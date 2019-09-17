Планшеты вместо учебников и уроки в 3D: Православная гимназия Калининграда получила подарок от основателя АВТОТОР

Оживлять иллюстрации в электронных учебниках, «отправляться» в космос и даже напечатать 3D-модель корабля - все это теперь могут ученики Православной гимназии при Кафедральном соборе Христа Спасителя. Интенсивное оснащение образовательного учреждения современным оборудованием началось в прошлом году, когда здесь открылся единственный в Калининградской области класс виртуальной реальности. А теперь в распоряжении педагогов и учеников оказались еще 13 новых компьютеров, 45 планшетов, 3D-принтер и 3D-сканер. Все это - подарок основателя компании АВТОТОР Владимира Щербакова, который не первый год опекает гимназию. АВТОТОР принимал непосредственное участие в финансировании строительства второго корпуса, а в возведение третьего Владимир Щербаков вложил собственные средства. Кроме того, меценат полностью оплачивает обучение и питание 14 детей, которые в том числе остались без родителей. Всего в гимназии обучаются 380 учеников, включая ребят, которые посещают детский сад.

Церемонию передачи новой техники провели в теплой, практически семейной обстановке. Ребята приготовили несколько концертных номеров, а гвоздем программы стало вручение Владимиру Щербакову его портрета, нарисованного учениками гимназии. Получилось очень даже похоже! Ну а затем уже основатель АВТОТОР лично вручил каждому пятикласснику новенькие планшеты. Они заменят собой весь комплект учебников, которые сейчас приходится носить в рюкзаке. В знак благодарности гимназисты принялись дружески обнимать Владимира Ивановича, которого такая искренняя реакция детей по-настоящему растрогала.

- Я сам рос в непростое послевоенное время в детском доме и знаю, насколько трудно ребенку достичь чего-то в жизни без серьезной поддержки, - рассказал он. - К сожалению, сегодня не все могут себе позволить купить современные средства коммуникации, но, не освоив их, дальше двигаться невозможно. Нужно, чтобы наши дети выходили в жизнь подготовленными, знали, как стать самостоятельными, умели находить ответы на все вопросы и выслушивать разные точки зрения.

Завершить оснащение гимназии электронными устройствами Владимир Щербаков планирует к Рождеству. Уже подаренные новые компьютеры заменят устаревший парк техники учителей начальной школы. А трехмерным принтером и сканером будут пользоваться ребята начиная с 7-го класса - у них как раз начинается 3D-программирование.

- Владимир Иванович часто звонит нам и интересуется, над чем мы работаем, о чем мечтаем, - рассказала директор гимназии Нина Шевченко. - Он всегда вникает в то, какой мощности нужно оборудование, и приобретает только самое лучшее, профессионального уровня.

- Дальше будем заниматься тем, чтобы ребята умели что-нибудь делать руками, - поделился планами Владимир Щербаков. - Прямо сейчас отмечается юбилей научно-исследовательского судна «Витязь». Почему бы, например, не создать 3D-модель этого знаменитого корабля? Это же так интересно! Полностью обойти его, оцифровать все, до мельчайших деталей. Мое убеждение - нужно всегда учиться претворять в жизнь то, что приходит в голову, и тогда непременно наступит успех.

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