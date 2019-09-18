Голосования не будет: как пройдут слушания о сносе двухъярусного моста в Калининграде

В среду,18 сентября, в Музее Мирового океана пройдут публичные слушания о проекте планировки и реконструкции двухъярусного моста через Преголю. Калининградцев, которым есть что сказать по этому поводу, приглашают в музей с паспортом к 19:00. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал председатель городского комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

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- Мы сегодня рассматриваем проект планировки нового автодорожного моста. Этот вопрос уже решен, объект учтен в генплане и транспортной схеме, но это крупное инженерно-инфраструктурное сооружение, требуется разработка документации планировки территории, и по нормам градостроительного кодекса должны пройти слушания, цель которых — выявить мнение граждан, - рассказал Крупин.

По поручению губернатора, во время слушаний поднимут вопрос и о сохранении элементов двухъярусного моста. Однако процедура не предусматривает голосования. Присутствующим дадут высказаться, замечания и предложения в письменном виде направят в правительство Калининградской области для принятия решения. Но судя по настроению активистов, выступающих за сохранение моста, дебаты будут жаркими.

- Мнения горожан никакой законодательной силы не имеют, ведь мост охраняется государством, - утверждает представитель группы "Право на город" Евгений Мосиенко. - Говорить: «Давайте снесем!» - некорректно. Такие решения могут приниматься только в судебном порядке с изменением статуса сооружения.

Эфир о судьбе двухъярусного моста слушайте ЗДЕСЬ.