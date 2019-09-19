12 часов между жизнью и смертью: в Калининграде врачи удалили опухоль мозга по новой методике

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, у 38-летней пациентки в течение пятнадцати лет образовалась опухоль объемом 10 на 15 сантиметров, которая дала о себе знать только в последнее время. Женщина не обследовалась, но заболевание прогрессировало, и в клинику калининградка поступила уже в тяжелом состоянии.

- В связи с тем, что из-за опухоли была серьезно нарушена кровеносная система, и из-за вероятности большой потери крови во время ее удаления, было опасно проводить операцию не только в один, но даже в два этапа, – говорит заведующий вторым нейрохирургическим отделением областной клинической больницы Эдуард Хасаншин. – Это был бы неоправданный риск для пациентки.

Удаление злокачественной опухоли проходило в три этапа, последний из них длился на протяжении двенадцати часов.

- Послеоперационный период проходит достаточно хорошо, – констатировал завотделением. – Восстановлено сознание, полноценная речь. Пациентка самостоятельно сидит, самостоятельно питается, ненадолго встает с посторонней помощью.

Доктор обратил внимание на то, что раньше нейрохирургических операций по такой методике в регионе не проводилось, это уровень федеральных центров.

- Тем не менее, техническое оснащение областной больницы, кадровый потенциал, анестезиологическое и реанимационное обеспечение в настоящее время позволяют выполнять подобные многоэтапные вмешательства на головном мозге по новой методике и в Калининградской области. На этом примере мы показали, что даже такие тяжелые пациенты могут неплохо оперироваться, мы получаем хороший эффект от операций и, самое главное, сохраняем им жизнь и социальную адаптацию, – резюмировал Эдуард Хасаншин.

SOS!

Марии Карпухиной снова нужна помощь

Мария Карпухина воспитывается в многодетной семье, живет на отдаленном хуторе в Черняховском районе.

- Машу мучают постоянные головные боли, точную причину которых пока не установили даже медики из федеральных центров, в которые ее отправляют регулярно, - сообщают в благотворительном фонде «Берег надежды». - Сейчас Маше требуется пройти дополнительные обследования, а также приобрести лекарства. Сумма к сбору — 13 тысяч 528 рублей.

Специалисты фонда напоминают, что Маша — шестой ребенок в семье, в которой воспитывалось восемь детей. Когда ей было 12 лет, в семье умер папа, это стало большим потрясением для девочки. Машу стали преследовать головные боли, у нее ухудшилось зрение. Обследования в федеральных центрах показали, что у девочки - частичная атрофия зрительного нерва. Весной 2019 года после пробного экзамена в школе девушка внезапно на улице потеряла сознание и упала, ударившись головой о бордюр. Машу в бессознательном состоянии срочно доставили в Детскую областную больницу, где провели полное обследование, но оно не выявило явных патологий. Девочку направили в федеральные центры — в июне она проходила лечение в Университетской детской клинической больнице Сеченовского университета в Москве, в июле лежала на обследовании Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

Фонд «Берег надежды» обращается с просьбой о помощи семье Маши ко всем неравнодушным людям! Спасибо вам за милосердие и доброту!

Помочь девушке можно на ее страничке на сайте www.bereg-nadejdy.ru.