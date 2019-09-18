90 лет Южному вокзалу Калининграда: А что вы о нем знаете?
«Комсомолка» решила проверить, какие факты о главном вокзале города известны калининградцам
Южный вокзал КалининградаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В четверг, 19 сентября, Южному вокзалу Калининграда исполняется ровно 90 лет. Знаете ли вы его историю? Проверим!
1Сооружать главный вокзал Кёнигсберга начали еще в 1919 году. Однако его строительство продлилось целых десять лет. А что помешало ускорить процесс?
.
Правильный ответ:Именно экономические проблемы в стране не позволили построить вокзал быстрее.
2Раньше над входом вокзала вместо герба РСФСР красовалась скульптура известного немецкого мастера Германа Брахерта. Она изображала древнегреческого бога. Какого?
.
Правильный ответ:Конечно, речь о боге времени Хроносе. Скульптура изображала бога, сдерживавшего рвущихся вперёд коней (аллегория прогресса, скорости и связи).
3В довоенное время в подвальном помещении Южного вокзала располагалось много всего. А чего из этого там не было?
.
Правильный ответ:В подвале находились сразу две парикмахерские, кегельбан и винный погребок ресторана.
4В 1950-60-х годах территория и здание Южного вокзала часто превращалась в съёмочную площадку. Одна из первых сцен, какого советского фильма начинаются именно на разрушенном вокзале Кёнигсберга?
.
Правильный ответ:Известный актер Олег Янковский, сыгравший в «Щите и Мече», даже говорил, что с нашего вокзала началась его карьера в кино.
5Памятник какому неизменному атрибуту железнодорожного путешествия сейчас установлен в главном зале Южного вокзала?
.
Правильный ответ:Ну, какое путешествие на поезде без знаменитого подстаканника.
6Не все знают, но на запасных путях Южного вокзала имеется бесплатный мини-музей железнодорожного транспорта. Среди экспозиции есть паровозы 1943 и 1948 года выпуска. А на какой ретро-вагон могут взглянуть его посетители?
.
Правильный ответ:Еще в музее можно посмотреть на отдельный вагон-салон.
7В прошлом году 9 июня у здания Южного вокзала с самого утра образовались огромные очереди. Интересно, что же произошло?
.
Правильный ответ:Именно в этот день большая очередь выстроилась перед первым открывшимся в городе известным рестораном быстрого питания.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Южный вокзал от Северного. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие, хотя бы по области!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Южный вокзал от Северного. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие, хотя бы по области!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Южный вокзал от Северного. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие, хотя бы по области!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Южный вокзал от Северного. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие, хотя бы по области!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. Вы часто путешествуете на поезде и знаете о Южном вокзале достаточно много.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. Вы часто путешествуете на поезде и знаете о Южном вокзале достаточно много.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете на Южном вокзале. Так хорошо вы знаете все о его прошлом и настоящем.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете на Южном вокзале. Так хорошо вы знаете все о его прошлом и настоящем.
Поделиться
ИСТОЧНИК KP.RU