2019-09-13T19:52:09+03:00
Общество

В Калининграде открылся после ремонта бассейн спорткомплекса «Юность»

В ближайшем будущем он сможет принять международные соревнования
Иван МАРКОВ
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Реконструкция "Юности" позволит Калининграду принимать международные соревнования.Реконструкция "Юности" позволит Калининграду принимать международные соревнования.Фото: Иван МАРКОВ
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В пятницу в Калининграде открыли после ремонта бассейн «Юность». Строителей, пытающихся отдраить цементную пыль, организаторы церемонии выдворяли из зала буквально за пять минут до появления первых зрителей. Несколько сотен школьников и небольшой отряд чиновников, тем временем, толпились в холле, напирая на вахтершу, с трудом сдерживающую оборону перед стеклянной дверью, ведущей к трибуне.

Первым на разведку двинулся зампредседателя горсовета Андрей Шумилин, а за ним лавиной повалили юные пловцы. Пока все рассаживались по местам, к краю бассейна подошли мэр Калининграда Алексей Силанов и министр спорта Наталья Ищенко. За ними - несколько депутатов, городских и региональных.

Алексей Силанов. Фото: Иван МАРКОВ

Алексей Силанов.Фото: Иван МАРКОВ

Алексей Силанов, обведя взглядом трибуну и найдя на ней кого-то из строителей, предупредил, что вечером сюда приедет губернатор и все проверит лично, после чего поблагодарил Наталью Ищенко и Андрея Шумилина за поддержку реализации проекта.

- Теперь мы понимаем, что должны постепенно выходить из бассейна и передвигаться в другие структурные подразделения спортивного комплекса, - сказал Силанов, вероятно, припомнив и разбитую парковку перед зданием, - чтобы он у нас зажил новой, яркой и активной жизнью, а имена всех, кто здесь занимался, были известны не только на городском и региональном, но и на всероссийском и международном уровнях.

Наталья Ищенко, удовлетворенно разглядывающая все это время плавательные дорожки, вспомнила, что бассейн не ремонтировался целых 32 года.

- Сегодня никто, наверное, даже не может узнать спорткомплекс «Юность», - начала пятикратная олимпийская чемпионка, - потому что многое сделано: полностью была заменена система фильтрации и система перелива воды, которая во многом поможет сэкономить средства на эксплуатацию бассейна. Я уверена, что теперь в этом обновленном спортивном комплексе обязательно мы увидим быстрые секунды, новые рекорды и новые победы.

Ищенко также выразила надежду, что реконструкция позволит Калининграду, наконец, принимать международные соревнования.

Наталья Ищенко вспомнила, как начинала свою карьеру в бассейне "Юность". Фото: Иван МАРКОВ

Наталья Ищенко вспомнила, как начинала свою карьеру в бассейне "Юность".Фото: Иван МАРКОВ

Как только ведущий объявил старт выступлений спортсменов, депутаты бросились фотографироваться, но Наталья Ищенко пристыдила их и вынудила досмотреть 100-метровку и заплыв синхронисток до конца. После торжественной части министр вспомнила, как мама привела ее в секцию синхронного плавания сразу после открытия бассейна в 1991 году.

- С бассейном «Юность» связаны мои очень теплые воспоминания, здесь началась моя спортивная карьера, а сегодня мы видим уже другой бассейн, - рассказала она. - Он отвечает и всем международным стандартам в том числе, что очень важно. В ближайшее время, в апреле следующего года, мы увидим здесь первенство Северо-Западного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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