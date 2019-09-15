По Европе на автомобиле: 5 тысяч километров, 7 стран, 7 дней в пути

Перед тем, как отправиться в первую большую поездку на автомобиле, мы с женой немного поспорили. Лену беспокоили расстояние и время, которое придется затратить на его преодоление.

- На самолете пару часов и ты на юге. И о детях подумай, насколько это утомительно.

Я в ответ рассказывал о преимуществах сухопутной поездки:

- Зато проедем сразу несколько стран, будем глазет по сторонам и изучать мир. А дети... Достаточно вооружить их парочкой планшетов - пусть тоже изучают мир.

Лена любознательна, а потому вскоре выбросила белый флаг.

...Но забыли про виньетки

Потратив день на сборы, заправив полный бак дешевым (относительно дешевым) российским бензином, мы отправились в путь. Проехать нам предстояло немало. Конечная точка - курортный городок Пировац в Далмации, до него по прямой из Калининграда 1700 километров. Но по дороге мы собирались заскочить в Торунь (первая ночевка), Краков (вторая ночевка) и несколько дней погостить у родственников в Загребе. Расстояние таким образом вырастало еще на несколько сотен километров. Обратный путь был еще более тернист и извилист (в прямом смысле слова) - через Словению, Австрию и Чехию, но об этом потом.

Пытаемся удержать падающую башню в Торуни.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Поначалу казалось, что в дороге тратиться нам придется на ночлег, еду и бензин. Но вышло сложнее. Где-то за неделю до поездки на Северном вокзале я встретил знакомого, который каждый год на машине ездит в Болгарию (у него там недвижимость). Я рассказал ему о своих планах, а он мне сразу вопрос на засыпку:

- А ты виньетки купил?

- Какие еще виньетки? - удивился я.

Оказалось, что большинство восточноевропейских стран берут что-то вроде дорожного налога за въезд на свою территорию. Платишь на границе 10-15 евро, клеишь на лобовое стекло цветной квадратик с номером автомобиля и можешь некоторое время колесить по дорогам той или иной страны. Впрочем, можно не клеить, теперь виньетки продаются через интернет, поэтому мой знакомый перед поездкой в свою Болгарию уже все сделал и запасся целой кипой распечаток. Мне было лень этим заниматься, я решил, что все необходимое куплю по пути.

И о бензине. Где-то в туристических блогах я встречал рекомендацию взять с собой канистру бензина: мол, хоть немного, но сэкономишь, ибо в Евросоюзе топливо, как минимум, в два раза дороже. Это ерунда. Если едешь на большое расстояние, то тебе эта канистра, как слону дробина. К тому же место в багажнике на вес золота (не забывайте, что я ехал с семьей), да и провонять все может так, что никакой адриатический воздух потом не поможет.

Вид на Дунай в Братиславе.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Алкостолица Европа

Встали рано утром, поехали. Два часа на польской границе (считаю, что два часа - это не самый плохой вариант), новый автобан до Гданьска, затем платная дорога до Торуни. Кстати, в тех странах, где есть платные дороги, как, например, в Польше или в Хорватии, виньетки покупать не надо. Напротив, прекрасные дороги Австрии бесплатны, но зато за въезд в эту страну ты должен заплатить 12 евро (на неделю).

Переночевав в Торуни, мы отправились в Краков. И тут в первый раз попали в пробку. Решили сэкономить на платной дороге, поехали по бесплатной и очень быстро уперлись в поток, который тянулся вплоть до Катовице, что на юге Польши. И когда где-то в окрестностях этого города обнаружили платную дорогу до Кракова, не раздумывая, отравились по ней. Лучше заплатить, чем терять драгоценное время отпуска.

Краков - город, бесспорно, красивый (один барбакан чего стоит), но своеобразный. Такого количества магазинов с алкоголем и такого количества нетрезвых граждан (кажется, с разных уголков Европы) я не видел давно. Десятилетний Никита после пяти минут прогулки вынес суровый вердикт:

- Краков - это алкогольная столица Европы.

Зато в сувенирной лавке мы познакомились с прекрасным пожилым продавцом. Он помнил русский язык, с теплотой рассказал о Кракове, а когда я посетовал, что нигде не могу найти для совей коллекции оловянных солдатиков, чуть ли не за руку отвел к своим конкурентам - в соседнюю сувенирную лавку:

- У Гжегоша есть!

У Гжегоша, правда, солдатиков не оказалось, но важны ведь не солдатики, а отношение.

Вечерний Загреб.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Дыхание юга

Путь из Кракова до Загреба был самым длинным и тяжелым. На дороги грех жаловаться, они отличного качества во всех странах, которые мы проезжали. Может быть, чуть хуже в Словакии, чуть лучше в Венгрии (самые хорошие в Австрии, но туда мы попали только на обратном пути). Проезжая через Братиславу, спустились к Дунаю, хотели искупаться, но пожалели времени. В Венгрии нашли прекрасный придорожный ресторан, где я впервые в жизни попробовал настоящий венгерский гуляш. Хотелось еще не менее настоящей венгерской черешни, но был уже не сезон. К границе Венгрии и Хорватии подъехали уже в сумерках. Хорватия относительно недавно вступила в Евросоюз, поэтому на границе - паспортный контроль (вообще же внутри Евросоюза границы прозрачны). Один пограничник в венгерской форме, второй - в хорватской. Документы забрали, унесли в будку и не отдавали довольно долго.

- А ведь ты несся по автобану, скорость, наверное, превышал, - предположила Лена.

Пировац. Когда-то море подходило прямо к городским воротам.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

К счастью, она ошиблась. Хорватский пограничник вернул наши краснокожие паспортины, и мы по платному автобану помчались к Загребу. В столицу Хорватии приехали уже поздно вечером. В Венгрии было очень жарко, за 30, но только в Загребе впервые за время путешествия я почувствовал терпкий и сладковатый запах настоящего юга. Это, как рукой, сняло усталость.

Загреб - город большой, красивый, не обделенный вниманием туристов. Старый городской центр по вечерам бурлит. Но местные жители признаются:

- Скучновато. Молодежь у нас едет отдохнуть либо в Вену, либо в Белград. Хотя в Вене дорого, а вот Белград самое то. Вот там вечеринки так вечеринки!

И никого не смущает, что Белград - это Сербия, к которой у хорватов, скажем так, особое отношение.

Но мы в Белград не поехали, путь наш лежал дальше на юг - в Далмацию.

Далмация - это множество островов.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Злое село на теплом море

Курортный городок Пировац, куда мы в конце концов прибыли, в Средневековье был обычной рыбацкой деревушкой, которую турки, пришедшие в эти места в XVI веке в качестве захватчиков, назвали Злосело. Уж больно холодный прием им оказали здешние рыбаки - настоящие партизаны! Позднее венецианский путешественник, проезжая по Далмации, заглянул в будущий Пировац и написал: "Ну, это точно Злосело. Злые тут люди живут, злые. Кто-то соседу сеть рыбацкую порежет, кто-то забор повалит, кто-то черепицу стащит...". Сейчас всё изменилось, в Пировце в основном приезжие, а они, как правило, добрые или по крайней мере равнодушные. Да и рыбаков там почти не осталось: вместо утлых рыбацких лодок на волнах качаются белоснежные яхты с высокими мачтами.

Зимой в Пировце едва ли живет тысяча человек, зато летом население вырастает в 10-15 раз. Вечером на набережной не протолкнуться. Отелей и апартаментов здесь немного, в основном сюда едут хорваты и немцы, имеющие здесь недвижимость. Туристы обосновались по соседству. Настоящей столицей активного отдыха является остров Муртер, где апартаментов выше крыши, очень много молодежи, вечеринки до утра, а прожектора от этих вечеринок такие яркие, что даже в Италии видно. Наверное.

Побережье в Пировце.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Мы жили в пяти минутах ходьбы от моря. Оно, то есть море, в Далмации особенное. Вдоль всего побережья - цепи островов, так что открытого горизонта не увидишь. И волны здесь не слишком впечатляющие. И никаких отбойных течений. Как будто в озере купаешься, только вода очень теплая, очень прозрачная и очень соленая. И благодаря соли держит тело так, что утонуть проблематично. Никита три года ходил в школе в бассейн, плавать так и не научился. На Адриатике поплыл с третьей попытки.

Пожалуй единственный минус - пляж. Мы привыкли к мягкому песочку, здесь же почти повсеместно либо пребольно впивающаяся в пятки галька, либо камни. Говорят, что есть где-то и песчаные пляжи, но нам они не попадались.

Руины средневековой крепости Ключице.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Достопримечательности

Собственно в Пировце достопримечательностей немного. Разве что малюсенький старый город с городскими воротами и древней церковью. Поэтому в поисках красот мы колесили чуть ли не по всему далматинскому побережью. Побывали в Задаре, где послушали знаменитый морской орган. Съездили в Сплит, где толпа туристов едва не расплющила нас о стену дворца римского императора Диоклетиана. Посетили маленький и очень колоритный город Трогир. Погуляли по древнему Шибенику, где плитка из белого камня так отполирована миллионами ног, что хочется бегать босиком. Но самые яркие впечатления подарил каньон реки Крка, впадающей в Адриатическое море недалеко от Пировца. Здесь находится уникальный природный парк с водопадами. А, кроме того, - и мне это было наиболее интересно - несколько древних хорватских крепостей, нависающих над каньоном, словно зубы дракона. Добраться до каждой крепости - это испытание. Непростой маршрут по горным тропам под палящим солнцем. Но мы прошли их. И дети прошли, даже Герман, которому только-только исполнилось шесть.

Каньон реки Крка.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Единственное, что мешало в полной мере насладиться горными и историческими пейзажами - это жара. Все-таки август не самое лучшее время для отдыха в Далмации, да и вообще на Средиземноморье. Куда комфортнее май или сентябрь.

Заповедное озеро.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Приключения в горах

Надо ли говорить, что отпуск пролетел, как один день. Поехали обратно. Путь наш лежал по другому маршруту - через Словению и Австрию (до этого ехали через Словакию и Венгрию). И вот здесь нас ждали первые приключения. Ну что за отпуск без приключений? Помню, как в первом нашем дальнем путешествии мы заблудились ночью в Генуэзской крепости в крымском Судаке. Пришлось звонить в МЧС, чтобы нас сняли со скалы. Потом в Греции пережили несколько нервных часов - когда хитрые эллины подсунули нам совсем не ту машину, которую мы арендовали и которую оплатили. На этот раз всё было не так эпично, но тоже неприятно.

Вначале, на хорватско-словенской границе вдруг ни с того, ни сего отказалась заводиться машина. Минут пять мы с замиранием сердца поворачивали ключ, потом все-таки завели, но осадок остался. Затем, после того, как после двухчасового подъема по серпантинам оказались в Логарской долине - месте изумительной красоты, - и попытались заселиться в отель, встретили полное непонимание. Оказалось, номер с накрахмаленными наволочками нас не ждал.

- Но как же так? У нас же забронировано! Вы же и деньги за номер уже списали! - уверял я хозяйку гостиницы.

Логарская долина.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

После некоторого раздумья она все-таки вспомнила, заявила, что через полчаса номер будет готов. Но готов он оказался только часа через два, да и то - оказался не в том девственно чистом состоянии, которое мы ожидали.

- Вы что издеваетесь? - пошла в атаку моя жена.

Но хозяйка заявила, что если нам что-то не нравится, мы можем убираться на все четыре стороны, а деньги она нам вернет. Такое словенское гостеприимство. Но убираться нам было некуда: Логарская долина - это довольно дикое место, где есть еще несколько отелей, но все они, во-первых, заняты, а, во-вторых, стоимость номера в них начинается от 200 евро в сутки. Мы остались, смирившись со своей участью. И это был неприятный аккорд под занавес путешествия.

Правда, на следующий день красоты Логарской долины нас немного успокоили. Потом была полная имперского очарования Вена, где и с номером, и вообще всё было превосходно, и в итоге к возвращению в Калининград негативные эмоции улетучились.

Но к Словении я теперь отношусь настороженно.