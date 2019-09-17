Поддержать Людмилу Осипову в суде пришли бывшие выпускники лицея

Позади – шесть судебных заседаний суда и две замены гособвинителя. Родители лицеистов, кто приходит поддержать педагога на каждое заседание, не сомневаются: прокуратура очень серьезно относится к «делу Осиповой», именно этим и объясняется такая частая смена представителей.

- Здесь требуется большой профессионал! – уверено заявляют калининградки.

Напомним, на втором заседании суд утвердил предложение гособвинения – начать слушания с опроса потерпевших (более 70 человек), затем – приглашать свидетелей (более 80 человек), а только после этого - приступить к изучению документов, приобщенных к делу.

Так и начали. С потерпевших. И если первой опрошенной в суде маме лицеистки пришлось объясняться, почему на этапе следствия она признавала себя потерпевшей и даже называла сумму материального ущерба (36 тысяч рублей), то последующие родительницы приходили в суд с более смелыми заявлениями о «давлении следствия», а также с вопросами: «Кто записал меня в потерпевшие?».

- Государственный обвинитель будет зачитывать все документы, которые приобщены следствием к делу, - вчера перед очередным заседанием суда Людмила Осипова обратилась к журналистам. – Если у кого-то есть дела поважнее, не тратьте время!

- Суд стал местом встреч с бывшими выпускниками, - поделилась Людмила Григорьевна. – Вот только что приходил мой выпускник. Представляете, он окончил нашу школу в 1984 году! Сказал, узнал из СМИ о суде, пришел поддержать.

Сменившаяся представитель прокуратуры, действительно, заявила суду об изменении порядка исследований доказательств. И было внесено предложение: начать все же с изучения документов, вторым этапом – опросить свидетелей, и только потом – выслушать потерпевших.

Документы о приеме на работу Осиповой, устав лицея, учредительные документы, права и обязанности директора лицея, права и обязанности попечительского совета, договор с охранным предприятием «Фемида», протоколы родительских собраний с участием Осиповой, без упоминания Осиповой, списки фамилий родителей, кто подписал договоры о добровольных пожертвованиях, называются суммы пожертвований…

Некоторые детали – любопытны. В частности, в протоколах осмотра лицея говорится, например, что Осипова добровольно выдала ключи от сейфа, что в коридорах лицея установлены видеокамеры, а у охранника, что у входа в лицей, – есть тревожная кнопка.

- Как шуршат листы дела – слышу, а голос обвинителя – не очень, - шепчет Людмила Осипова своему адвокату Дмитрию Новикову. Нельзя не заметить, что педагог на заседании была со слуховым аппаратом.

Помещение, где слушается дело, маленькое, поэтому и судья, и обвинитель слышат эту реплику. Обвинитель читает громче.

- Зачем все это зачитывать? – недоумевает Людмила Осипова в перерыве заседания.

- Эта процедура важна тем, что, только озвучив все документы в суде, и судья, и обвинитель, и я, ваш защитник, в дальнейшем смогут опираться на них. На самом деле, это разумно, что зачитываются сразу все документы, - объясняет Дмитрий Новиков.

Ориентировочно, до конца недели обвинение продолжит чтение. И затем суд снова вернется к изучению показаний свидетелей и потерпевших.

КОНКРЕТНО

Бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств); ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями); ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общественная палата обсудит ситуацию в лицее №49

18 сентября 2019 года в Общественной палате Калининградской области состоится круглый стол по теме: «Ситуация в лицее №49 как отражение проблем в системе образования». Вчера об этом сообщили в палате.

- На заседание круглого стола приглашены представители прокуратуры Калининградской области, министерства образования региона, администрации городского округа «Город Калининград», члены общественной палаты, представители СМИ, - говорится в анонсе встречи.

Известно, что на круглый стол приглашена и Людмила Осипова, она подтвердила свое участие.

Круглый стол начнется в 15 часов по адресу: Калининград, Советский проспект, 13.