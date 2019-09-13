2019-09-13T18:21:06+03:00
Спорт

«Приезжайте в отель, встретимся»: Артем Дзюба подарил футболку юному калининградцу

Нападающий сборной России увидел в Инстаграме фотографию грустного мальчика и решил непременно ему помочь
Александр КАТЕРУША
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Артем и Даниил получили футболку кумира.Артем и Даниил получили футболку кумира.Фото: Facebook
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Эта история случилась после того, как сборная России обыграла Казахстан в Калининграде. Игра, напомним, состоялась 9 сентября и окончилась со счетом 1:0 в нашу пользу.

Вечером у отеля футболистов караулили десятки фанатов. Приехала к гостинице и калининградка Юлия Рулева с двумя детьми: Артемием и Даниилом. Мальчишки мечтали повидаться со своим кумиром – Артемом Дзюбой.

- Мы ждали, что он выйдет, но увы. Артемий сидел у гостиницы и грустил. Я его сфотографировала и выложила в сториз в Инстаграм, отметив Артема Дзюбу. Надеялась, что он хотя бы просто увидит, обратит внимание, - рассказывает Юлия. – Сами мы отчаялись и поехали домой спать – нужно было рано вставать в садик.

Как оказалось, старания Юли были не напрасны. Капитан сборной России увидел на снимке тоскующего мальчика и сам до того расстроился, что решил связаться с семьей.

- Каково было наше удивление, когда Артем прислал мне голосовое сообщение. Сказал, что посмотрел сториз, что ему стало не по себе, и попросил нас вернуться. Было 12 ночи, но мы помчались пулей к отелю, – вспоминает Юля.

Спортсмен вышел из номера, пожал руки мальчишкам, подарил футболку и вдобавок еще оставил автограф на кубках. Фото: Facebook

Спортсмен вышел из номера, пожал руки мальчишкам, подарил футболку и вдобавок еще оставил автограф на кубках.Фото: Facebook

В гостинице, наконец, удалось встретиться с Дзюбой. Спортсмен вышел из номера, пожал руки мальчишкам, подарил футболку и вдобавок еще оставил автограф на кубках, которые ребята принесли с собой.

Оказывается Артемий и Даниил уже три года занимаются футболом. Хотят попасть в «Балтику» и вообще, добиться успехов не меньше, чем Артем Дзюба. А подаренную им футболку обещают хранить бережно как дорогую память.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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