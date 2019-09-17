Обвиняемых в хищении 700 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде выпустили из СИЗО

Кто должен сидеть в тюрьме

Собственно, на очередном заседании судебного процесса по «делу Кушхова и Трибунского» рассматривался единственный вопрос – о продлении меры пресечения подсудимым. Позицию государственных обвинителей можно было охарактеризовать несколько измененной фразой из известного фильма: «подозреваемые должны сидеть в тюрьме». С чем бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский были категорически не согласны, ибо за 27 месяцев стены следственного изолятора им, понятное дело, надоели до чертиков. А до окончания разбирательства еще ох как далеко.

Доводы представителей прокуратуры выглядели вполне традиционно и были изложены по-казенному сухо. Мол, находясь на свободе, подозреваемые могут скрыться от следствия или оказать давление на других участников процесса. Подсудимые и их адвокаты были куда более эмоциональны.

- Это единственный из дюжины объектов при подготовке к чемпионату мира строительный объект, на котором государству сэкономили более 370 миллионов рублей, - сходу выдал сенсацию Кушхов. – А ведь 370 миллионов – это два детсада на 180 мест каждый, под ключ. Ни по одному другому не то что денег не сэкономлено – еще и свыше 10 процентов от первоначальной цены контрактов было переплачено!

Следствие считает, что стоимость инженерной подготовки площадки под арену завысили, а сами работы были выполнены некачественно.Фото: Александр Подгорчук

Для блага государства

В качестве яркого примера такой «экономии на несколько сот миллионов рублей» Кушхов упомянул временную дорогу, благодаря которой обслуживались абсолютно все объекты на острове, вместо того, чтобы тянуть такую трассу к каждому из них.

- У меня складывается впечатление, что доводы обвинения построены на основе старого грузинского анекдота, когда учитель в школе говорит: «Гиви, докажи теорему Пифагора!» - «Мамой клянусь!» - продемонстрировал знание фольклора Амир Хажбиевич.

Излагая свои аргументы против продления содержания под стражей, подсудимый поведал о «своем родовом гнезде» в Дагестане – доме, который «по традициям моего народа» принадлежит самому старшему в семье – матери Кушхова. Где Кушхов и проживал с момента увольнения из калининградского правительства вплоть до своего ареста, когда вынужденно сменил место жительства. Ну а то, что здесь его регистрация ранее была формальной, так «извините, более половины населения РФ проживает не там, где прописана».

- 28 июля 2017 года меня арестовали, а 5 июля того же года я должен был занять аналогичную должность (видимо, главы минстроя – Ред.) в одной из областей России, - сообщил далее Кушхов. – Ни в одном цивилизованном государстве за ненасильственные преступления никто до решения суда в тюрьме не сидит. Находясь под стражей семь месяцев, я сжираю чужие налоги, десятки тысяч рублей в месяц, которые тратятся на меня. Так не лучше ли эти деньги обратить в доход государству?

Подразумевалось – освободив Кушхова из-под стражи.

«Приходите, будет интересно!»

Кстати, о заслугах Амира Хажбиевича на ниве строительства поведал и его адвокат, выступление которого в этой части напоминало пышный кавказский тост. Впрочем, защитник привел и ряд вполне конкретных доводов в пользу смягчения для его клиента меры пресечения. Трудно сказать, какие именно из них произвели впечатление на судью – наверное, тут можно говорить о совокупности. Как бы то ни было, Марии Зюзиной потребовалось меньше 20 минут, чтобы принять решение.

В итоге Амир Кушхов и Сергей Трибунский были освобождены в зале суда. В дальнейшем участвовать в процессе они будут, находясь под домашним арестом. Выйдя из клетки, ограждающей скамью подсудимых, оба с удовольствием делали селфи с друзьями и позировали корреспондентам СМИ, которых Амир Кушхов, пользуясь случаем, пригласил на следующие заседания процесса.

- Будет интересно! – пообещал бывший министр.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В чем суть обвинения

Амиру Кушхов и Сергею Трибунскому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

В 2013 году правительство области заключило с предприятием «Глобалэлектросервис» (дочерней структурой группы «Сумма», принадлежавшей братьям Магомедовым) договор на 850 миллионов рублей, выделяемых частью из федерального бюджета, а частью – из региональной казны. На эти деньги планировалось выполнить инженерную подготовку на острове участка площадью 22 гектара: отсыпать 1,5 млн кубометров песка для укрепления грунта, проложить временные дороги и смонтировать дренажную систему.

Принимать работы должно было Региональное управление заказчика капитального строительства, гендиректором которого в тот момент являлся Кушхов (который затем стал министром строительства региона), а должность ведущего инженера занимал Сергей Трибунский. Именно он, как считает следствие, по указанию Кушхова осенью 2014-года подписал акты выполненных работ, после чего на счета «Глобалэлектросервиса» было перечислено 752, 97 миллиона рублей. Правоохранительные органы уверены, что стоимость работ завысили, а сами работы были выполнены некачественно и не в полном объеме. Уголовное дело находится в суде с конца января этого года, оба подсудимых свою вину не признают.