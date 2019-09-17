Гибель туриста из Латвии в Зеленоградске: кто виноват и что делать

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в Зеленоградске. Как сообщили очевидцы, на пирсе прогуливалась группа туристов из Латвии, которые в тот день как раз собирались возвращаться домой. Около 14.00 волна сбила с ног 49-летнего мужчину, стоявшего на нижнем ярусе, и он упал в воду. Попытки вытащить его обратно на пирс оказались безуспешными - волнение моря было слишком велико.

- Я позвонила по номеру 112, там сказали, что уже несколько звонков было, к вам выехали. Через минут 5 перезвонила на мой номер врач «скорой», уточнить, куда подъехать, - сообщила подробности одна из свидетельниц инцидента в соцсетях. - В итоге, все кто был на променаде, наблюдали, как человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах. Позднее один из латышей добыл где-то веревку и достал товарища. «Скорой» к этому моменту еще не было, МЧС тоже.

По словам калининградки, позднее от МЧС подошел один сотрудник без всякого оборудования. «Скорая» на променад тоже заехать не смогла, машина застряла перед воротами санатория «Зеленоградск». Когда прибыли медики, мужчину пытались реанимировать на берегу, но позже он скончался в карете «скорой помощи».

Трагическую гибель туриста из Латвии прокомментировали в региональном МЧС.

- К спасателям, которые базируются неподалеку от променада, на велосипеде приехал мужчина-очевидец. Он сообщил о том, что в воде у мола находится человек. Спасатели, которые только что приехали с Куршской косы, где в районе Морского искали утонувшего человека, отреагировали сразу. Они дали этому мужчине спасательный круг и веревку, он с ними поехал к молу. Следом побежал спасатель, потом еще один. Но когда он прибыл на место, утопающий находился уже в 30 метрах от мола и не подавал признаков жизни, а возле променада стояла толпа, - сказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов. – Получилось так, что сигнал о произошедшем поступил поздно. Все стояли и снимали на телефоны, пока мужчина еще держался за цепь. Вероятно, рассчитывали самостоятельно его вытащить. А спасателям начали звонить, когда его уже унесло в море. Если бы позвонили сразу, то шансов спасти было бы больше.

Очевидцы обвиняют МЧС в том, что вовремя не подплыли на лодке к тонущему. Однако, как говорят специалисты, спасательный катер в Зеленоградске в том месте спустить негде, а даже если это было бы возможно, при таком сильном волнении он не смог бы работать в море.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

На променаде установят спасательные круги с канатами

После трагического случая с туристом из Латвии власти Зеленоградска намерены установить на променаде спасательные средства. Об этом со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Эдуарда Колкина сообщает газета «Волна».

- Главой администрации дано распоряжение установить на пирсе спасательные круги с канатами, - сообщил Колкин. - В условиях шторма, когда человека волнами может сильно ударить о берегозащитные конструкции, вряд ли можно возлагать на них большую надежду. Но, возможно, они помогут терпящим бедствие удерживаться на воде какое-то время до прибытия помощи. Также будет усилена профилактическая информационная работа, установлены дополнительные щиты с памятками о том, что опасно находиться на пирсе во время шторма. То, что произошло - ужасная трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.