьерой, - не бойтесь темноты!

Режиссер Евгений Ибрагимов.Фото: Юлия ТАН

«Мы же ткачи»

После первых показов в театре прошел мини-худсовет с участием режиссера Евгения Ибрагимова, автора саундтрека к спектаклю «Сад загадок» Николая Якимова, директора Калининградского областного театра кукол Александра Перебейноса, режиссера театра Бориса Смагина, актеров, неравнодушных зрителей. «Комсомолка» записала самые яркие мнения.

- Однажды в руки попалась «Аугсбургская книга чудес», - рассказал Евгений Ибрагимов. - Мы втроем сели: Николай Якимов (музыка), прекрасная Юлия Михеева (художник) и сделали эту историю, спектакль «Сад загадок». С Юлией и Николаем Николаевичем мы работаем так давно, что я даже не знаю, что еще сказать о команде… Мы же ткачи… Могу сказать, что ничего в этом спектакле не работает без актера, ничего!!! И вот когда сердца актеров бьются в унисон, когда они выстраиваются на одну волну, вот тогда мощь, тогда это – сильная трупа! Актерами я доволен. Как театр дальше будет организовывать показы спектакля – думаю, вопрос решится уже без меня. Конечно, нужно будет выделять специальное время, оформлять все для спектакля и приглашать зрителей. Кто-то уже предложил показывать этот спектакль в одном из фортов. Слушайте, но это крутая идея!

- Евгений Ибрагимов - хороший человек, у которого всегда хорошее настроение, - отметил Борис Смагин. – Сегодня мы столкнулись с подзабытым жанром, видом искусства. Мы привыкли с линейной драматургии, свойственной европейскому театру. Евгений ломает стереотипы, возвращается к истокам искусства. Он ближе к восточному искусству, где созерцание и ассоциации важнее, чем столкновение характеров. Очень необычный, неформатный спектакль. Нас выбивают из колеи, предлагают другую точку восприятия театрального искусства.

Команда спектакля.Фото: Юлия ТАН

«Не сбиться со своей тропы»

- Мы все время прислушивались к режиссеру, - призналась Заслуженная артистка России Галина Москаленко, в спектакле она играет Королеву в бумажном платье. – Учились петь хором… Для нас вся эта работа - неожиданно, удивительно, интересно. Мы до середины этапа репетиций играли сцены кусочками. Это было так непонятно... Что-то рождалось совместно с режиссером. Что-то не получалось. Для актеров участие в этом спектакле сложная работа: нужно успеть переодеться в темноте, знать свою «тропу», не сбиться с нее. Но любой актер хочет расти, пробовать играть что-то новое.

- Закадровые перемещения, когда хор поет – потрясающе! – поделилась своими впечатлениями телережиссер Татьяна Краснокутская. – Когда поддерживают зрителя в темноте, когда ты понимаешь, что находишься под присмотром команды – это очень сильно. Прочувствовать дух актерской команды - это дорого стоит.

- Новый спектакль, встреча с Евгением Ибрагимовым - для всех нас стали новым, сложным и совершенно точно значимым событием, - отметил Александр Перебейнос. - Тут и новые технологии, и проверка отношения к работе, к взаимодействию друг с другом. У нас получился спектакль для семейного просмотра. Родители, приходите вместе с детьми, а потом обязательно обсудите увиденное! Спектакль камерный, одновременно его смогут смотреть от 10 до 15 человек, не больше. Мне кажется подобная работа для каждого театрального коллектива – это движение вперед, это перезагрузка, это новые возможности. Хочу особенно отметить музыку спектакля. Она создает удивительную атмосферу. Всех - с премьерой, со сдачей!

Добавим, калининградцы смогут познакомиться со спектаклем Евгения Ибрагимова «Сад загадок» в октябре. Следите за афишей.

16+