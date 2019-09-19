Виктор Сухоруков: «Впервые в жизни сыграл героя-любовника!»

«Давно такого не испытывал»

- Я пенсионер по документам. Но пенсионер трудовой, в полном градусе деятельности, работаю! – начал разговор Виктор Сухоруков и вздохнул. - За лето на дачу всего два раза съездил, на несколько дней.

- Зная, как вы любите дачу, для вас наверняка это трагедия?

- Да, я фанат. Но трагедия – это смерть. Смерти не было, а печаль осталась. За эти два раза ничего не успел. Ну, погулял, ну, баньку затопил. И все, пошел дальше работать.

- Где же вы были заняты все лето?

- В кино я занят мало. Закончил на Оренбуржье сниматься в фильме «Сарматы» у Александра Прошкина («Холодное лето пятьдесят третьего», «Опасный возраст», «Доктор Живаго»). Я там играю любопытную роль сельского бизнесмена, который подозревается в убийстве своего друга и напарника. Вообще сюжет намного шире – герой перед выбором: либо он сохраняет родного человека около себя и оставляет в покое проблему, которая возникла в их краях, либо он теряет внука и уничтожает мероприятие, вокруг которого все и развивается. Я там буду неожиданный. Прошкин ради моего образа даже принес из дома настоящую ковбойскую шляпу. Будет это интересно или не будет – никто не знает. Потому что Александр Анатольевич с одной стороны – режиссер опытный, талантливый и мудрый. А с другой – уставший, ворчливый и немножко смятенный. Работал вроде бы вдохновенно, и в то же время подвергал сомнению то одну сцену, то другую. Я ему доверяю, на съемочной площадке встречаемся уже третий раз.

- Я видел фотографии со съемок, вы там с бронзовым загаром. Или это грим?

- Грим. Загорать некогда было, да я и не стал бы. Потому что был занят и в других работах, где загар не рекомендован. Большим счастьем для меня было получить приглашение от молодого, но очень талантливого и перспективного режиссера Алексея Нужного («Я худею», «Елки новые», сериалы «Ольга», «Толя-робот»). Снимается масштабная, грандиозная картина «Огонь» про пожары и стихийные бедствия, про то, как люди идут на спасение человечества, природы, жизни. Вдруг я, в последний вагон садясь, получаю предложение – сыграть небольшую роль скромного вертолетчика Окопыча. Мужичка, у которого старенький вертолетик, а у этого вертолетика есть женское имя и отчество. Он в своем лесу живет вдали от цивилизации, у него там пчелки и пасека… И вот, руководство просит его на вертолете перебросить оборудование МЧС на тушение пожара. Такого Сухорукова в кино еще не было. Я себе придумал головной убор – зимнюю вязаную шапочку с шариком, хотя на дворе лето. Такой немножко странный образ. Идей у меня было много, и я благодарен режиссеру за то, что он слышал их и реализовывал.

И я вам признаюсь первому, на краю Российской Империи, в Калининграде. Казалось бы, я закончил съемки, роль отыграна. И вдруг меня вызывают на ночную смену – а они там уже полмесяца на полигоне снимают. Построен лес, уникальная пиротехника, на гигантском кране висит вертолет без лопастей – это для укрупненных кадров и среднего плана. И режиссер мне прибавляет характерности и добавляет текст. Он дописал мне роль, чтобы я еще больше отличался от остальных персонажей. Я испытал несказанную радость, потому что у меня образ сложился, полюбил своего персонажа. Благодарен всей съемочной группе, потому что я давно такого не испытывал. Роль получилась, потому что в ней собрался весь компонент исполнительства. Со съемочной командой из 70 человек я прощался с благодарностями, автографами и фотографиями.

«Очень скромно существую в кинематографе»

- В этом году также выходит сериал «Цыпленок жареный» с вашим участием?

- Это 16-серийная картина для Первого канала, я даже не могу назвать это сериалом. Потому что она настолько насыщена сюжетно и персонажами! Там огромная армия ролей. Это не букет, а просто оранжерея звезд и еще неизвестных актеров и актрис. История разворачивается в 20-е годы, это борьба чекистов с самогоноварением и контрабандой спирта. Я исполняю роль дяди Коли, главного мафиози Петрограда, который держит в своих руках эту контрабанду. И такой восторг был! Впервые в жизни я сыграл героя-любовника! У меня были и всякие постельные сцены, и танцы, и любовь. Моя Маруха – гениальная актриса Ирина Пегова («Экипаж», «Домашний арест»). Мы с ней нагулялись, нацеловались и в постели валялись.

- Ну, ничего себе! А говорите, что мало снимаетесь.

- Это уже не норма, какая у меня была в 90-х годах и в начале 2000-х, а случай. Сейчас я очень скромно существую в кинематографе. То, что я перечисляю – это как дырявый мешок упал с телеги, и все рассыпалось, а я подобрал. А так, конечно, я человек театральный. В Вахтанговском продолжаю играть «Улыбнись нам, Господи», отрыл сезон в театре Моссовета. Ушел из «Тартюфа» Театра на Малой Бронной, восемь лет отработав. У меня есть спектакли, которые живут долго, и я их люблю, но они держат меня по рукам и ногам, и я не могу пойти дальше, сочинять что-то новое. Хотя запас энергии есть, фантазия бурлит, наблюдений немерено. На пустом листе идет такое сочинительство – мизансцены, интонации, повороты, звуки. Но я все это не использую, а будто укладываю в какой-то старинный сундук в ожидании истории, которой нет.

- А «Старший сын», с которым вы в Калининград приезжаете, – это та еще история»!

- Спектакль идет седьмой год! Это много. Мы исколесили с ним почти всю Россию, были в Америке, Канаде, Израиле, предстоит тур по Германии. Но мне в этом спектакле так хорошо! Он интересен. Хотя история старая. Когда мы начинали репетировать, мне говорили: «Не боишься тени Леонова?» Ведь Евгений Леонов сыграл в фильме «Старший сын» у Виталия Мельникова. Я говорил: «Не боюсь, потому что я сыграю лучше. Я же буду играть не Евгения Леонова, не буду копировать этого великого артиста. Буду играть роль Сарафанова по пьесе Вампилова». Бывает, слышу от зрительницы: «Ой, я пришла, села в зал и как-то поначалу стоит перед глазами Евгений Леонов, но через пять минут я про это забыла и наслаждалась вашей игрой». И я про себя: «Наслаждайтесь дальше!».

«Имею право быть и папой, и мамой»

- У вас нет детей, вы не были отцом, но как хороши в роли заботливого отца в фильме «Сынок»!

- Но также никогда я не был царем или Лениным, Павлом I или монахом из фильма «Остров». Да, я никогда не был отцом. Но это не значит, что играть отца трудно или невыносимо. Сколько женатых людей играть любовь не умеют. А сколько тех, у которых есть дети, а они не играли отцов. И сколько отцов, которых дети не признают! Как сыграть отца, которого не признают дети? Или того, который бежит от своей семьи? Это сложнее. Сыграть любящего человека – тут не нужен большой труд.

В этих ролях – «Сынок» и «Старший сын» – есть степень заблуждения, потеря и необходимость заставить полюбить себя и заставить собой дорожить. И в «Старшем сыне» я пытаюсь завоевать любовь как бы брошенного сына. Мой отец в «Сынке» и «Старшем сыне» – таких еще в жизни поискать надо. И тут, и там я играю отца, оставленного женщиной, брошенного с детьми. Открою секрет – я понимал, что должен сыграть отца и… мать. Я понимал, что имею право быть и мамой, и папой. Это страшно интересно.

- Одинокие отцы к вам после спектакля подходили?

- Такого не было. Подойти могут только нездоровые или «уставшие» мужики. А просто так – вряд ли. Постесняются. Это неловко. Хотя я был бы очень рад такой встрече. Но совета бы не дал, ведь я никогда не был отцом. Хотя воспитывал детей, принимал отеческое участие в жизни сына моей сестры Галины. Чувства у меня существуют. А профессия моя – игра, в которой можно делать все, что угодно.

ВНИМАНИЕ!

Спектакль «Старший сын» пройдет в Светлогорске в «Янтарь холле» 28 сентября (суббота). Начало в 17:00. 16+