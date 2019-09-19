Слишком много внимания: слушания дела Людмилы Осиповой пройдут в закрытом режиме

В четверг в Центральном районном суде гособвинитель выступила с ходатайством проводить судебные слушания по делу бывшего директора лицея №49 Людмилы Осиповой в закрытом режиме.

- Нам об этом сообщила Людмила Григорьевна из зала суда, - сообщили «Комсомолке» родители лицеистов. – Позвонила, когда судья объявила перерыв для принятия решения. Мотивировка такая, что, мол, в материалах дела речь идет о несовершеннолетних учащихся лицея, это может затрагивать их права.

Напомним, начиная с понедельника гособвинение представляет в Центральном районном суде Калининграда доказательства, содержащиеся в материалах многотомного дела. Гособвинитель зачитывает все документы, на которых в последующем будут строиться как обвинение, так и защита Людмилы Осиповой.

- Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора, - спустя несколько минут подтвердил информацию адвокат Людмилы Осиповой Дмитрий Новиков. – Заседания, во время которых будут представлены показания и потерпевших, и свидетелей, теперь закрыты, - отметил адвокат.

Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств); ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями); ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Позади – шесть судебных заседаний суда и две замены гособвинителя. Родители лицеистов, кто приходит поддержать педагога на каждое заседание, не сомневаются: прокуратура очень серьезно относится к «делу Осиповой», именно этим и объясняется такая частая смена представителей (ПОДРОБНЕЕ).