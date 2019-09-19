В поликлинике Калининграда в терминале появилась кнопка «просто спросить»

- Только спросить! – фраза, которую мы чаще всего слышим в поликлиниках, перестала быть просто фразой, поводом для многочисленных ссор около кабинетов врачей, мемом, шуткой. Теперь у этого расхожего выражения есть официальный статус. «Только спросить» - опция в терминале, установленном в городской больнице №3 Калининграда на улице Генделя.

- Вот мне нужно взять направление к офтальмологу, - разговаривает то ли сама с собой, то ли с терминалом робкая пенсионерка в берете. – Неужели для этого мне нужно записываться к терапевту?

На это рядом стоящие пациентки забросали даму кучей советов.

- Конечно, – сразу резонировала одна. – Такие вопросы только через терапевта решаются.

- Ну, не правда! – вступила в спор другая. – Вот недавно подошла в регистратуру, меня тут же и направили к узкому специалисту.

- Слушайте, женщины, когда не знаете, как поступить, нажимайте на вот эту опцию, - вступил в разговор мужчина серебряного возраста, он указал на кнопку «Только спросить», - вас пригласят в регистратуру и все доходчиво объяснят.

Мужчина расплылся в улыбке, когда я поинтересовалась, воспользовался ли он уже этой опцией, и каков был эффект?

- Да, на днях, - признался Николай Дмитриевич. – Стало ногу прихватывать, вот решил обратиться к врачу. Пришел сюда и не знаю, куда идти, у кого что спрашивать. Столько народу! А около терминала все толпятся. Смотрю, нажимают на «Только спросить». Думаю, мне же тоже нужно только спросить. Нажал, получил талон, меня пригласили в регистратуру. Все, в тот же день попал к врачу. Теперь прохожу обследование, лечусь.

Нажимаешь кнопку, получаешь талончик. На нем тоже - "только спросить".Фото: Карен АПРИЯНЦ

- Электронная очередь в поликлинике Городской больницы № 3 была создана в процессе реализации проекта «Бережливая поликлиника», - прокомментировали появление новшества в региональном министерстве здравоохранения области. - Опция появилась две недели назад для удобства пациентов и очень востребована. За это время ею воспользовались более 500 граждан.

Как же эта опция работает? После получения талона в терминале пациент дожидается номера своей очереди, подходит к окну старшего регистратора, задает свои вопросы.

- Среди часто задаваемых вопросов - как получить направление в Калининградскую областную клиническую больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач и другие, - отмечают в минздраве.

Также в ведомстве отметили, что Калининградская область – не первый российский регион, кто применяет в маршрутизации пациентов в поликлиниках опцию «Только спросить».