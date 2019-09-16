«Спала не более трех часов в сутки»: военный хирург Рахиль Гартштейн спасла за войну сотни жизней

Военно-полевая хирургия во время Великой Отечественной войны была одним из основных направлений медицины. Так как хирургов критически не хватало, а количество раненых, особенно в первые месяцы войны, было колоссальным, врачам приходилось работать практически круглосуточно, без сна и отдыха. На обучение хирурга требовалось не менее года, поэтому особенно ценными кадрами были те медики, которые успели получить все необходимые знания, умения и навыки до июня 1941 года. Таким специалистом оказалась Рахиль Яковлевна Гартштейн из города Иваново.

Хирург с музыкальными пальцами

Рахиль родилась в семье фармацевтов в Благовещенске в 1917 году. Она была первым ребенком (через три года на свет появился ее брат Тадройс, а еще через несколько лет сестра Вера). Родители возлагали на старшую дочь большие надежды, и она начала быстро их оправдывать. После школы девушка поступила в ивановский мединститут. Днем она училась, а вечером подрабатывала, чтобы поддержать родителей.

- После учебы она спешила в кинотеатр, где перед сеансом исполняла на пианино популярные эстрадные и классические мелодии, - рассказывает родственник Гартштейн Илья Прошек. – У Рони (так ее называли в семье) был абсолютный музыкальный слух и тонкие длинные музыкальные пальцы.

Вскоре на способную студентку с хирургического отделения обратили внимание преподаватели. Еще до окончания института Рахиль ассистировала известному ивановскому профессору Кимбаровскому, изучавшему новые способы лечения инфицированных ран и возглавлявшему до 1941 года первый в Иваново онкологический пункт. Сразу после получения диплома Рахиль Гартштейн была направлена главным врачом в больницу деревни Щенниково на самом западе Ивановской области.

- Она перевезла туда свой скромный гардероб из нескольких платьев, - продолжает Прошек, - ботинки на каблучках, оказавшиеся совсем непригодными для деревенского бездорожья, и, к огромному удивлению деревенских жителей, пианино.

Рахиль Гартштейн.

Трагедия под Ржевом

Неизвестно, успела ли Гартштейн дать хотя бы один концерт для своих пациентов, так как проработать в Щенниково ей суждено было совсем немного – началась война. Молодого врача перевели в эвакуационный госпиталь № 3083, располагавшийся в городе Кольчугино Владимирской области. Тут вместе с еще тремя начальниками хирургических отделений Рахиль проработала до июня 1942 года, после чего перевелась в полевой подвижной госпиталь №4381, находившийся в расположении 39-й армии Калининского фронта.

Как раз в этот момент 39-я армия переживала критический момент. В начале июля 9-я немецкая армия Моделя нанесла по ней мощный удар в районе деревни Разбойня Ржевского района Тверской области (в ней размещался штаб 39 армии) и рассекла армию на две группы окружения. К концу июля 39-я армия, прорывавшиеся подразделения которой войска Моделя постепенно уничтожали, фактически перестала существовать. Однако в начале августа того же года на базе 58-й армии второго формирования 39-я армия в составе которой Рахиль Гартштейн дойдет сначала до Восточной Пруссии, а потом и до Китая, была воссоздана.

Встреча с братом на Калининском фронте

Поток раненых был неиссякаемым. За несколько месяцев работы в хирургическом госпитале Гартштейн приняла сотни раненых: она лично проводила их медицинскую сортировку, одновременно работая в перевязочной, где обработала около 400 поступивших в госпиталь бойцов.

Тем временем, брат Рахили Тадройс по сокращенной программе закончил мединститут и тоже был призван на службу. Он оказался в 1942 году на том же Калининском фронте. В период краткого затишья Тадройсу даже удалось встретиться с сестрой. Однако через некоторое время молодой врач в рядах отдельного штурмового инженерно-саперного батальона попал на Ленинградский фронт. С Рахилью ему не удалось свидеться до конца войны. Зато он уцелел и домой в Иваново фронтовой медик вернулся с двумя боевыми орденами и медалью «За отвагу».

Рахиль Гартштейн с коллегами.

За пару месяцев приняла тысячи раненых

Шли месяцы, полевой подвижной госпиталь, в котором ежедневно принимала раненых старший лейтенант медслужбы Рахиль Гартштейн, двигался за частями 39-й армии от Ржева к Вязьме, через Смоленщину, через Белоруссию. С августа 1943-го ивановский медик была уже старшим ординатором хирургического полевого подвижного госпиталя №178. За совокупность заслуг в марте 1944 года она получила свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».

- В сентябрьскую и ноябрьскую кампании 1943 года, работая в качестве начальника эвако-сортировочного отделения, приняла свыше 7000 человек, и через эвако-отделение - свыше 2500 человек, - сообщает наградной документ, подписанный начальником санотдела 39-й армии полковником Поляковым. - С исключительной любовью выполняла свои обязанности, имея отдых не более трех-четырех часов в сутки. За время ее работы на сортировке не обнаружено ни одного дефекта. В свободное время работала в операционной, лично сделав свыше 200 операций.

Руководство отмечало также, что Рахиль «с заботой и любовью относится к раненым, отдавая все силы и знания делу облегчения их страданий», а также проводит большую работу по воспитанию сестер и обучению их уходу за ранеными.

Летом того же года, когда части 39-й армии развивали наступление севернее Ковно (Каунас – Ред.), а ординатора 1-го хирургического отделения хирургического полевого подвижного госпиталя №569 Рахиль Гартштейн награждают во второй раз – орденом «Красной звезды».

- Не имея отдыха сутками, товарищ Гартштейн своей неутомимостью и энергией показала блестящий пример самоотверженной работы всему медицинскому составу госпиталя, - сообщает наградной лист. - В период последних боевых операций под Витебском товарищ Гартштейн, работая по 20-21 часу у операционного стола в продолжение 6-7 суток, также показала образцы самоотверженной работы.

На фронтовых фотографиях заметно, что 25-летняя девушка выглядит старше своих лет, что у нее от вечного недосыпа мешки под глазами, но медик умудряется сохранять бодрость духа и «проявляет исключительную любовь и заботу в деле ухода за тяжело ранеными». Более того, Рахиль постоянно совершенствовалась в своем врачебном мастерстве.

- Являясь ответственным врачом по переливанию крови в госпитале, товарищ Гартштейн провела большую работу по внедрению этого метода в повседневной хирургической практике и добилась прекрасных результатов, широко используя этот метод во всех необходимых случаях и обучив технике переливания крови всех медицинских сестер госпиталя.

День Победы под Инстербургом

Осенью 1944-го войска 39-й армии переходят через Неман и вступают на территорию Восточной Пруссии. 569-й госпиталь вместе с Рахилью Гартштейн движется вслед за ними. В феврале 1945-го он базируется в Штампелькене (ныне не существует, ближайший населенный пункт - Осиновка Гвардейского района – Ред.), а ближе к апрелю перебирается в местечко Наутцкен (тоже уже не существует, поселок располагался рядом с сегодняшним поселком Добрино Гурьевского района – Ред.).

Фотография сделана 9 мая 1945 года в окрестностях Инстербурга.

Сохранилась фотография, сделанная 9 мая 1945 года, где Рахиль в окружении своих коллег сидит на берегу озера под Инстербургом. Правда, отдохнуть медику не дадут – сразу после разгрома гитлеровцев 39-ю армию перебросят в Монголию. В составе Забайкальского фронта она примет участие в войне с Японией.

Как сообщили «Комсомолке» родственники медика, Рахиль Гартштейн (после замужества Агеева) после войны вернулась в Иваново, где снова встала за операционный стол. Ей удалось прожить 96 лет и спасти еще сотни жизней.