Подарок для любителей «тихой охоты»

До этого не располагавшие личным транспортом местные грибники (то есть подавляющее большинство) ездили на «тихую охоту» в основном на поезде. Пригородных составов в те времена курсировало по янтарному краю гораздо больше. Тем не менее и тогда далеко не во все грибные места можно было добраться по железной дороге.

Да, существовала альтернатива – рейсовые автобусы. Однако они, в отличие от тогдашних поездов, были редкими. Так что сперва попробуй-ка попади в него. Затем уговори шофера высадить тебя в глухом, но богатом грибами лесу, где останавливаться, разумеется, не положено. А ведь потом еще надо как-то возвращаться домой – причем уже не налегке…

И вот в начале сентября 1964-го у нас вдруг появились необычные автобусные маршруты – специально для грибников. Кто-то, конечно, злословил насчет «еще одного проявления неустанной заботы партии и правительства о советских гражданах». Однако довольных этим новшеством было куда больше – народ сразу по достоинству оценил автобусы специального назначения. Удобно во всех отношениях! И уедешь без проблем куда надо да в «правильное» время. И вернешься с корзинами, полными грибов, спокойно. Ну как после этого не зайти в автоколонну № 1115 и не потребовать:

– Дайте жалобную книгу! Нет, гражданочка, вы меня неправильно поняли. Благодарность хочу написать…

Кстати, внимательные читатели наверняка заметили, что в объявлении коса – Курская, без «ш». Но это не ошибка, букву не потеряли при наборе. Просто в 1964-м коса и залив были еще именно Курскими. Считалось, что так писать правильнее. Куршскими они стали лишь через двадцать лет. Впрочем, это уже другая история.