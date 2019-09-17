Член Общественной палаты: «С Людмилой Осиповой сводят личные счеты»

Соломон Гинзбург, член Общественной палаты Калининградской области, признался в эфире радио «Комсомольская правда Калининград», что инициатива – провести слушания дела экс-директора лицея №49 Калининграда Людмилы Осиповой в Общественной палате принадлежит ему.

- Слушания – открытые, пройдут в среду, 18 сентября, в 15 часов в Общественной палате Калининградской области, - рассказал Соломон Гинзбург. - В минувший четверг я предложил коллегам провести такие слушания. Но далеко не все члены Общественной палаты согласны с тем, чтобы обсуждать эту тему. Мы пригласили и сотрудников комитета по образованию мэрии Калининграда, и представителей силовых структур – следователей, прокуроров, надеемся, что примет участие нынешний мэр Калининграда Алексей Силанов, который долгое время руководил комитетом по образованию Калининграда.

Также Соломон Гинзбург намерен внести предложение в Общественную палату Калининградской области провести свое расследование дела обвиняемой в хищении и растрате 7 миллионов рублей экс-директора лицея №49 Калининграда Людмилы Осиповой.

- Я предварительно изучил претензии к Людмиле Осиповой, - признался общественный деятель. - У меня сложилось впечатление, что с Осиповой сводят личные счеты.

Также Соломон Гинзбург остановился на позиции педагогов, коллег Осиповой.

- Представители педагогической общественности присутствовали на минувшем заседании. Подошли ко мне, благодарят, а я спрашиваю: «Почему же вы не инициировали такое обсуждение? Почему раньше не обращались к нам?». Знаете, коллеги? Страх! И вот мы должны показать, что нет никакого страха. Мы должны во главу угла ставить конституционные нормы, в том числе, права и свободы человека, чтобы не было повадно растаптывать человека. Общество должно знать, что на самом деле происходит.

- Я намерен спросить Осипову: было ли на нее оказано давление, чтобы она освободила место руководителя лицея? – поделился планами Соломон Гинзбург. - Я хотел бы, чтобы громкое дело приобрело федеральное звучание. На мой взгляд, в данный момент общественность не владеет ситуацией.