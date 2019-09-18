Ни рабочих, ни охраны: почему остановилась реставрация замка Бранденбург под Калининградом

В начале сентября 2017 года пресс-служба правительства Калининградской области сообщила о начале реставрационных работ на замке Бранденбург в поселке Ушаково Гурьевского района. Средства на эти цели были выделены по Федеральной целевой программе «Культура России 2012—2018 гг.», и в результате должно было пройти укрепление сохранившихся несущих стен. Осенью 2018 года представитель Калининградской епархии по вопросам реставрации объектов культурного наследия Михаил Черенков подтверждал, что епархия получила в 2017 году 15 миллионов рублей, и еще 25 миллионов - в 2018 году. По словам Черенкова, это были огромные средства, и регион должен был за них получить два восстановленных флигеля замка, крепостную стену и башню.

В понедельник 16 сентября в соцсетях появились фотографии результата работ. Также один из местных жителей подтвердил «Комсомолке», что подрядчик (Научно-реставрационная фирма «Мир») остановил работы, дойдя до середины второго этажа, после чего покинул объект. Сегодня в замке нет ни строителей, ни охраны.

Замок в самом начале реставрационных работ.Фото: Иван МАРКОВ

С вопросами о судьбе замка мы обратились к руководителю службы охраны объектов культурного наследия региона Евгению Маслову.

- Я вам предлагаю обратиться либо к заказчику – это Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерство культуры Российской Федерации в Санкт-Петербурге, либо к пользователю, которым является Калининградская епархия, - ответил Маслов, после чего добавил: - Мы разрешение на проведение работ приостановили, поскольку сейчас корректируются новые виды работ.

- А те 40 миллионов рублей, которые выделялись, уже потрачены?

- Частично перераспределены на другие цели, а частично на них будут завершать работы, - ответил чиновник. - Но, честно говоря, с тем объемом консервационных работ, которые необходимо выполнить, чтобы затормозить разрушение объекта, и с таким объемом финансирования не хватит денет. Это все как в прорву! Какие-то работы по мелочам делают, а если восстановить здание, то там совершенно другая сумма будет. Это сотни миллионов рублей. А речь у нас идет не о полном восстановлении, а о консервации. А так выделяется 10, 15, 20 миллионов. Здесь подлатали, там что-то сделали, и конца-края не видно.

- Вы сами довольны теми работами, которые уже выполнены?

- Нет.

- А что вас не устраивает?

- Цели своей подрядчик не достиг, - продолжил Маслов. - Консервация объекта не произошла. Проект не был реализован даже в планах 2012 года. Министерство культуры выделяло средства по частям. Я вот даже не знаю, с чем это сравнить. Нельзя от воспаления легких излечиться одной таблеткой аспирина, надо весь курс пройти. Так же и тут. Те работы, которые выполнены сейчас, должны были завершить еще несколько лет назад. По финансам вам лучше в епархии разъяснят.

В Калининградской епархии РПЦ с удивлением узнали о приостановке разрешения на проведение работ.

- Работы будут продолжены, - сообщили в информационном отделе епархии. – Это будут противоаварийные работы по сохранению замка, а также работы по музеификации. Планируется, что там в будущем будет музей под открытым небом.

Замок в самом начале реставрационных работ.Фото: Иван МАРКОВ

Перераспределение части средств, выделенных на восстановление замка, в епархии прокомментировать затруднились. Что касается отсутствия охраны, то этот вопрос в РПЦ пообещали уладить.

- Вы сообщаете, что жители спокойно прошли на территорию, и никто им препятствия не чинил… Здесь требуются уже какие-то разборки с нашей стороны. Мы выясним, кто отвечает за эту охрану, - добавили в информационном отделе.

Научно-реставрационная фирма «Мир» оперативного комментария «Комсомолке» предоставить не смогла. Подрядчику направлен информационный запрос. Однако на сайте компании об окончании работ в замке не сказано ни слова.