Самые опасные перекрестки Калининграда: где и почему чаще всего сбивают пешеходов

В Калининграде за последние полгода чаще всего сбивали пешеходов на четырех перекрестках. Об этом неделю назад сообщил начальник дорожно-транспортного комитета администрации Олег Кутин. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» решили выяснить, кто виноват в авариях и как вернуть этим точкам на карте безопасность.

По словам начальника центра дорожного и технического надзора ГИБДД по Калининградской области Алексея Анахова, большинство случившихся на самых аварийных улицах и перекрестках аварий происходили в утренние и вечерние часы пик, когда водители или пешеходы пытались проскочить на запрещающий сигнал.

«Все торопятся» – ГИБДД о причинах ДТП в Калининграде 00:00 00:00

- Все происшествия схожи тем, что один из участников движения нарушал правила либо не учитывал погодных условий, - заявил Алексей Анахов. - Но водителю нужно думать не только за себя, а и за пешехода, который может выскочить на дорогу.

По мнению представителя ГИБДД, пешеходы не привыкли изучать дорожную информацию, потому информационные баннеры со счетчиком сбитых на аварийных перекресткам им не помогут, а водителей только отвлекут. А вот категория калининградцев на электросамокатах вообще пока «вне закона» - они не пешеходы и не участники дорожного движения, и их действия никакими правилами не регулируются (в отличие от велосипедистов, которые, к примеру, обязаны спешиваться на переходе). По этому поводу готовятся изменения в ПДД. К счастью, серьезно пострадавших в авариях калининградцев на электросамокатах пока не было.

Сами водители от призывов думать за пешехода не в восторге. Кивают на Белоруссию, где готовятся новые поправки в ПДД: пешеходов собираются штрафовать за использование гаджетов, наушники и капюшоны на пешеходном переходе. Сотрудники ГИБДД перекладывают ответственность за безопасность на водителей и пешеходов, считает автообозреватель портала «Клопс» Константин Сериков.

- Перекресток проспекта Мира и улицей Зоологической - там шестиполосная дорога без островков безопасности. Конечно, машины постоянно бьются. Улицу надо переустраивать. Та же ситуация у входа в зоопарк - там нужно ставить светофор. Проспект Мира - Каменная: нет перехода, а люди идут, их там сбивают и будут сбивать. Советский проспект - Нарвская - регулируемый переход на семь полос, но для пешехода мало времени, чтобы перейти. На новооткрытой Шатурской уже произошло около десяти происшествий, один раз сбили пешехода. Почему бы там не поднять пешеходные переходы на уровень тротуара? Водители будут притормаживать, - предполагает автообозреватель. - Ключевой вопрос: делать город безопасным или увеличивать пропускную способность?

О том, кому пытались угодить при реконструкции ул. Шатурской, читайте в материале «Комсомольской правды».

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