2019-09-17T13:05:01+03:00
Общество

Родители погибшей 2-летней девочки стали фигурантами уголовного дела

Пока ребенок тонул в бассейне, пьяные мужчина и женщина вешали люстру в квартире
Игорь ОРЕХОВ
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Девочка вышла во двор и там упала в емкость с водой, откуда не смогла выбраться.Девочка вышла во двор и там упала в емкость с водой, откуда не смогла выбраться.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В отношении родителей двухлетней девочки, которая утонула в самодельном бассейне, следственными органами СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как известно, трагедия произошла днем 14 сентября в Советске. Состоящие между собой в гражданском браке 36-летний мужчина и 33-летняя женщина оставили без присмотра свою маленькую дочь. Девочка вышла во двор и там упала в емкость с водой, откуда не смогла выбраться.

Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, родители погибшего ребенка сообщили, что в этот момент они вешали люстру в квартире. Как было установлено в результате проведенного медосвидетельствования, оба сожителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по региону Наталья Гацко. – Сейчас детально устанавливаются все обстоятельства, приведшие к трагедии, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Как стало известно, у женщины имеются еще трое малолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав. В связи с данным обстоятельством правоохранители намерены, в том числе, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и попечительства муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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