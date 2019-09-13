Фасады, дороги, тротуары: как в Железнодорожном восстанавливают исторический квартал

Масштабный капремонт

Такого в Калининградской области, пожалуй, еще не было. В историческом центре поселка Железнодорожный полным ходом идет ремонт – целый квартал стоит в лесах, снуют рабочие, гремят отбойные молотки. В старом городе запланировано отремонтировать 33 многоквартирных дома, в которых живут 230 человек.

На капремонт исторических зданий из областного бюджета выделяют более 156 млн рублей. Четыре дома являются объектами культурного наследия и их ремонт – на особом контроле. Впрочем, практически на всех объектах запланировано максимальное сохранение исторического облика и уникальных архитектурных решений.

- Везде, где остались исторические материалы, они будут сохранены, - отметил губернатор Антон Алиханов, который проконтролировал ход работ.

Так, собираются перекладывать брусчатку, оставить сохранившиеся еще с довоенных времен поддоны для слива дождевой воды, старый бордюрный камень и т.п.

По словам Антона Алиханова, капремонт домов – только первый этап. Запланировано комплексное благоустройство Железнодорожного.

В поселке в следующем году отремонтируют дороги и тротуары, приведут в порядок центральную площадь, обновят систему уличного освещения, коммуникации. Начались работы по газификации. Природным газом к следующему отопительному сезону будут обеспечены порядка 2,5 тысячи местных жителей.

Антон Алиханов осмотрел результаты работ по капремонту.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам губернатора, одна из задач нынешнего благоустройства – возвращение в Железнодорожный экономической жизни.

- Чтобы люди могли здесь заниматься предпринимательством, - поясняет Антон Алиханов. - Мы с несколькими из действующих бизнесменов поговорили, рассказали о новой программе «Восток», которая со следующего года заработает. Мы, по сути под отрицательные ставки, под 1 процент годовых, а с учетом инфляции это минус 3 процента, даем деньги предпринимателям, которые занимаются туризмом, производством. Словом, всем, кроме прямой розничной или оптовой торговли. Все виды бизнеса смогут пользоваться этими суперльготными условиями. Самое главное для нас – чтобы были люди, которым это было бы интересно, у которых бы была инициатива. Потому что мало в бюджете деньги предусмотреть, важно опереться на людей, которые здесь ведут бизнес или хотят открыть дело.

Глава региона отметил, что Железнодорожный обладает неплохой территорией для развития промышленных возможностей.

- Здесь есть рядом пункт пропуска, ж/д погранпереход. Есть предприниматель, который уже строит в черте поселка завод по сложной высокоточной металлообработке. Мы с ним ведем переговоры – они хотят взять бывший интернат, восстановить его за свой счет и сделать из него гостиницу, - сказал Антон Алиханов.

Идем на восток

Программа «Восток», которую просил внедрить депутат областной думы Советска Евгений Абарюс, находится сейчас в финальной стадии разработки. Она будет действовать в Полесске, Гвардейске, Правдинске и во всех населенных пунктах, расположенных восточнее.

- Самая важная вещь для нас с точки зрения развития востока области — это создание рабочих мест и возобновление возможностей для сельских жителей зарабатывать деньги и чувствовать себя не обделенными по сравнению с жителями городскими, - сказал губернатор.

По словам губернатора, недавно программу «Восток» обсуждали в областном правительстве и в Гусеве.

- Выслушали все мнения и обсудили наиболее выгодные и привлекательные для предпринимателей условия. Мы учли все пожелания бизнеса: и беззалоговые инструменты, и безгарантийные инструменты. То есть все максимально будет облегчено. И вот эта ставка в 1 процент должна быть реальной, а не какой-то фиктивной, когда тебе потом на эту ставку еще накручивают кучу всяких дополнительных платежей в виде страховок и всего остального. Мы ее обсудили, все учли. Сейчас в рамках бюджетного процесса будем предусматривать на следующий год средства, несколько сотен миллионов рублей, - рассказал Антон Алиханов.

Знаменитый фахверковый склад. Его, скорее всего, разберут, но затем обещают собрать.Фото: Александр КАТЕРУША

У областных властей есть желание по примеру Железнодорожного приводить в порядок небольшие отдаленные поселки.

- Мы обсуждали Ясную поляну Нестеровского района как отдельный спецпроект. Решение принципиальное приняли. Там гораздо более скромный объем финансирования по сравнению с Железнодорожным, - сказал Антон Алиханов и отметил, что также обсуждается ремонт зданий в поселке Ясное Славского района. Однако, все, как обычно, упирается в деньги. – Цена восстановления фасадов в Ясном – 262 миллиона рублей. Это так дорого, в том числе и потому, что девять домов просто стоят без окон и дверей. Это очень дорого. Очень, конечно, хочется, но, наверное, не в следующем году.

В Правдинске построят променад

Заехал губернатор и в Правдинск. Там тоже предстоят масштабные работы.

В этом году Правдинск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Мы рады, что Правдинск выиграл конкурс. Это еще один повод заняться комплексным благоустройством территории. Мы благоустроим парк, сделаем новые общественные пространства, новую прогулочную зону – будет построен новый променад. Еще – памятник Георгиевскому кресту, ведь именно за битву во Фридландском сражении начали солдаты получать первые Георгиевские кресты. Так что здесь есть интересные моменты, связанные с историей России. Проект хороший, - говорит губернатор. - Федеральные деньги мы должны получить, но прежде должны завершить проектирование. Муниципалитет самостоятельно изыскал средства и заканчивает проектирование. Мы будем контролировать прохождение экспертизы, чтобы все прошло без задержек и мы успели в этом году провести процедуры на строительно-монтажные работы, которые пройдут уже в следующем году.

На реализацию концепции благоустройства планируется направить более 78,0 млн. рублей. Из них из федерального бюджета выделено – 40 млн. рублей, из областного бюджета – 19 млн. рублей. 3 млн. рублей – средства местных бюджетов, также привлекаются внебюджетные источники (средства инвесторов) в размере 16 млн руб.

Еще одна новость из Правдинска связана с ЖКХ. В городе в этом отопительном сезоне заработают три новых котельных.

- Благодаря усилиям регионального бюджета, муниципального бюджета и частным деньгам концессионера, мы сумели получить к этому отопительному сезону три новые котельные, которые полностью закрывают потребности в тепле города Правдинска, - сказал губернатор. - Это очень важно. Потому что, к сожалению, очень долго мы к этому шли, щепой топили, и все это было постоянно с какими-то авариями на теплотрассе и самой котельной.

По словам губернатора, концессионер будет обеспечивать теплом весь город. - Надеюсь, переход на газ поможет сэкономить средства муниципалитета, - заключил глава региона.