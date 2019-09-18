Из-за сильного ветра в Калининграде с неба падают лебеди

В Калининграде который день непогода – дует ветер и льет как из ведра. Страдают от стихии не только люди. Такого ветра не выдерживают птицы и в буквальном смысле падают с неба. Зафиксировано уже два случая, причем речь идет не о каких-нибудь воробьях, а о белых лебедях.

С калининградскими зоозащитниками, которые специализируются на спасении диких животных, связались сотрудники МЧС. Они рассказали, что на улице Полецкого прохожий обнаружил лебедя, который упал на дорогу и лежит в крови. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в VK.

Мужчина, который нашел обессиленную птицу, помог волонтерам отловить ее. В ветеринарной клинике, куда привезли истекающего кровью крылатого пациента, согласились помочь. Диагностировали рану, трещину и скол клюва, ушиб лап и грудной клетки, контузию легких. Лебедю обработали рану и назначили лечение.

В тот же день поступило еще одно сообщение об упавшем лебеде. На этот раз птицу прямо на проезжей части улицы Левитана обнаружила девушка с ребенком. Она охраняла длинношеего до приезда волонтера.

«Птица сидела, не смогла встать на лапы. Забрали, запеленали и поехали в клинику», - говорится в сообщении.

Симптомы похожие на первый случай: ушибы, ссадины. Повезло – рентген не показал переломов.

Работники приюта благодарят всех, кто принимал участие в спасении птиц. Лебедей, которых назвали Зорька и Левитан, перевезли в приют, где они проходят лечение. Состояние птиц стабильное, они уже самостоятельно едят, а значит, есть надежда на скорейшее выздоровление.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Черепашек забрали у продавцов

Калининградские защитники природы из организации Green Vision забрали живых черепашек у уличных торговцев, с которыми безуспешно пытались бороться сотрудники мэрии города. Пресмыкающихся продавали от 500 до 700 рублей за штуку, содержали их в ужасных условиях, а потенциальных покупателей вводили в заблуждение.

- Людям говорили, что черепашки так и останутся маленькими, что их почти не надо кормить и жить они могут, чуть ли не в пластиковом стакане. На деле же эти черепахи вырастают до 35 сантиметров, им нужен специально оборудованный аквариум с подогревом воды и с сушей, серьезный уход, - рассказывает «Комсомолке» зоозащитник Светлана Санина.

Она отметила, что с торговцами сначала пытались говорить и договориться, но потом объяснили им, что так делать нельзя и просто забрали черепашек.

Так было спасено около 10 рептилий: больных и замерзших. Их лечение спонсирует приют «Клюквенное».

- У нас есть врач. После лечения черепах будем пристраивать в добрые руки. Отдадим бесплатно, но только тем, кто действительно готов их содержать, - говорят в приюте.

Пока же пресмыкающиеся находятся на передержке дома у волонтеров.

Отметим, еще в начале августа с продавцами черепашек боролась администрация Калининграда.

- Будем на них составлять протоколы, если суд сочтет наши претензии справедливыми, то выпишет на продавцов штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, - говорили тогда в мэрии.