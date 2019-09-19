Слепой против глухого: как калининградцы и мэрия два разных моста на общественных слушаниях обсуждала

О том, что в Калининграде пройдут публичные слушания по поводу инфраструктурного проекта, затеянного мэрией города в связке с правительством области и Калининградской железной дорогой в районе двухъярусного моста, разговоры шли уже несколько месяцев. И вот вечером в среду, 18 сентября, горожан пригласили в конференц-зал музея Мирового океана, чтобы рассказать, наконец, что и как будет.

Зал набился битком, люди стояли в проходах и изучали сложные схемы будущих развязок, начерченные на ватманах, сбивались в кучки, подписывали протестные воззвания и что-то активно обсуждали. Надо сказать, что проектировщики, сидевшие за одним столом с представителями мэрии, и жители, как ни странно, пришли на эту встречу по разным поводам. Первые собирались рассказать, как здорово будет, когда у Калининграда появится новый автомобильный мост, а горожан больше интересовало, останется ли двухъярусный мост в целости и сохранности. Это выяснилось сразу после краткого доклада вице-президента института «Гипростроймост» Саида Сизо (он выступал как представитель проектировщика нового автомобильного моста).

С кратким докладом выступил вице-президент института «Гипростроймост» Саид Сизо.Фото: Иван МАРКОВ

Быть или не быть мосту

Первым попросил микрофон калининградец Сергей Корниенко. Назвавшись индивидуальным предпринимателем, он поинтересовался, останется ли двухъярусный мост на своем месте или нет.

- Это самый главный вопрос, ответьте на него! – выкрикнули из зала, после чего большая часть собравшихся начала яростно бить в ладоши.

- В рамках данной документации по планировке территории предусматривается создание нового автодорожного мостового перехода, - начал элегантно уходить от ответа Саид Сизо. – В рамках этого комплексного проекта предусматривается мероприятие по сохранению объекта культурного наследия.

- То есть, я правильно вас понимаю, что двухъярусный мост остается при любом варианте развития событий? – переспросил Корниенко.

- Строительством автодорожного моста не затрагиваются конструкции этого моста, - снова увернулся Сизо.

- Да или нет? Мост останется или вы его планируете порезать и сдать в музей? – опять переспросил калининградец, и зал снова взорвался аплодисментами. – Вопрос-то простой, на самом деле. Понимаете, двухъярусный мост – это лицо города. Тут нельзя ничего обсуждать. Благодаря ему город имеет свою узнаваемость. Это все равно, что мы с вами сейчас будем обсуждать, как снести Кафедральный собор!

- Давайте я проектировщику немного помогу, - взял микрофон председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин. – Мы сегодня рассматриваем новую документацию планировки территории для проектирования и будущего строительства автодорожного моста. В этой документации решения о демонтаже не предусмотрено.

Ответ Крупина, конечно, никого не удовлетворил, так как он четко не давал понять, снесут мост-памятник, или оставят его на месте. В итоге, к этому вопросу в течение двух с половиной часов заседания возвращались еще несколько раз, однако ясности так и не появилось.

В конференц-зале Музея Мирового океана в этот день был ажиотаж.Фото: Иван МАРКОВ

«Покажите мне пешеходов»

Когда зал немного успокоился, Крупин предложил задавать вопросы по автомобильному мосту. Таких вопросов, как ни странно, тоже оказалось множество. В частности, в зале нашлось большое количество тех, кого испугали развязки на обоих берегах Преголи, а также ширина моста (его проектировщик предложил сделать шестиполосным).

- Тут красиво рассказывают про развязки, про шесть полос-убийц, какие-то скоростные вещи, и все это в центре города, - начал задавать вопрос молодой человек из центра зала. – Скажите, где на этой схеме пешеходы? Как перейти все эти развязки и как жить вообще на этой территории, где шесть полос, которые невозможно перейти?

Саид Сизо вызвался показать пешеходные переходы, светофоры, а также лестничные сходы с лифтовыми платформами. Правда, когда проектировщик начал показывать на схеме траекторию движения пешеходов, оказалось, что им теперь в любом случае придется делать крюк. В зале снова послышался нервный смех.

- А теперь представьте, если пешеход маломобильный, - продолжил атаку молодой человек.

- У нас для таких лифты и предусмотрены, - парировал Сизо.

- Которые никогда не работают, - нашелся калининградец.

- Мы не предусматриваем неработающие лифты, - под хохот зала отшутился архитектор.

Велодорожки не предусмотрели

Следом поднялся молодой инженер, которого заинтересовало, почему на схеме не учтены велосипедные дорожки, однако на этот вопрос с первого раза почему-то никто не ответил.

Несмотря на то, что двухъярусный мост уже как минимум полчаса никто не обсуждал, слова потребовал активист, возглавляющий «Союз потомков русских солдат - участников штурма Кёнигсберга» и «Русскую общину Калининградской области» Максим Макаров. Он заявил, что ажиотаж вокруг двухъярусного моста был создан искусственно, что город должен развиваться, и мост необходимо снести.

- Этот объект был перестроен, его разрушили сами немцы! – повысил голос Макаров. – У нас есть другая часть общественности, которая выступает за развитие города. Если нужно мост разобрать, значит, его нужно разобрать!

С этими словами Макаров покинул заседание, а дискуссия продолжала заостряться. Публику интересовало, из чего будет сделан новый мост (оказалось, что он будет стальным), и что все-таки решили с велодорожками.

- Веломаршрут по Генплану в другом месте, - ответил Саид Сизо. – Но мы рассмотрим возможность совмещения полос безопасности с тротуаром.

- То есть, пока нет ответа, будет тут велосипедный маршрут или нет? – переспросил другой велоактивист.

- Велосипедный маршрут тут не запроектирован, но возможность организации велосипедного движения не исключается, - увильнул Сизо.

Архитектор Алексей Архипенко предложил вместо моста задуматься о тоннеле.Фото: Иван МАРКОВ

«Вас расселят и снесут»

Для кого-то общественные слушания и вовсе стали откровением. Например, жители дома, построенного еще до войны и расположенного сегодня по адресу: улица Генерала Галицкого, 50-52, с удивлением узнали, что новая транспортная развязка разместится как раз на том месте, где они живут.

Больше всех изумлялась жительница Наталья, которая решила поинтересоваться лично у Артура Крупина, как так получилось.

- Что вы планируете делать с нами? – спросила женщина.

- Жилой дом №50-52 на Галицкого подлежит расселению и сносу, - ответил Крупин.

- Замечательно! – всплеснула руками Наталья под вздохи и нервные смешки в аудитории.

- Мы встречались с некоторыми жителями, и давали эту информацию, - добавил Крупин.

- С кем конкретно вы встречались? Большинство жителей здесь, - перебила Наталья под аплодисменты зала.

Крупин пообещал предоставить фамилии жильцов после встречи, а жительница приговоренного к сносу дома попросила объяснить, куда и когда ее с соседями расселят. На это чиновник ответил, что произойдет расселение и снос в течение 6 лет, правда, только в случае наличия источника финансирования и включения мостов и развязок в государственную программу.

Вместо моста - тоннель

Тем временем в бой вступили ценители культурного наследия. Они показали, что под угрозой не только двухъярусный мост, но и еще несколько памятников архитектуры. В частности, тревогу вызвало здание бывшего вокзала Холландербаум (Гвардейский проспект, дом 30), за которым буквально в начале этого года оперативно снесли корпус Калининградской областной таможни, а также кирпичное здание, известное по вывеске «Подшипники» на улице Железнодорожной. Первое здание, согласно схемам, будет отрезано и зажато развязками, судьба второго тоже тесно связана с историческим двухъярусным мостом. Ясности в этом вопросе было тоже не очень много.

Общий вывод по предлагаемой конструкции моста постарался сделать архитектор Алексей Архипенко. По его мнению, то, что предлагают проектировщики, уже давно устарело.

- Все проблемы и вопросы, которые тут задавались, связаны с тем, что мы продолжаем порочную практику разрывания города на части, которые абсолютно не соединяются, - заявил Архипенко. – Что бы мы дальше ни рассматривали, это все будет подставка бесконечных костылей и попытка исправить ситуацию.

Архитектор предложил вариант, который тут же поддержали многие собравшиеся – не строить еще один мост, который будет закрывать собой существующий, а сделать подземный тоннель под Преголей.

- Нам этот мост, который вы предлагаете, не нужен. Нам нужно просто решить техническую проблему. А введение еще одного эстакадного моста – это все еще реализация советского Генплана, и это абсолютно не обращено в будущее, - заключил Архипенко, которого тут же поддержали овацией. – К проектировщикам у меня вообще вопросов нет, они всего лишь решали тут задачу, которую перед ними поставили. Тут никто не виноват, это наша общая беда.

Представитель Калининградской железной дороги Александр Скрипников сообщил, что старый мост сильно изношен.Фото: Иван МАРКОВ

Объявившийся собственник моста

Несмотря на то, что публику, как мы уже говорили, интересовала судьба двухъярусного моста, представитель собственника объекта выступил только по особому приглашению Артура Крупина и только в самом конце заседания. Заместитель начальника службы пути Александр Скрипников признался, что мост находится на балансе у Калининградской железной дороги.

- Вопросы, которые были адресованы к проектировщику и к администрации, не по адресу. Это к нам вопросы, - заявил Скрипников. – В 2006 году Научно-исследовательский центр «Мосты» провел обследование, брал пробы металла. По итогу обследования из 12 проб только 3 соответствовали нормам. Остальные 9 не соответствовали ни по прочности, ни по вязкости.

По словам Скрипникова, выводы экспертов не привели к тому, чтобы остановить эксплуатацию моста, однако его ежемесячно проверяют. О будущей судьбе переправы железнодорожник также ничего не сказал.