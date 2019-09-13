Пять хайпов по пятницам: Бобры на стадионе, "Волгобас" на эвакуаторе и страшная находка в биотуалете

Мы открываем новую рубрику. Отныне и каждую пятницу "Комсомолка" будет знакомить вас с самыми громкими темами уходящей неделе. О чем-то вы наверняка читали, но что-то непременно пропустили. Попытаемся восполнить этот пробел с помощью коротких заметок.

Бобры, провалы и футбол

За пару дней до отборочного матча чемпионата Европы между Россией и Казахстаном в Калининград нагрянули столичные спортивные журналисты. Они растеклись по городу и стали с пристрастием всё осматривать. Город им в целом понравился (кроме заборов), стадион, на котором предстояло играть сборной, тоже, а вот Октябрьский остров, на котором, собственно, стадион и находится, вызвал немало едких замечаний. Причина понятна - пошедшая волнами плитка, провалы в асфальте, засохшие деревья и прочие "прелести". Пошли разговоры то ли о бобрах, то ли о кротах, разрушающих наследие мундиаля. Журналистка одного из изданий и вовсе вынесла страшный вердикт: играть здесь сборной больше не придется, потому что играть будет негде - стадион уйдет на дно болота.

Кое-где плитка пошла волнами.Фото: Иван МАРКОВ

У страха глаза велики, и журналисты, конечно, несколько преувеличили - стадион на длинных и крепких сваях, поэтому никаким бобрам он не по зубам. А вот то, что рядом с ним... Действительно, провалы, прогибы и вздутия несколько пугают.

- Чего вы хотите? Это пойменная часть Преголи, во времена пруссов здесь вообще река протекала, - говорят ученые. - Немцы здесь не строили. Поэтому нет ничего удивительного, что грунт проседает.

Как долго он будет еще проседать и до какой степени просядет, увы, они не уточнили, зато заверили, что бобры здесь точно не причем:

- Бобры тут больше не живут, ушли на дальний кордон.

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Переобуемся в угги

Об индустриальном парке "Храброво" - будущей столице калининградской промышленности - разговоры идут уже не первый год. Но этот парк до сих пор не открылся, хотя все вроде бы готово (если верить чиновникам): и электричество есть, и газ протянули, и железнодорожная ветка под боком. Приходи и работай. Но нет, постоянно что-то мешает. Но вот теперь, точнее, на этой неделе, появилась наконец надежда, что дело все-таки сдвинется с мертвой точки, потому что именно в "Храброво" решил обосноваться крупнейший в России производитель изделий из кожи и меха - "Объединенная меховая корпорация".

- У нас большая международная компания, мы шьем изделия из кожи, меха, в том числе из австралийской овчины. Знаменитая обувь угги - это наших рук дело, - похвастался на презентации проекта представитель компании.

Презентация "Объединенной меховой корпорации" прошла в Доме предпринимателя.Фото: Эдуард Молчанов

Строительство должно начаться в следующем году, вложить в это дело планируется от 15 до 25 млн долларов. 300 рабочих мест только на первом этапе, а дальше - от 750 и до бесконечности.

Что особенно интересно, "меховики" переводят производство в Калининградскую область из Китая. После того, как Трамп начал с Поднебесной торговую войну и поднял пошлины на ввоз китайской продукции, производить в Китае стало попросту невыгодно. А у нас тут закон об особой зоне с льготами... Американский рынок для ОМК очень привлекателен - угги там уважают. Впрочем, продавать калининградскую продукцию будут не только в США, но также в Евросоюзе и России.

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"Волгобас" едет на родину

На этой неделе закончились калининградские приключения электробуса марки "Волгобас". 20 дней он тестировался на городских улицах, несколько раз ломался и вот на эвакуаторе, точнее, на прицепе его увезли обратно в Волгоград. Появится ли он снова и будет ли в Калининграде построена сеть электробусов (которая, по мысли областного правительства, должна прийти на смену сети старейшего в России трамвая), пока непонятно. У чиновников мэрии к "Волгобасу" есть ряд вопросов. И главный из них прост и наивен - почему за три недели он три раза сломался?

Может, трамвай все-таки возродим? Он ведь родной, калининградский. Тем более, что и рельсы еще не все успели выломать.

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Электробус погрузили на прицеп и повезли на родину.Фото: vk.com

Не поделили фестивали

Фестивалей у нас стало так много, что они не влезают уже в довольно ограниченные рамки туристического сезона. Иначе трудно объяснить тот факт, что военно-историческое шоу под названием "Гумбинненское сражение", собиравшее некогда по 10 -15 тысяч зрителей, перенесли с конца августа на 8 сентября. Перенос сказался не лучшим образом. На фестиваль, который по традиции прошел под Гусевом, приехало в лучшем случае 3 тысячи зрителей (по официальной версии, 12 тысяч, но участники опровергают эту цифру). В снижении посещаемости сыграл свою роль и тот факт, что в этот же день в Черняховском районе проводился еще один военно-исторический фестиваль - "Защитники Отечества", посвященный другому сражению - при Гросс-Егерсдорфе. Дорога на фестивали одна, федеральная трасса Калининград - Нестеров, Черняховск расположен ближе Гусева, поэтому я верю рассказам о том, что организаторы Гросс-Егерсдорфа по пути перехватывали зрителей, которые ехали на Гумбиннен.

- Вы куда едете?

- На битву?

- Какую? Старинную?

- Да.

- Ну тогда вам к нам!

Фестиваль "Гумбинненское сражение" прошел 8 сентября под Гусевом.Фото: Иван МАРКОВ

Организаторы первого и второго фестивалей, мягко говоря, не дружат и уже давно. Это подтвердилось в начале недели, когда главный по "Защитникам Отечества" Михаил Черенков обвинил в плагиате министра культуры и туризма Андрея Ермака, курирующего Гумбинненский фестиваль. Причиной стала идея для видеоролика.

- Сударь, решительно заявляю, что вы - вор!

- А вы, сударь, - лжец!

- Ах так! К вашим услугам, сударь!

До дуэли дело вряд ли дойдет, но вот до суда пожалуй.

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Смерть в биотуалете

Бывший Балтрайон (хотя все мы прекрасно знаем, что не бывает бывших Балтрайонов) подтвердил свою мрачную репутацию: на одной из строительных площадок на улице Интернациональной был обнаружен сгоревший биотуалет, а в нем - человеческие останки. Общественность тут же загалдела о мафиозных разборках, о том, что 90-е возвращаются (им тут же по привычке отвечали, что 90-е никуда и не уходили). Всё оказалось более банальным, но оттого не менее трагичным. Накачавшись алкоголем, 24-летний обитатель здешних суровых мест решил вступиться за собутыльницу, за которой якобы подглядывал проходивший мимо гастарбайтер. Защитник прекрасного пола схватил черенок от лопаты и попросту забил гражданина Узбекистана до смерти, после чего вернулся к застолью. Утром проспался, увидел труп, засунул его в биотуалет и поджег.

Преступление, слава нашим компетентным органам, было раскрыто по горячим следам - изверга задержали уже на следующий день. Теперь лет 15 ему придется воздерживаться как от женщин, так и от алкоголя.

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