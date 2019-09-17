«Комсомолка» предлагает калининградцам необычно поздравить педагога с Днем учителя

Поздравить с профессиональным праздником учителя, который когда-то сказала вам важные слова и тем самым помог определиться с выбором профессии. Или в прямом смысле остановил вас, и вы не совершили дурной поступок. А кто научил вас вдумчиво читать, красиво писать, в уме умножать трехзначные числа, понимать разницу между биосферой и ноосферой, шить фартук, создавать роботов? Эх, школьные годы чудесные…

Давайте, вместе с газетой «Комсомольская правда» поздравим наших любимых педагогов, поблагодарим их и тем самым сделаем настоящий подарок накануне профессионального праздника. Нам ведь так часто не хватает то времени, то собранности, чтобы сказать важному человеку – спасибо.

Сделать это просто. От вас - поздравительный текст в адрес учителя, символическая плата, а от «Комсомолки» - публикация поздравления в газете накануне профессионального праздника и еще два экземпляра газеты - вам в подарок!

Представляете? Заберете в редакции полагающиеся газеты, найдете учителя и вручите ему такой замечательный подарок!

Решились? Сделать это просто. Это всего лишь три шага.

ШАГ 1. Присылайте поздравительный текст, фотографию учителя на адрес электронной почты «Комсомольской правды» - Калининград» - gazeta@kp-kaliningrad.ru до 12 часов 2 октября 2019 года. В теме письма пометьте: «День учителя».

ШАГ 2. Для того, чтобы ваше поздравление было опубликовано, необходимо оплатить 200 (двести) рублей. Для оплаты используйте следующие реквизиты.

ООО «Комсомольская правда-Калининград»

ИНН/КПП 3905016299/390601001

р/с 40702810420100000565 в ОТДЕЛЕНИЕ №8626 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748634

к/с 30101810100000000634

Внимание! При оплате обязательно укажите (например): «Поздравление учителя Белова»!

ШАГ 3. Поздравление будет опубликовано в газете «Комсомольская правда»-Калининград» 4 октября 2019 года. Два экземпляра газеты можно забрать в этот же день в редакции «Комсомольской правды» по адресу: улица Рокоссовского, 16-18, 4 этаж (в рабочее время). И вручить адресату!